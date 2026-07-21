“Fue un mimo de Dios para mí”: habló la controladora aérea que recibió a la Selección Argentina

La controladora aérea Paula Carrevedo recibió a la Selección Argentina con un mensaje de bienvenida en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella

La Selección Argentina recibió un mensaje de bienvenida en su regreso al país. El saludo partió de la controladora aérea Paula Carrevedo en el Centro de Control Aérea del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. El hecho ocurrió durante el arribo del avión que trasladó al equipo luego de la participación en el mundial.

Carrevedo dirigió sus palabras a los jugadores, agradeciéndoles por “representar el espíritu argentino, devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez”. La controladora resumió el sentir colectivo al afirmar: “Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir”.

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La transmisión de este saludo no formó parte de la rutina habitual del control aéreo. El mensaje surgió como iniciativa espontánea, relató Carrevedo en diálogo con Infobae en Vivo.

El saludo a la Selección Argentina no formó parte de la rutina del control aéreo y surgió como una iniciativa espontánea en el Centro de Control Aérea (Captura de video)

El origen y construcción del mensaje

Carrevedo explicó que no sabía que la selección arribaría durante su turno. Según relató, “nunca trabajo a la tarde, siempre trabajo a la mañana”. Su compañera de guardia, Clarisa Vega, le avisó minutos antes de la llegada del vuelo. Carrevedo expresó: “La compañera con la que iba a trabajar me dice: ‘Yo soñé con este momento toda la noche. Tengo las palabras’. Le dije: ‘Escribímelas ya’”.

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Ambas trabajadoras del Centro de Control Aérea acordaron que Carrevedo pondría la voz y Vega el texto, construyendo el mensaje de manera colectiva. La controladora definió el gesto como “un mensaje de equipo”, subrayando que involucró a todos los presentes en la sala, quienes no aparecen en el video que circuló.

Paula Carrevedo explicó que pudo comunicarse con la Selección Argentina cuando el vuelo internacional cruzó la frontera e ingresó al país (Argentina). EFE/ STR

El saludo tuvo lugar minutos después de que el avión cruzara la frontera nacional. Carrevedo detalló que, desde su puesto, puede comunicarse con vuelos internacionales al ingresar al país. “Por eso es que yo puedo hablar con la selección ni bien entra y cruza la frontera argentina”, dijo.

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La controladora se refirió al impacto personal del episodio. Agradeció la oportunidad y expresó sentirse privilegiada. “Fue un mimo de Dios para mí”, dijo, haciendo referencia a sus creencias religiosas.

Repercusiones y emociones en el Centro de Control

Luego de transmitir el mensaje, la emoción dominó el ambiente en la sala. Carrevedo afirmó que no pudo dormir durante la noche posterior al evento y que sentía “la cara dolorida de tanto sonreír”. Recordó: “En ese momento no había mucho tránsito, entonces pude soltar el micro casco y nos abrazamos. Todos los compañeros gritaron”.

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La controladora aérea dijo que el episodio fue un hecho excepcional en sus diecisiete años de carrera por los protocolos de comunicación en frecuencia EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La repercusión del mensaje fue inmediata. Usuarios en redes sociales replicaron el texto y lo utilizaron como símbolo de gratitud hacia la selección. Carrevedo compartió que recibió consultas sobre cómo pudo mantener la compostura. “Lloré mucho antes de ir al turno, sin saber que esto iba a pasar”, reconoció.

Aseguró que guardó el texto original en su teléfono. El mensaje se consolidó como uno de los momentos más comentados luego del regreso del equipo.

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Un hecho excepcional en la rutina profesional

Durante diecisiete años de experiencia como controladora, Carrevedo declaró que nunca había realizado un saludo de ese tipo. “Quizás alguna vez mandé un mensaje a alguien famoso, pero nunca que te pongan al aire y te escuchen”, relató. Consideró que lo vivido fue “histórico” y “inolvidable” para todo el equipo.

Paula Carrevedo señaló que el comandante del vuelo permitió la interacción y que esa autorización hizo posible el saludo a la Selección Argentina

Sostuvo que existen protocolos estrictos para la comunicación en frecuencia, lo que vuelve excepcional la posibilidad de realizar un saludo de estas características. La circunstancia se concretó, en parte, porque el comandante del vuelo permitió la interacción. Carrevedo afirmó: “El comandante también lo permitió, porque si el piloto no quiere y no te da bolilla y te corta el rostro, no pasa”.

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El episodio no tiene antecedentes recientes en el Centro de Control Aérea. La controladora valoró la oportunidad y la atribuyó a una coincidencia de turnos y disposición del equipo. “Me tocó estar en la frecuencia justo”, concluyó.

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