Receta de tarta de calabaza y choclo, rápida y fácil

Un clásico de la mesa familiar argentina es la tarta de calabaza y choclo, ese plato que invita a la reunión y al disfrute. Su aroma dulzón y la textura suave conquistan tanto a chicos como a grandes. Apenas sale del horno, el color dorado de la masa y el relleno cremoso despiertan el apetito y anticipan un momento de disfrute compartido.
Este plato suele estar presente en cenas de entresemana, cuando hace falta una comida reconfortante y llena de sabor, o en almuerzos para llevar una porción al trabajo. Se trata de ingredientes nobles, frescos y de estación que representan la cocina casera de madres, abuelas y familias de distintas regiones del país. En muchas casas, la receta se transmite de generación en generación, adaptándose a las costumbres y gustos de cada familia: algunos agregan más queso, otros suman una pizca de orégano o cebolla de verdeo, pero el espíritu es siempre el mismo.
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Hoy, la tarta de calabaza y choclo es una de las opciones más elegidas por quienes buscan resolver el menú diario con una propuesta práctica, saludable y económica. Es además una manera deliciosa de incorporar vegetales a la dieta, y su versatilidad permite servirla tanto fría como caliente, sola o acompañada de una ensalada fresca.
Receta de tarta de calabaza y choclo
La tarta de calabaza y choclo es una preparación salada de masa fina y relleno cremoso a base de puré de calabaza, granos de choclo, cebolla rehogada y mucho queso, todo horneado hasta lograr una cubierta levemente dorada y tentadora.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 discos de masa para tarta (pueden ser comprados o caseros)
- 400 gr de calabaza pelada
- 1 lata de choclo en granos (o 1 taza de choclo desgranado cocido)
- 1 cebolla mediana
- 2 huevos
- 150 gr de queso cremoso o mozzarella
- 3 cucharadas de queso rallado
- 2 cucharadas de crema de leche
- 2 cucharadas de aceite
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Cómo hacer tarta de calabaza y choclo, paso a paso
- Hervir la calabaza en cubos hasta que esté bien tierna y hacer un puré. Escurrir bien para que no largue agua en la cocción.
- Picar la cebolla y rehogar en aceite hasta que esté transparente.
- Mezclar el puré de calabaza con la cebolla rehogada, el choclo, los huevos, la crema de leche y el queso rallado. Salpimentar y agregar nuez moscada.
- Forrar una tartera aceitada con uno de los discos de masa.
- Volcar la mitad del relleno, distribuir el queso cremoso en cubitos y cubrir con el resto del relleno.
- Colocar el disco de masa restante encima, sellar los bordes y pinchar con tenedor.
- Pintar la superficie con huevo batido para lograr un dorado parejo.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 30 minutos o hasta que la masa esté dorada. Dejar entibiar antes de cortar para que no se desarme.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 260 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 32 gr
- Proteínas: 9 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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