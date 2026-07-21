Qué cocinar en días fríos y lluviosos: cinco platos de cuchara irresistibles

Los platos de cuchara vuelven a la mesa con recetas calientes para días fríos y lluviosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la temperatura desciende y la lluvia golpea las ventanas, surge la búsqueda de sabores intensos y preparaciones que aporten calor y energía.

Los platos de cuchara se convierten en protagonistas de las mesas, con recetas tradicionales y sencillas que combinan ingredientes accesibles y técnicas culinarias que priorizan el sabor y la textura.

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1- Guiso de lentejas con chorizo

El guiso de lentejas con chorizo combina legumbres, vegetales y embutidos, y se cocina a fuego bajo con laurel y pimentón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guiso de lentejas integra legumbres, vegetales y embutidos, logrando un plato completo y equilibrado. Esta preparación es frecuente en diversos países y resulta una opción ideal para el invierno.

Ingredientes

400 gramos de lentejas secas (remojadas el día anterior)

1 chorizo colorado mediano

2 zanahorias

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

2 papas medianas

1 tomate perita

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Paso a paso

Lavar las lentejas previamente remojadas bajo agua fría y reservar. Picar la cebolla, el ajo, el pimiento y la zanahoria en cubos pequeños. Dorar la cebolla y el ajo en una olla grande con aceite de oliva. Incorporar el pimiento y la zanahoria, y cocinar por cinco minutos. Añadir el tomate picado y cocinar hasta que se deshaga. Sumar el chorizo cortado en rodajas. Agregar las lentejas, las papas cortadas en cubos, la hoja de laurel y el pimentón. Cubrir con agua, salar y cocinar a fuego bajo durante cuarenta minutos, revolviendo ocasionalmente. Ajustar la sal y la pimienta antes de servir. Servir caliente, acompañado de pan casero.

2- Polenta cremosa con salsa de tomate y queso

La polenta cremosa se logra al cocinar en forma de lluvia y sumar manteca, queso rallado y crema de leche para una textura suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polenta es un alimento versátil que ofrece saciedad y múltiples posibilidades de combinación. Su textura suave contrasta con la intensidad de una salsa casera y el queso fundido.

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Ingredientes

250 gramos de polenta

1 litro de agua

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de manteca

100 gramos de queso rallado

2 cucharadas de crema de leche

Para la salsa

1 lata de tomate triturado

1 cebolla pequeña

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Paso a paso

Hervir el agua con sal. Cuando rompa el hervor, verter la polenta en forma de lluvia, mezclando de manera constante para evitar grumos. Cocinar hasta obtener una preparación espesa. Añadir la manteca, el queso y la crema, y mezclar para lograr una textura cremosa. Para la salsa, saltear la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva. Incorporar el tomate, salpimentar y sumar la hoja de laurel. Cocinar a fuego bajo durante quince minutos. Servir la polenta caliente, cubrir con salsa y espolvorear queso rallado.

3- Sopa de verduras y fideos

La sopa de verduras y fideos se arma con caldo de verduras, papas, zanahorias, puerro, apio y calabaza, y se termina con cabello de ángel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de verduras representa una alternativa ligera y nutritiva, perfecta para quienes buscan calidez sin excesos calóricos. Su versatilidad permite aprovechar vegetales de estación y adaptar la receta según lo disponible.

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Ingredientes

2 litros de caldo de verduras

2 papas

2 zanahorias

1 puerro

2 ramas de apio

1 calabaza pequeña

50 gramos de fideos cabello de ángel

Sal y pimienta

Paso a paso

Pelar y cortar las verduras en cubos. Llevar el caldo a ebullición. Añadir las papas, las zanahorias, el puerro, el apio y la calabaza. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Incorporar los fideos y cocinar cinco minutos adicionales. Salpimentar y servir bien caliente.

4- Guiso de arroz con pollo

El guiso de arroz con pollo se cocina en una sola olla tras dorar el ave y sumar verduras, tomate, laurel y caldo de ave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guiso de arroz con pollo es una receta popular en muchos países de Latinoamérica y Europa, valorada por su sencillez y balance nutricional.

Ingredientes

500 gramos de arroz

1 pollo trozado

1 cebolla

1 pimiento rojo

2 zanahorias

1 tomate

1 litro de caldo de ave

1 hoja de laurel

Sal y pimienta

Aceite

Paso a paso

Dorar el pollo en una olla con aceite. Retirar y reservar. En la misma olla, cocinar la cebolla, el pimiento y la zanahoria picados. Sumar el tomate pelado y picado. Añadir el pollo, el arroz, el laurel y el caldo. Cocinar a fuego bajo hasta que el arroz esté tierno y el líquido, absorbido. Salpimentar al gusto.

5- Sopa cremosa de zapallo

La sopa cremosa de zapallo se procesa hasta quedar homogénea y se termina con crema de leche, con una pizca de nuez moscada opcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de zapallo cremosa es una opción reconfortante, simple y nutritiva para días de bajas temperaturas. Su textura suave y su sabor dulce natural la convierten en una de las recetas más elegidas durante el otoño y el invierno.

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Ingredientes

1 kilo de zapallo anco o calabaza

1 cebolla

2 papas medianas

1 zanahoria

1 litro de caldo de verduras

100 ml de crema de leche

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Nuez moscada (opcional)

Paso a paso

Pelar y cortar el zapallo, las papas y la zanahoria en cubos. Picar la cebolla. En una olla grande, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla hasta que quede transparente. Agregar el zapallo, las papas y la zanahoria, y rehogar dos minutos. Incorporar el caldo de verduras y cocinar a fuego bajo hasta que las verduras estén tiernas. Procesar toda la preparación con una licuadora o mixer hasta lograr una crema lisa y homogénea. Volver la crema a la olla, agregar la crema de leche y mezclar. Salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada si se desea. Calentar unos minutos más hasta que esté bien caliente, sin dejar hervir. Servir en platos hondos y, opcionalmente, decorar con croutones o semillas tostadas.