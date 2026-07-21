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Así es el truco del agua helada que en 30 minutos puede salvar las verduras marchitas

Especialistas en nutrición y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirman que este procedimiento es seguro y efectivo para recuperar hortalizas que aún no muestran signos de descomposición

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Una mano introduce hojas de lechuga en un tazón de vidrio con agua y cubos de hielo, mientras que detrás se observan macetas en una ventana y utensilios de cocina.
El remojo en agua helada ayuda a recuperar la firmeza de varias hortalizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el cajón de las verduras de tu heladera está lleno de hojas lacias, zanahorias blandas o apio sin firmeza, revivir verduras marchitas con agua helada puede ayudar a que no terminen en la basura. Muchas hortalizas recuperan textura y frescura con un remojo breve.

Después de unos días, incluso una lechuga romana o un manojo de remolachas que llegaron frescos del mercado pueden perder rigidez. EatingWell, revista especializada en alimentaciónsaludable y nutrición, señala que eso no significa siempre que haya que desecharlos.

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La solución más simple empieza por retirar lo que ya no sirva. Si las hojas del apio están demasiado secas o las hojas de la remolacha no se van a usar, conviene cortarlas y quedarse solo con la parte que se quiere recuperar.

Mano sumerge espinacas y zanahorias en un bol con agua helada. Infografía muestra pasos para revivir hortalizas, tipos aptos y consejos de conservación.
La técnica permite aprovechar verduras lacias antes de que terminen en la basura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego hay que sumergir la verdura en un recipiente grande con agua helada y dejar el recipiente en la heladera para mantener el agua fría. Lo habitual es dejarla entre 15 y 30 minutos, aunque las piezas más firmes, como las verduras de raíz, pueden necesitar hasta una hora.

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Según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, remojar verduras en agua helada no solo recupera la textura, sino que puede ser una medida segura siempre que se sigan prácticas higiénicas. La entidad advierte que “la rehidratación de vegetales es efectiva si la pieza no presenta signos de descomposición” y recomienda lavar cuidadosamente los alimentos antes y después del proceso para minimizar riesgos de contaminación.

Investigaciones difundidas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirman que la absorción de agua por las células vegetales responde a un mecanismo natural de ósmosis. Este proceso es responsable de que muchas verduras recuperen su turgencia tras el remojo en agua fría, siempre que las células no hayan sido dañadas de forma irreversible por deshidratación o descomposición.

Una mano introduce hojas de lechuga marchitas en un cuenco de vidrio transparente con agua y cubos de hielo en una cocina.
El proceso funciona mejor cuando el alimento no muestra señales de descomposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de espárragos, brócoli y hierbas, el método cambia un poco. Se pueden colocar como si fueran flores, con los extremos dentro de un frasco con agua, después de recortar un poco la base para abrir las células. Tras el remojo, hace falta secar bien cada pieza. Si todavía queda tierra, primero se enjuaga con agua fría y después se envuelve la verdura en toallas absorbentes para retirar el exceso de humedad.

Las hojas de lechuga y otras verduras de hoja necesitan un secado más cuidadoso. Si se quieren guardar para más tarde, deben quedar muy secas, porque el agua favorece la proliferación de bacterias y acelera la descomposición. Las verduras recuperadas conviene usarlas en un plazo de dos días.

Una vez recuperadas, pueden usarse igual que antes. Algunas pueden quedar con algo más de agua de lo habitual, pero eso no altera el sabor.

Manos lavan una naranja y una manzana verde en el fregadero; hay zanahorias, pepinos, manzanas y hojas verdes en la encimera.
La higiene y el lavado cuidadoso reducen riesgos durante la manipulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el remojo en agua helada

La explicación está en la propia composición de las verduras. La mayoría contiene más de 80% de agua en peso, y esa agua es clave para su crecimiento, su textura y su firmeza. Cuando se cosechan, su reserva de agua pasa a ser limitada. A medida que la pierden, las células empiezan a colapsar y la hortaliza se vuelve flácida.

El baño de agua helada permite que esas células absorban agua otra vez. El proceso no tarda mucho y puede rescatar buena parte de los productos que llevan demasiado tiempo en el cajón de la heladera.

Vista superior de un bol transparente con zanahorias, tallos de apio, cubos de hielo y burbujas en agua, dentro de una heladera blanca.
El secado completo es clave para que las hojas verdes duren más tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué verduras sirven y cuáles no

Esta técnica suele funcionar bien con verduras firmes como zanahorias, remolachas y papas. También puede servir para lechuga, espinaca, acelga, col rizada, hierbas, espárragos y brócoli, de acuerdo con el medio citado.

Hay otros productos con los que es menos probable que dé resultado. Entre ellos están calabacín, distintas calabazas, calabaza y tomates, que tienden a pudrirse antes de arrugarse.

Si hay dudas, se puede probar con un baño de agua helada. Si la textura empeora o no mejora, esa pieza no vale la pena para intentos futuros.

Variedad de verduras de hoja verde frescas sobre una mesa de madera. Incluye lechuga romana, col rizada, espinacas, acelgas, lechuga butterhead y rúcula.
La ósmosis explica por qué algunas verduras recuperan turgencia con agua fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo ya es tarde

Si el alimento está cerca de pudrirse o ya muestra señales claras de descomposición, no hay vuelta atrás. También conviene desecharlo si presenta decoloración, manchas oscuras, textura viscosa, moho o partes licuadas.

En esos casos, lo adecuado es tirarlo o llevarlo al compost. El truco del agua helada sirve para la pérdida de textura, no para revertir el deterioro.

Primer plano de hojas de lechuga verde con gotas de agua, envueltas en una toalla blanca dentro de una bolsa de plástico transparente con cierre sobre una mesa de madera.
Las señales de moho, manchas y textura viscosa indican que conviene desechar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo guardarlas para que duren más

Guardar bien las verduras desde que entran en casa reduce las probabilidades de tener que recuperarlas después. Según EatingWell, en Estados Unidos se desperdician cada año entre 94 mil millones y 133 mil millones de libras de alimentos, por un valor aproximado de USD 161 mil millones.

Para hojas verdes y lechugas, la recomendación es envolverlas en una toalla absorbente y colocarlas dentro de una bolsa de plástico. La toalla retira la humedad y ayuda a frenar el deterioro.

Interior de un refrigerador abierto, mostrando estantes llenos de diversas frutas como fresas, uvas y aguacates, y verduras como lechugas, zanahorias, pimientos y tomates, junto a botellas y frascos.
Un buen almacenamiento en la heladera reduce el desperdicio de alimentos en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zanahorias, los espárragos y el brócoli pueden ir en el cajón de verduras con humedad alta, si el refrigerador permite ajustarla. La sugerencia es consumirlos dentro de cuatro días.

Las papas deben quedarse a temperatura ambiente, en un lugar seco, para evitar que la humedad las ablande. Los bulbos de remolacha pueden guardarse en una bolsa con cierre y refrigerarse hasta una semana.

Si las hierbas van al refrigerador, conviene envolver suavemente sus extremos con una toalla de papel húmeda y meter el manojo en una bolsa de plástico. Dos días después, hay que revisar la toalla y añadir agua si ya está seca.

La ventaja de este método no se limita a mejorar la textura de una lechuga o de unas zanahorias. También ayuda a aprovechar mejor lo que ya está en casa y a reducir el desperdicio antes de que esas verduras pasen del cajón al cubo de compost.

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