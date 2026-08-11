Receta de tarta de calabaza y choclo, rápida y fácil

En este paso, la mezcla cremosa de puré de calabaza, choclo, cebolla rehogada y quesos está lista para volcar sobre la masa, garantizando un resultado equilibrado entre dulzura y sabor salado en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un clásico de la mesa familiar argentina es la tarta de calabaza y choclo, ese plato que invita a la reunión y al disfrute. Su aroma dulzón y la textura suave conquistan tanto a chicos como a grandes. Apenas sale del horno, el color dorado de la masa y el relleno cremoso despiertan el apetito y anticipan un momento de disfrute compartido.

Este plato suele estar presente en cenas de entresemana, cuando hace falta una comida reconfortante y llena de sabor, o en almuerzos para llevar una porción al trabajo. Se trata de ingredientes nobles, frescos y de estación que representan la cocina casera de madres, abuelas y familias de distintas regiones del país. En muchas casas, la receta se transmite de generación en generación, adaptándose a las costumbres y gustos de cada familia: algunos agregan más queso, otros suman una pizca de orégano o cebolla de verdeo, pero el espíritu es siempre el mismo.

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Hoy, la tarta de calabaza y choclo es una de las opciones más elegidas por quienes buscan resolver el menú diario con una propuesta práctica, saludable y económica. Es además una manera deliciosa de incorporar vegetales a la dieta, y su versatilidad permite servirla tanto fría como caliente, sola o acompañada de una ensalada fresca.

Receta de tarta de calabaza y choclo

La tarta de calabaza y choclo es una preparación salada de masa fina y relleno cremoso a base de puré de calabaza, granos de choclo, cebolla rehogada y mucho queso, todo horneado hasta lograr una cubierta levemente dorada y tentadora.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

2 discos de masa para tarta (pueden ser comprados o caseros)

400 gr de calabaza pelada

1 lata de choclo en granos (o 1 taza de choclo desgranado cocido)

1 cebolla mediana

2 huevos

150 gr de queso cremoso o mozzarella

3 cucharadas de queso rallado

2 cucharadas de crema de leche

2 cucharadas de aceite

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Una porción servida en plato ilustra cómo la tarta de calabaza y choclo, acompañada de una ensalada fresca o sola, puede transformar cualquier almuerzo o cena en una comida práctica y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de calabaza y choclo, paso a paso

Hervir la calabaza en cubos hasta que esté bien tierna y hacer un puré. Escurrir bien para que no largue agua en la cocción. Picar la cebolla y rehogar en aceite hasta que esté transparente. Mezclar el puré de calabaza con la cebolla rehogada, el choclo, los huevos, la crema de leche y el queso rallado. Salpimentar y agregar nuez moscada. Forrar una tartera aceitada con uno de los discos de masa. Volcar la mitad del relleno, distribuir el queso cremoso en cubitos y cubrir con el resto del relleno. Colocar el disco de masa restante encima, sellar los bordes y pinchar con tenedor. Pintar la superficie con huevo batido para lograr un dorado parejo. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 30 minutos o hasta que la masa esté dorada. Dejar entibiar antes de cortar para que no se desarme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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