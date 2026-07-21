Uruguay registró un aumento de los homicidios: crecieron 6,6% y tres de cada cuatro fueron con armas de fuego

Quínuple homicidio en el barrio El Monarca, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

La crónica policial de los noticieros uruguayos no dio tregua en los últimos días. Las noticias de homicidios se repetían a diario, incluso con varios asesinatos por día. La semana que pasó, por ejemplo, cerró con 10 homicidios y la anterior una masacre había generado conmoción: cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos.

La sucesión de estos casos policiales provocan que la noticia informada por el Ministerio del Interior este lunes no sorprenda: la cantidad de homicidios en el primer semestre aumentó. Se trata de un dato que el propio ministro del Interior, Carlos Negro, había anticipado días atrás aunque sin precisión.

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El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior presentó este lunes el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales correspondientes al período enero-junio de 2026. El informe muestra que, considerando todos los delitos denunciados, el descenso fue de 3,7%; pero el problema principal está en los homicidios.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el ministro del Interior, Carlos Negro (Presidencia)

El informe señala que entre enero y junio hubo 195 homicidios, 12 más que en el mismo período de 2025 (cuando se contabilizaron 18 casos). El aumento fue de 6,6%.

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Este aumento se dio principalmente en el segundo trimestre del año, entre abril y junio. Además del episodio como el quíntuple homicidio, se dio también un triple crimen en un a boca de drogas. Mayo, en concreto, fue el mes con mayor cantidad de asesinatos con 38 casos (nueve más que el mismo mes de 2025).

El Ministerio del Interior informó también que hubo un aumento de la utilización de las armas de fuego. Tres de cada cuatro homicidios fueron cometidos con este tipo de armas, una cantidad superior al 64% registrado en el primer semestre del año pasado. Los crímenes con armas de fuego fueron 146 (un incremento del 25%); los cometidos sin utilizarlas, en tanto, se redujeron un 26%.

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Policía trabaja en la escena de un homicidio (Archivo/Captura Telemundo/Canal 12)

“Lo que se puede interpretar es que las estrategias que cambiaron a finales del año pasado tuvieron un semestre entero de resultados positivos. En los últimos meses del año pasado y el primer trimestre de este año mostraron descensos bastante considerables de los homicidios en esas zonas. Sin embargo, a partir de marzo, en otras zonas aledañas de Montevideo y también en Canelones se ven aumentos”, dijo Diego Sanjurjo, el gerente de Estadística y Criminología del Ministerio del Interior, en una rueda de prensa.

El cuerpo de la mujer de 67 años apareció en cerca del hipódromo de la ciudad (Archivo/Captura Subrayado/Canal 10)

En ese departamento, el 70% de los crímenes está asociado al mercado de drogas.

“La delincuencia se adapta a las estrategias. El aumento del segundo semestre está siendo analizado por la Policía Nacional y vemos que las estrategias que llevan adelante van a tomar en cuenta estos nuevos cambios”, comentó.

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Los homicidios de mujeres por violencia basada en género disminuyeron de 12 a 10 al tiempo que los crímenes cometidos por parejas o exparejas se mantuvieron estables en ocho casos. Las denuncias por violencia doméstica y los delitos asociados descendieron un 1,1% (pasaron de 21.575 a 21.434), mientras que los delitos sexuales disminuyeron de 1.541 denuncias a 1.432 (un 7% menos).

El ministro del Interior, Carlos Negro, durante el operativo que frustró el intento de robo a un banco (Ministerio del Interior)

En los delitos contra la propiedad, hubo una disminución, según la información oficial. Las rapiñas bajaron un 4%, al pasar de 8.087 a 7.762 casos. Los hurtos registraron uno de los descensos más significativos, al pasar de 53.154 a 49.187 denuncias, una reducción del 7,5%.

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La cantidad de autos hurtados cayó un 8,3%, al pasar de 6.943 casos a 6.370. Los abigeatos registraron la mayor reducción porcentual entre los delitos patrimoniales, con un descenso del 20,1%, pasando de 427 a 341 casos.

En cuanto a las estafas y fraudes informáticos, se informan 14.035 denuncias en 2026 frente a 13.780 en 2025. Se trata del único delito de esta categoría que aumenta. El gobierno proyecta que este número continuará creciendo.

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