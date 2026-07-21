Honduras

Trágico hallazgo: Encuentran sin vida en su apartamento a la virreina de Miss Universo Tegucigalpa, Honduras

Autoridades de la Policía Nacional e Investigaciones indagan las causas de la muerte de la modelo Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su apartamento en la colonia Altos del Trapiche

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Wualys Fuentes Aquino, de 23 años, se había coronado recientemente como virreina de Miss Universo Tegucigalpa (Cortesía: Wualys Fuentes Aquino).
Wualys Fuentes Aquino, de 23 años, se había coronado recientemente como virreina de Miss Universo Tegucigalpa (Cortesía: Wualys Fuentes Aquino).

Una profunda ola de dolor y consternación embarga al ámbito del modelaje y a la sociedad hondureña tras confirmarse el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Wualys Suseth Fuentes Aquino.

La reconocida modelo, de 23 años de edad, ostentaba el título de virreina del certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026.

El hecho ocurrió en el interior de su apartamento, ubicado en la residencial Altos del Trapiche, en la zona oriente de la capital. El suceso se conoció luego de que los familiares de la reina de belleza intentaran comunicarse con ella insistentemente sin obtener respuesta alguna.

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Preocupados por la falta de contacto y al no saber nada de su paradero, sus parientes decidieron trasladarse directamente hasta el inmueble donde residía. Al ingresar a la vivienda, se encontraron con la trágica escena de la modelo sin signos vitales.

De inmediato, los familiares hicieron un llamado a los cuerpos de seguridad a través de las líneas de emergencia. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar y resguardar la escena mientras esperaron el arribo del personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y los especialistas del Ministerio Público.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento correspondiente y trasladó el cuerpo hacia la morgue capitalina con el propósito de efectuar la autopsia de ley. Las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público han manifestado que el caso permanece bajo una rigurosa investigación para esclarecer las causas exactas del deceso.

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La joven modelo Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda en la colonia Altos del Trapiche.

Hasta el momento, los entes de seguridad no han descartado ninguna hipótesis y han pedido prudencia a la opinión pública a la espera de los informes científicos.

Por lo que las causas del fallecimiento se mantenían bajo reserva a la espera de que los peritos forenses concluyan los estudios anatomopatológicos y toxicológicos solicitados por la fiscalía de turno.

Cabe destacar que el último video de la joven publicado con vida fue difundido el día domingo en su cuenta de TikTok, donde se le apreciaba disfrutando de la final del Mundial mientras lucía la camiseta en apoyo a la selección de Argentina.

Perfil de Wualys Fuentes Aquino

Wualys Suseth Fuentes Aquino era vista por el público y sus allegados como una de las figuras con mayor proyección en las pasarelas y concursos de belleza de la capital hondureña. Quienes compartieron escenarios con ella la describían como una persona alegre, disciplinada, perseverante y con una auténtica vocación de servicio.

  • Formación académica: A sus 23 años, alternaba sus compromisos laborales y de modelaje con sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde cursaba simultáneamente las carreras de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social.
  • Trayectoria en los certámenes: Hace apenas un mes, la joven había logrado una destacada participación en el certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, donde tras varias etapas de evaluación conquistó el segundo lugar, obteniendo el título de virreina capitalina. Su simpatía y desenvolvente pasarela le permitieron ganarse el cariño del público y el respeto de la organización.
Conmoción tras el trágico deceso de la estudiante y reina de belleza capitalina, Wualys Fuentes Aquino (Cortesía: Wualys Fuentes Aquino).
Conmoción tras el trágico deceso de la estudiante y reina de belleza capitalina, Wualys Fuentes Aquino (Cortesía: Wualys Fuentes Aquino).
  • Presencia digital: En sus redes sociales mantenía un perfil activo enfocado en la moda, la fotografía y el estilo de vida universitario.

El fallecimiento de Wualys deja un gran vacío en la comunidad universitaria, entre sus seres queridos y dentro de los certámenes de belleza del país. Decenas de mensajes de pesar y homenajes póstumos se han vertido en las plataformas digitales en memoria de quien fue recordada como una joven brillante y llena de metas por cumplir.

Mientras las muestras de solidaridad acompañan a sus familiares en estos momentos difíciles, la ciudadanía se mantiene atenta a las conclusiones finales que brinden las autoridades encargadas de esclarecer este lamentable hecho.

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