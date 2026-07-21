Bajo el lema “Raíces unidas, futuros enlazados”, Panamá acoge el Congreso Manglares de América

Sandy Mosquera, directora ejecutiva del Centro Regional Ramsar para el hemisferio Occidental (CREHO), entidad organizadora del III Congreso Manglares de América. (Cortesía)

Panamá es la sede del 3er Congreso Manglares de América, un espacio regional de diálogo que este año se realiza bajo el lema “Raíces unidas, futuros entrelazados”.

El país posee una superficie de 183,800 hectáreas de manglar distribuidas entre el Caribe y el Pacífico, equivalentes al 2.44% de los bosques del país, y con 12 especies de mangle.

“Panamá tiene una responsabilidad y también un privilegio: somos hogar de manglares extraordinarios que protegen nuestras costas, mantienen la vida de comunidades enteras y absorben carbono como pocos ecosistemas en el planeta”, dijo el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino.

Agregó que ser sede de esta actividad abre el compás para proyectar ante el mundo la trayectoria de Panamá en el cuidado de sus recursos naturales y el valor de su riqueza como modelo para otros países de América.

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La información oficial indica que durante el encuentro se abordarán temas concernientes a la restauración, biodiversidad, etnobiología y saberes ancestrales, manejo de recursos, gestión de desechos, acuacultura sustentable, cambio climático, contaminación, biorremediación, conservación, áreas protegidas y áreas concesionadas, y educación, turismo y arquitectura.

Reforestación de manglares, sitios que contribuyen a la protección de las comunidades costeras. (Cortesía)

Sandy Mosquera, directora ejecutiva del Centro Regional Ramsar para el hemisferio Occidental (CREHO), entidad organizadora del III Congreso Manglares de América, explicó que “el congreso reúne esfuerzos de cooperación regional en torno a la conservación y el uso racional de los manglares, mediante el intercambio de experiencias, conocimientos e iniciativas orientadas a la protección de estos ecosistemas estratégicos”.

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Panelistas nacionales e internacionales provenientes de la academia, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales e institutos de investigación compartirán resultados de iniciativas innovadoras con logros importantes en distintas líneas de trabajo con manglares y otros ecosistemas costeros de América, con la finalidad de promover la colaboración intersectorial e inspirar nuevos estudios y acciones en favor de la sostenibilidad de estos bosques.

Mosquera añadió que la realización del encuentro en Panamá favorecerá el trabajo conjunto con miras a desarrollar respuestas compartidas frente a los desafíos que enfrentan los humedales de la región.

Los manglares contribuyen a la protección de las comunidades costeras, actúan como una defensa natural contra las mareas y el aumento del nivel del mar, previenen la erosión, son refugio de varias especies marinas y aves, capturan carbono y ayudan a mitigar el cambio climático.

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El 26 de julio se conmemora el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la importancia de los manglares y promover su conservación. Esta fecha fue adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2015.

La actividad reúne a miembros de la academia, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales e institutos de investigación. (Cortesía)

La celebración del III Congreso Manglares de América coincide con un momento de creciente proyección internacional para el país.

Recientemente, Panamá fue anunciada como sede de la 16.ª Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Ramsar, que se celebrará en 2028, una designación que reconoce el trabajo nacional en la conservación y el uso sostenible de los humedales.

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Gracias a esto, desde el Ministerio de Ambiente se indicó que este congreso servirá para dar una visión regional y conjunta sobre los manglares, generar el intercambio de experiencias, ampliar la cooperación entre los países y dar a conocer las posturas que desarrolla Panamá en la gestión de los ecosistemas marino-costeros.

Panamá posee una gran variedad de humedales que reúnen manglares, estuarios, marismas, lagunas costeras y humedales de agua dulce. Su ubicación entre dos océanos hace posible que estos cumplan con funciones ambientales vitales como proteger las costas, capturar carbono, regular el agua y conservar la biodiversidad, en otros.

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El Congreso Manglares de América nació en 2019 como parte del proyecto Manglares del Ecuador, impulsado por la Universidad Espíritu Santo, en Samborondón, Ecuador. Su segunda edición se celebró en Mérida, Yucatán, México, bajo la organización de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).