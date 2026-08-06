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La ONU alertó que la humanidad ya usó todos los recursos renovables de 2026: qué países los agotan antes

El 30 de julio marcó la fecha en que la Tierra quedó en déficit ambiental anual, mientras algunas naciones llegan a este límite mucho antes y otras logran postergarlo

Ilustración de la Tierra dividida: paisaje desolado con árboles secos y humo a la izquierda; bosque verde con sol y vida a la derecha.
Earth Overshoot Day marca el momento en que el mundo utiliza todos los recursos que la Tierra puede regenerar durante el mismo año (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Desde el pasado 30 de julio, el planeta ingresó en una fase de sobregiro ecológico. Esta fecha, conocida internacionalmente como Earth Overshoot Day, representa el punto del año en el que la humanidad utilizó todos los recursos naturales que la Tierra puede renovar durante ese mismo año. A partir de ese momento, la sociedad comienza a consumir “en números rojos” y compromete el futuro de las próximas generaciones.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mundo ya agotó la capacidad de regeneración anual de los ecosistemas. El secretario general, António Guterres, expresó: “Necesitamos repensar urgentemente cómo producimos y consumimos. Todavía podemos cambiar el rumbo, pero solo si actuamos ahora”. Esta declaración enfatiza la urgencia de modificar los patrones globales de consumo y producción.

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Qué significa el Día del Sobregiro de la Tierra y cómo se calcula

El Día del Sobregiro de la Tierra señala, cada año, el momento exacto en que la demanda global de recursos ecológicos y servicios sobrepasa la capacidad de regeneración de la naturaleza para ese año. El cálculo se realiza comparando la huella ecológica (toda la superficie productiva necesaria para satisfacer las necesidades humanas de alimentos, fibras, madera, espacio para infraestructura y absorción de carbono) con la biocapacidad del planeta. Después de esa fecha, todo consumo adicional implica agotar reservas naturales o provocar degradación ambiental.

Primer plano de un grifo de agua de metal oxidado goteando sobre tierra seca y agrietada, formando un pequeño charco, con un paisaje árido desenfocado al fondo.
Según la ONU, el planeta ya agotó la capacidad anual de regeneración de los ecosistemas, lo que compromete el futuro de las próximas generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de Global Footprint Network detalla: “Actualmente, la humanidad está demandando de la naturaleza un 73% más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerar, el equivalente a usar 1,73 Tierras”. De acuerdo con el análisis de la organización, la fecha de 2026 cayó más tarde que la del año pasado, pero esto se debió a una revisión de los datos, no a una reducción en el consumo de recursos.

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Una actualización sobre la capacidad del océano para absorber carbono y otros ajustes movieron la fecha ocho días más adelante, aunque el crecimiento real del sobregiro adelantó la fecha dos días.

Según la World Wide Fund for Nature (WWF), este fenómeno puede compararse con agotar el saldo de una cuenta bancaria y empezar a operar en déficit. Entre las consecuencias más visibles se encuentran la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y el aumento de la concentración de CO₂ en la atmósfera. Estos procesos profundizan fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, lluvias torrenciales y olas de calor, que afectan a los ecosistemas y reducen la producción alimentaria.

Fechas clave del sobregiro ecológico en diferentes países

El Global Footprint Network publicó un calendario específico para cada nación con el día en que su propio consumo alcanzaría el límite planetario si toda la humanidad viviera bajo los mismos patrones de ese país. Por ejemplo, Qatar agotó su presupuesto ecológico el 4 de febrero de 2026, mientras que Estados Unidos lo hizo el 14 de marzo, y España llegó a ese límite el 4 de junio.

Ilustración conceptual de un bosque verde que se convierte en árboles talados, suelo erosionado, cascadas turbias y un río contaminado, finalizando en fábricas humeantes.
El Día del Sobregiro de la Tierra se calcula comparando la huella ecológica global con la biocapacidad del planeta, cada año la fecha varía (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Argentina, el país alcanzó su Día del Sobregiro el 13 de junio. La organización destacó que existen grandes diferencias en el impacto ambiental de cada nación, según su nivel de consumo y eficiencia en el uso de recursos. Otros países de la región presentan fechas distintas: Chile llegó al sobregiro el 7 de mayo, Colombia llegará el 1 de octubre y Perú el 12 de agosto.

Algunos, como Bangladesh o Egipto, no figuran en el calendario del sobregiro porque su huella ecológica per cápita es menor que la biocapacidad global, lo que significa que, si todo el planeta viviera como en esos países, no se superaría el límite ecológico anual.

El informe de Global Footprint Network también precisó que la Unión Europea (UE), considerada en su conjunto, registró su propio sobregiro el 3 de mayo de 2026. En contraste, países como Suiza alcanzaron el límite el 11 de mayo. El análisis advierte que el déficit anual de recursos se acumula año tras año, lo que profundiza la deuda ecológica global.

Además, el informe subrayó que los documentos estratégicos nacionales muestran una falta de reconocimiento sobre los riesgos del sobregiro. El plan vigente de China obtuvo el puntaje más alto de todos los evaluados, aunque todavía no responde de forma proporcional al desafío. Argentina obtuvo el puntaje más bajo entre los países analizados.

Consecuencias y respuestas posibles al sobregiro ecológico

Vista panorámica de una gran ciudad con rascacielos y edificios, una avenida con vehículos, bajo una capa de humo espeso que tiñe el cielo de naranja.
La humanidad demanda recursos un 73% más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerar, lo que equivale a utilizar 1,73 planetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias del sobregiro ecológico incluyen un uso excesivo de recursos como agua dulce, madera, peces, y una acumulación de gases de efecto invernadero por encima de la capacidad de absorción del planeta. Según WWF, los combustibles fósiles generan tres cuartas partes de las emisiones globales de CO₂, lo que convierte a la energía y la producción de alimentos en los principales impulsores de la crisis ambiental.

El estudio de Global Footprint Network remarcó que la mayoría de los gobiernos no considera la seguridad de los recursos como un elemento central de su planificación económica, a pesar de que el sobregiro ecológico alimenta la estanflación, la inseguridad alimentaria y energética, crisis sanitarias y conflictos. El informe recomienda que cada país forme un grupo de trabajo o una comisión parlamentaria para identificar sus dependencias de recursos y opciones para aumentar la resiliencia.

El científico de Global Footprint Network, David Lin, afirmó: “El sobregiro no es una preocupación ambiental lejana. Ya está produciendo impactos económicos”. El informe subraya que las regiones, ciudades, empresas y países que no se hayan preparado para esta realidad enfrentan riesgos considerablemente mayores.

Vista de la Tierra desde el espacio, con continentes iluminados por luces nocturnas y siluetas humanas. Símbolos de fábricas y polución rodean el globo.
Cambios en la capacidad del océano para absorber carbono modificaron la fecha del sobregiro mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las acciones recomendadas, el informe sugiere reducir emisiones de CO₂, cambiar el modelo de producción y consumo de alimentos, favorecer la agricultura y la pesca sostenibles, y modificar los hábitos personales para incrementar la eficiencia en el uso de recursos.

La Global Footprint Network concluyó que cada año de sobregiro suma nueva deuda ecológica y profundiza la presión sobre los sistemas naturales, por lo que urge avanzar hacia una economía compatible con los límites del planeta.

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