El aroma de un budín recién horneado tiene el poder de transformar cualquier tarde en un momento especial. Nada como cortar una rodaja esponjosa y húmeda, donde el chocolate, las pasas y la granola se combinan para ofrecer esa mezcla perfecta entre lo clásico y lo novedoso.
En Argentina, el budín es infaltable en desayunos y meriendas, sobre todo cuando bajan las temperaturas. Esta versión suma la energía de la granola y el sabor profundo del chocolate, ideal para acompañar el mate, el café o un té. Se suele preparar en reuniones familiares, para agasajar amigos o simplemente para disfrutar en casa.
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Receta de budín de chocolate con pasas y granola
El budín de chocolate con pasas y granola es un bizcocho húmedo, compacto pero aireado, de miga oscura y sabor intenso a chocolate, enriquecido con pasas de uva y un toque crocante de granola en la superficie y el interior. Es fácil de preparar y perfecto para aprovechar ingredientes de la alacena.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora 10 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 50 minutos
Ingredientes
- 200 gr de azúcar
- 120 gr de manteca
- 2 huevos
- 150 gr de harina 0000
- 50 gr de cacao amargo en polvo
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 125 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 80 gr de pasas de uva rubias o negras
- 100 gr de granola (mezcla de avena, frutos secos y semillas)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer budín de chocolate con pasas y granola, paso a paso
- Precalentar el horno a 170 °C y enmantecar y enharinar un molde para budín grande.
- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa y pálida.
- Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición.
- Incorporar la esencia de vainilla.
- Tamizar juntos la harina, el cacao, el polvo de hornear y la sal. Añadir a la mezcla alternando con la leche.
- Integrar las pasas de uva y la mitad de la granola con movimientos suaves.
- Volcar la preparación en el molde y espolvorear el resto de la granola por encima para un acabado crocante.
- Llevar al horno y cocinar durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga apenas húmedo (no completamente seco, para que el budín quede jugoso).
- Dejar enfriar 10 minutos en el molde, desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla.
Consejos técnicos clave: No sobrebatir al agregar la harina, controlar que el horno esté bien precalentado y no abrir la puerta hasta pasados 40 minutos.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 250 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se mantiene en buen estado hasta 4 días en la heladera, envuelto en film o en un recipiente hermético. Puede congelarse hasta 2 meses, cortado en porciones y bien envuelto.
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