El budín recién horneado transforma la merienda en un momento especial con chocolate, pasas y granola (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma de un budín recién horneado tiene el poder de transformar cualquier tarde en un momento especial. Nada como cortar una rodaja esponjosa y húmeda, donde el chocolate, las pasas y la granola se combinan para ofrecer esa mezcla perfecta entre lo clásico y lo novedoso.

En Argentina, el budín es infaltable en desayunos y meriendas, sobre todo cuando bajan las temperaturas. Esta versión suma la energía de la granola y el sabor profundo del chocolate, ideal para acompañar el mate, el café o un té. Se suele preparar en reuniones familiares, para agasajar amigos o simplemente para disfrutar en casa.

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Receta de budín de chocolate con pasas y granola

El budín de chocolate con pasas y granola es un bizcocho húmedo, compacto pero aireado, de miga oscura y sabor intenso a chocolate, enriquecido con pasas de uva y un toque crocante de granola en la superficie y el interior. Es fácil de preparar y perfecto para aprovechar ingredientes de la alacena.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 10 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 50 minutos

Ingredientes

200 gr de azúcar

120 gr de manteca

2 huevos

150 gr de harina 0000

50 gr de cacao amargo en polvo

2 cucharaditas de polvo de hornear

125 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

80 gr de pasas de uva rubias o negras

100 gr de granola (mezcla de avena, frutos secos y semillas)

1 pizca de sal

Los ingredientes del texto detallan cantidades precisas para polvo de hornear, cacao amargo, pasas de uva y granola (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de chocolate con pasas y granola, paso a paso

Precalentar el horno a 170 °C y enmantecar y enharinar un molde para budín grande. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa y pálida. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición. Incorporar la esencia de vainilla. Tamizar juntos la harina, el cacao, el polvo de hornear y la sal. Añadir a la mezcla alternando con la leche. Integrar las pasas de uva y la mitad de la granola con movimientos suaves. Volcar la preparación en el molde y espolvorear el resto de la granola por encima para un acabado crocante. Llevar al horno y cocinar durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga apenas húmedo (no completamente seco, para que el budín quede jugoso). Dejar enfriar 10 minutos en el molde, desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla.

Consejos técnicos clave: No sobrebatir al agregar la harina, controlar que el horno esté bien precalentado y no abrir la puerta hasta pasados 40 minutos.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 250 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 38 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se mantiene en buen estado hasta 4 días en la heladera, envuelto en film o en un recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, cortado en porciones y bien envuelto.