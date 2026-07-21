Qué cocinar en días fríos y lluviosos: cinco platos de cuchara irresistibles

Cuando la temperatura desciende y la lluvia golpea las ventanas, surge la búsqueda de sabores intensos y preparaciones que aporten calor y energía.
Los platos de cuchara se convierten en protagonistas de las mesas, con recetas tradicionales y sencillas que combinan ingredientes accesibles y técnicas culinarias que priorizan el sabor y la textura.
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1- Guiso de lentejas con chorizo
El guiso de lentejas integra legumbres, vegetales y embutidos, logrando un plato completo y equilibrado. Esta preparación es frecuente en diversos países y resulta una opción ideal para el invierno.
Ingredientes
- 400 gramos de lentejas secas (remojadas el día anterior)
- 1 chorizo colorado mediano
- 2 zanahorias
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo
- 2 papas medianas
- 1 tomate perita
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Lavar las lentejas previamente remojadas bajo agua fría y reservar.
- Picar la cebolla, el ajo, el pimiento y la zanahoria en cubos pequeños.
- Dorar la cebolla y el ajo en una olla grande con aceite de oliva.
- Incorporar el pimiento y la zanahoria, y cocinar por cinco minutos.
- Añadir el tomate picado y cocinar hasta que se deshaga.
- Sumar el chorizo cortado en rodajas.
- Agregar las lentejas, las papas cortadas en cubos, la hoja de laurel y el pimentón.
- Cubrir con agua, salar y cocinar a fuego bajo durante cuarenta minutos, revolviendo ocasionalmente.
- Ajustar la sal y la pimienta antes de servir.
- Servir caliente, acompañado de pan casero.
2- Polenta cremosa con salsa de tomate y queso
La polenta es un alimento versátil que ofrece saciedad y múltiples posibilidades de combinación. Su textura suave contrasta con la intensidad de una salsa casera y el queso fundido.
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Ingredientes
- 250 gramos de polenta
- 1 litro de agua
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de manteca
- 100 gramos de queso rallado
- 2 cucharadas de crema de leche
Para la salsa
- 1 lata de tomate triturado
- 1 cebolla pequeña
- 1 diente de ajo
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Hervir el agua con sal.
- Cuando rompa el hervor, verter la polenta en forma de lluvia, mezclando de manera constante para evitar grumos.
- Cocinar hasta obtener una preparación espesa.
- Añadir la manteca, el queso y la crema, y mezclar para lograr una textura cremosa.
- Para la salsa, saltear la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva.
- Incorporar el tomate, salpimentar y sumar la hoja de laurel.
- Cocinar a fuego bajo durante quince minutos.
- Servir la polenta caliente, cubrir con salsa y espolvorear queso rallado.
3- Sopa de verduras y fideos
La sopa de verduras representa una alternativa ligera y nutritiva, perfecta para quienes buscan calidez sin excesos calóricos. Su versatilidad permite aprovechar vegetales de estación y adaptar la receta según lo disponible.
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Ingredientes
- 2 litros de caldo de verduras
- 2 papas
- 2 zanahorias
- 1 puerro
- 2 ramas de apio
- 1 calabaza pequeña
- 50 gramos de fideos cabello de ángel
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Pelar y cortar las verduras en cubos.
- Llevar el caldo a ebullición.
- Añadir las papas, las zanahorias, el puerro, el apio y la calabaza.
- Cocinar hasta que las verduras estén tiernas.
- Incorporar los fideos y cocinar cinco minutos adicionales.
- Salpimentar y servir bien caliente.
4- Guiso de arroz con pollo
El guiso de arroz con pollo es una receta popular en muchos países de Latinoamérica y Europa, valorada por su sencillez y balance nutricional.
Ingredientes
- 500 gramos de arroz
- 1 pollo trozado
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 2 zanahorias
- 1 tomate
- 1 litro de caldo de ave
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta
- Aceite
Paso a paso
- Dorar el pollo en una olla con aceite.
- Retirar y reservar.
- En la misma olla, cocinar la cebolla, el pimiento y la zanahoria picados.
- Sumar el tomate pelado y picado.
- Añadir el pollo, el arroz, el laurel y el caldo.
- Cocinar a fuego bajo hasta que el arroz esté tierno y el líquido, absorbido.
- Salpimentar al gusto.
5- Sopa cremosa de zapallo
La sopa de zapallo cremosa es una opción reconfortante, simple y nutritiva para días de bajas temperaturas. Su textura suave y su sabor dulce natural la convierten en una de las recetas más elegidas durante el otoño y el invierno.
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Ingredientes
- 1 kilo de zapallo anco o calabaza
- 1 cebolla
- 2 papas medianas
- 1 zanahoria
- 1 litro de caldo de verduras
- 100 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Nuez moscada (opcional)
Paso a paso
- Pelar y cortar el zapallo, las papas y la zanahoria en cubos.
- Picar la cebolla.
- En una olla grande, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla hasta que quede transparente.
- Agregar el zapallo, las papas y la zanahoria, y rehogar dos minutos.
- Incorporar el caldo de verduras y cocinar a fuego bajo hasta que las verduras estén tiernas.
- Procesar toda la preparación con una licuadora o mixer hasta lograr una crema lisa y homogénea.
- Volver la crema a la olla, agregar la crema de leche y mezclar.
- Salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada si se desea.
- Calentar unos minutos más hasta que esté bien caliente, sin dejar hervir.
- Servir en platos hondos y, opcionalmente, decorar con croutones o semillas tostadas.
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