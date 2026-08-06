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Receta de croquetas de brócoli, rápido y fácil

Esta versión combina verduras hervidas con huevos, queso rallado, harina y pan rallado para lograr bocados dorados, con una técnica simple de armado y una cocción que puede resolverse frita o al horno

Plato de cerámica blanco con cinco croquetas doradas de brócoli, rodajas de limón y ramitas de perejil fresco. Fondo de madera clara con utensilios.
La receta indica hervir el brócoli entre 7 y 8 minutos y escurrirlo bien para evitar exceso de humedad en la mezcla (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las croquetas de brócoli son una alternativa rápida, fácil y económica para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones. Además de ser una excelente forma de incorporar más verduras a la alimentación, se destacan por su sabor, su textura crocante por fuera y tierna por dentro.

Su versatilidad las convirtió en una receta infaltable en casas de estudiantes, reuniones familiares o como entrada para compartir en una picada. También son ideales para aprovechar el brócoli hervido que sobró de otra preparación y, muchas veces, ayudan a que los más chicos coman verduras de una manera mucho más atractiva.

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Receta de croquetas de brócoli

Las croquetas de brócoli son bocados dorados por fuera y cremosos por dentro, hechos a base de brócoli hervido, mezclado con queso, huevo y pan rallado. Se arman bolitas o cilindros y se fríen hasta quedar crocantes, aunque también pueden hacerse al horno para una versión más liviana.

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Un bol con brócoli, dos huevos, ajos, queso rallado, un recipiente con pan rallado y otro con harina en una mesa de madera.
Los consejos técnicos señalan que el aceite debe estar caliente pero no humeante para que las croquetas de brócoli no absorban de más (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 brócoli grande (aprox. 400 g)
  • 2 huevos
  • 1 diente de ajo
  • 100 g de queso rallado (tipo pategrás, reggianito o similar)
  • 3 cucharadas de pan rallado (más extra para rebozar)
  • 2 cucharadas de harina común
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite para freír (o para pincelar si se hacen al horno)

Cómo hacer croquetas de brócoli, paso a paso

  1. Hervir el brócoli en agua con sal durante 7 a 8 minutos, hasta que esté tierno. Escurrir bien y dejar enfriar para evitar exceso de humedad.
  2. Picar el brócoli bien fino o aplastar con tenedor. Colocar en un bol grande.
  3. Agregar el queso rallado, los huevos, el ajo picado, la harina y el pan rallado. Mezclar bien hasta obtener una masa maleable. Si está muy blanda, sumar más pan rallado de a poco.
  4. Condimentar con sal y pimienta.
  5. Formar bolitas o cilindros del tamaño deseado. Pasar cada croqueta por pan rallado, presionando para que se adhiera bien.
  6. Para la versión frita: Calentar el aceite a 170 °C y freír las croquetas en tandas, 3 a 4 minutos por lado, hasta dorar.
  7. Para la versión al horno: Pincelar con aceite y hornear en placa antiadherente a 200 °C durante 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
  8. Retirar sobre papel absorbente y servir calientes.

Consejos técnicos:

Una bandeja metálica con croquetas de brócoli, algunas piezas de brócoli fresco, queso rallado, un recipiente con hierbas picadas y un huevo.
Las croquetas de brócoli pueden conservarse hasta 3 días en heladera y hasta 2 meses en freezer si se guardan crudas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Es clave secar bien el brócoli luego de hervirlo para evitar que la masa quede aguada.
  • El aceite debe estar caliente pero no humeante, para que las croquetas no absorban de más.
  • Si la mezcla queda muy húmeda, sumar pan rallado de a poco hasta lograr la textura justa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 croquetas (4 porciones como entrada o acompañamiento).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 16 g
  • Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, ya armadas y crudas (se cocinan directo del freezer, agregando 5 minutos extra).

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