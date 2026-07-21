La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana proyecta un crecimiento de 4% hacia 2027 y alerta por el año preelectoral

Un panel de expertos aborda las perspectivas económicas y de negocios de Guatemala en una convención empresarial. (AmchAm)

AmCham Guatemala reunió a autoridades, empresarios y especialistas para examinar las perspectivas económicas y de negocios hacia 2027, con una hoja de ruta marcada por un crecimiento previsto de 4%, un déficit fiscal de 3,7% del PIB y la expectativa de que el primer año completo del acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos refuerce la inversión y la competitividad.

Las cifras más recientes incorporadas al diagnóstico muestran que, entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de Guatemala crecieron 5,5% y superaron los USD 7 mil millones. En el primer trimestre, la inversión extranjera directa avanzó 6,88% hasta USD 529 millones.

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Según el documento de AmCham Guatemala, esas proyecciones conviven con un factor político: 2027 será un año preelectoral, una condición que suele introducir cautela en las decisiones sobre nuevos proyectos mientras el sector privado espera señales claras de estabilidad institucional y certeza jurídica.

Un panel de discusión en el evento Forecast Guatemala 2027 aborda perspectivas económicas y de negocios, con la bandera de Estados Unidos y Guatemala al fondo. (AmchAm Guatemala)

El acuerdo con Estados Unidos aparece como eje para atraer inversión

A julio de 2026, el Banco de Guatemala mantiene su previsión de crecimiento de 4% para este año y sostiene ese mismo nivel para 2027. El escenario descrito en el encuentro “Forecast Guatemala 2027 – Perspectivas Económicas y de Negocios” también contempla que la inversión extranjera directa continúe en expansión al cierre de 2026, con posibilidad de afianzarse si el país alcanza el grado de inversión crediticio.

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El dato central para la agenda empresarial es que 2027 será el primer año completo de vigencia del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos, identificado por sus siglas en inglés como ART. El texto sostiene que ese instrumento amplía el acceso preferencial al mercado estadounidense, consolida la relación comercial bilateral y es un elemento clave para captar inversión extranjera directa de origen estadounidense en procesos de relocalización productiva.

La directora ejecutiva de AmCham Guatemala, Waleska Sterkel, planteó el objetivo del encuentro en estos términos: “Para AmCham Guatemala, impulsar espacios de análisis como Forecast Guatemala 2027 contribuye a fortalecer el diálogo entre el sector público y privado, generar una visión compartida sobre los desafíos económicos del país y promover condiciones que favorezcan la inversión, la competitividad y el crecimiento sostenible”.

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La directora ejecutiva de AmCham Guatemala, Waleska Sterkel, expone sobre las perspectivas económicas y de negocios para Guatemala en 2027 durante un evento. (AmchAm)

El Gobierno destacó exportaciones, inversión y apertura de mercados

Durante una conferencia oficial citada en el material, el presidente Bernardo Arévalo afirmó: “Estos son resultados que nos hemos comprometido a cumplir y estos resultados se logran con el liderazgo de un Gobierno decente, eficiente y con el esfuerzo y el trabajo de miles de familias trabajadoras en el país”. También sostuvo que la administración avanza con “resultados concretos” que influyen en el rumbo futuro de Guatemala.

La ministra de Economía Gabriela García presentó avances en diversificación de mercados, promoción exportadora y atracción de capitales. De acuerdo con la información expuesta, desde 2024 la cartera prioriza la apertura de nuevos destinos como una forma de reducir riesgos externos, aumentar la presencia de Guatemala en el comercio internacional e insertar al país en cadenas globales de valor.

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Directivos de AmCham Guatemala, incluyendo a Waleska Sterkel, presentan el evento Forecast Guatemala 2027 sobre perspectivas económicas y de negocios. (AmchAm)

Guatemala tiene 16 acuerdos vigentes y acceso preferencial a 45 mercados

El Ministerio de Economía informó que Guatemala cuenta actualmente con 16 acuerdos comerciales vigentes y acceso preferencial a 45 mercados. Entre los procesos recientes figura el acuerdo con Perú, vigente desde el 1 de julio, que se suma a los ya existentes con Chile y Colombia y amplía el acceso comercial hacia Sudamérica.

Las autoridades también reportaron gestiones para la adhesión al tratado de libre comercio con Corea del Sur, un proceso que aún requiere trámites internos de otros países centroamericanos. Nicaragua ya concluyó su procedimiento y quedan pendientes pasos en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

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El reporte añade la reactivación del Tratado de Alcance Parcial con Trinidad y Tobago, mercado al que Guatemala exporta USD 19,8 millones. A eso se suma un protocolo con la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que abriría acceso preferencial a mercados europeos fuera de la Unión Europea.

También se consignaron avances en conversaciones con Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. En el caso emiratí, Guatemala exportó USD 89,5 millones, de los cuales USD 82 millones correspondieron a cardamomo, por lo que un eventual acuerdo permitiría ampliar la base exportadora.

El plan oficial incluye apoyo a empresas para cubrir espacios de exhibición, servicios logísticos y acompañamiento en procesos de promoción internacional. Siguen abiertas convocatorias para participar en ferias como American Food and Beverage, en Miami, y Fruit Attraction, en España, mientras para el segundo semestre se prevén nuevas participaciones en Santiago de Chile y Chicago, con foco en micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras.

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