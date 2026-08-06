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Cómo las redes sociales transforman el duelo en contenido público

Estudios sobre plataformas digitales muestran que los relatos sobre una pérdida pueden ofrecer apoyo e identificación, aunque también quedan atravesados por métricas, visibilidad y formatos que empujan su circulación

Un hombre con rostro apenado sostiene una foto de una mujer, junto a una gran pantalla con corazones y notificaciones, con siluetas de personas y engranajes detrás.
Los influencers del duelo en Instagram y TikTok reabrieron la discusión sobre cómo las redes sociales convierten una experiencia íntima en contenido público (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La etiqueta #grief acumula más de 1.400 millones de visualizaciones en TikTok y #griefjourney supera los 5.800 millones, según datos de la plataforma. Detrás de esas cifras hay un fenómeno que cambió la forma en que el duelo circula públicamente: cuentas que narran la muerte de una pareja, un padre o un hijo y que, en muchos casos, se transformaron en perfiles estables con decenas o cientos de miles de seguidores, servicios de coaching y productos propios.

La discusión sobre qué tipo de pérdida premian las plataformas y qué forma toma el dolor cuando entra en la lógica del algoritmo tiene, hoy, evidencia académica concreta que la respalda.

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El caso de Aoife Mulcahy, documentado por la BBC en julio de 2026, ilustra la trayectoria que siguen muchas de estas cuentas. Mulcahy perdió a su pareja y empezó a publicar en TikTok e Instagram videos sobre el duelo: consejos sobre qué no decirle a alguien que perdió a un ser querido, recomendaciones de libros y escenas de su vida cotidiana después de la pérdida. Sus publicaciones alcanzaron cientos de miles de visualizaciones. “Ser una influencer del duelo no es como ser una creadora de contenido típica que obtiene ganancias de eso”, declaró al medio británico. “Mi proceso simplemente fue una forma de relacionarme con mi vida con propósito”.

Ese tipo de trayectoria no es excepcional. Un estudio publicado en el Nordic Journal of Media Studies con el título Grief labour on Instagram: Resilient influencers and platformed grief analizó cuentas de viudas en Instagram y describió cuatro fases que se repiten: el establecimiento del relato de pérdida, la autodisciplina y el abandono del “regodeo” en el dolor, la demostración de resiliencia a través del trabajo sobre uno mismo y, finalmente, la conversión en figura de referencia para otros. La culminación del proceso, según el trabajo, incluye con frecuencia la venta de programas de coaching, guías y productos con frases sobre duelo o superación, lo que los investigadores definen como la comercialización del dolor personal dentro de la economía de las plataformas.

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Influencers del duelo, entre la comunidad y la lógica del algoritmo
La experiencia del duelo se resignifica en las redes sociales: las plataformas y sus algoritmos facilitan nuevas formas de apoyo y memoria colectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa dimensión económica tiene un soporte técnico concreto. En diciembre de 2023, TikTok lanzó su Creativity Program, que permite a los creadores de videos largos ganar hasta 20 veces más que con el fondo de creadores anterior.

El programa, según señala el estudio Come With Me on My #Griefjourney: First-Person Narratives of Grief on TikTok, alinea los incentivos de monetización con los objetivos publicitarios de la plataforma y empuja a los creadores hacia formatos más extensos y con mayor potencial de retención. El duelo, que naturalmente admite serialización —aniversarios, fechas sensibles, actualizaciones sobre el proceso de recuperación— encaja con esa estructura.

El fenómeno no se reduce al interés económico de los creadores. Investigaciones sobre el hashtag #grief en TikTok muestran que los sistemas de recomendación de la plataforma conectan entre sí a usuarios que atraviesan pérdidas y que esa cercanía algorítmica moldea las formas en que el duelo se expresa públicamente.

El estudio Algorithmic Closeness in Mourning: Vernaculars of the Hashtag #grief on TikTok, publicado en Social Media + Society, examinó 100 videos asociados a esa etiqueta y mostró cómo las plantillas sociotécnicas de la plataforma —duetos, stitch, audios virales— se integran a los relatos sobre pérdida y desafían las normas sociales tradicionales del luto al tiempo que generan un repertorio reconocible de publicaciones.

Para muchas personas, ese entorno ofrece algo que otros espacios no garantizan: lenguaje compartido, identificación y acompañamiento. El duelo sigue siendo una experiencia difícil de sostener fuera de círculos reducidos, y las redes pueden alojar prácticas de recuerdo e intercambio con una accesibilidad que otros ámbitos no tienen.

Influencers del duelo, entre la comunidad y la lógica del algoritmo
El dolor personal se transforma en relato público y comunidad digital bajo hashtags como #grief, desafiando los límites entre lo íntimo y lo compartido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajo publicado en Illness, Crisis & Loss sobre duelo digital entre millennials, Death Immortalized: The Phenomenology of Social Media Mourning Among Filipino Millennials, describió esa ambivalencia a través de un modelo que identifica efectos simultáneos: las plataformas pueden ayudar, aliviar y enriquecer, pero también invadir, intensificar y volver opaca la experiencia de la pérdida.

Esa doble condición vuelve insuficiente la pregunta moral sobre si quien publica actúa o no su sufrimiento. El punto más relevante pasa por la estructura que rodea esos relatos. Las plataformas no distinguen entre necesidad de hablar y rendimiento del contenido: ordenan publicaciones según señales de atención, retención e interacción. En ese marco, los posteos sobre ausencia, aniversarios y reconstrucción de la vida cotidiana adquieren una forma que tiende a volverse repetible y predecible.

La audiencia también forma parte de esa cadena. Comentarios, compartidos, guardados y reproducciones no funcionan solo como gestos de empatía. Cada interacción le da peso al relato dentro de la plataforma, refuerza su circulación y contribuye a sostener la expectativa de continuidad narrativa que el sistema premia. El duelo digital no ocurre en soledad: se configura en la relación entre creadores, seguidores, métricas y sistemas de recomendación que son ajenos a la experiencia personal de la pérdida.

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