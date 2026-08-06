Receta de croquetas de brócoli, rápido y fácil

Las croquetas de brócoli son una alternativa rápida, fácil y económica para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones. Además de ser una excelente forma de incorporar más verduras a la alimentación, se destacan por su sabor, su textura crocante por fuera y tierna por dentro.
Su versatilidad las convirtió en una receta infaltable en casas de estudiantes, reuniones familiares o como entrada para compartir en una picada. También son ideales para aprovechar el brócoli hervido que sobró de otra preparación y, muchas veces, ayudan a que los más chicos coman verduras de una manera mucho más atractiva.
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Receta de croquetas de brócoli
Las croquetas de brócoli son bocados dorados por fuera y cremosos por dentro, hechos a base de brócoli hervido, mezclado con queso, huevo y pan rallado. Se arman bolitas o cilindros y se fríen hasta quedar crocantes, aunque también pueden hacerse al horno para una versión más liviana.
Tiempo de preparación
- Total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 brócoli grande (aprox. 400 g)
- 2 huevos
- 1 diente de ajo
- 100 g de queso rallado (tipo pategrás, reggianito o similar)
- 3 cucharadas de pan rallado (más extra para rebozar)
- 2 cucharadas de harina común
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite para freír (o para pincelar si se hacen al horno)
Cómo hacer croquetas de brócoli, paso a paso
- Hervir el brócoli en agua con sal durante 7 a 8 minutos, hasta que esté tierno. Escurrir bien y dejar enfriar para evitar exceso de humedad.
- Picar el brócoli bien fino o aplastar con tenedor. Colocar en un bol grande.
- Agregar el queso rallado, los huevos, el ajo picado, la harina y el pan rallado. Mezclar bien hasta obtener una masa maleable. Si está muy blanda, sumar más pan rallado de a poco.
- Condimentar con sal y pimienta.
- Formar bolitas o cilindros del tamaño deseado. Pasar cada croqueta por pan rallado, presionando para que se adhiera bien.
- Para la versión frita: Calentar el aceite a 170 °C y freír las croquetas en tandas, 3 a 4 minutos por lado, hasta dorar.
- Para la versión al horno: Pincelar con aceite y hornear en placa antiadherente a 200 °C durante 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
- Retirar sobre papel absorbente y servir calientes.
Consejos técnicos:
- Es clave secar bien el brócoli luego de hervirlo para evitar que la masa quede aguada.
- El aceite debe estar caliente pero no humeante, para que las croquetas no absorban de más.
- Si la mezcla queda muy húmeda, sumar pan rallado de a poco hasta lograr la textura justa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 croquetas (4 porciones como entrada o acompañamiento).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 170 kcal
- Grasas: 8 g
- Carbohidratos: 16 g
- Proteínas: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, ya armadas y crudas (se cocinan directo del freezer, agregando 5 minutos extra).
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