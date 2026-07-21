Ciencia

El fósil más caro de la historia: el esqueleto del tiranosaurio rex “Gus” se subastó por 50 millones de dólares

La puja en Nueva York duró 10 minutos y reunió a siete participantes y el precio final superó con amplitud la estimación previa de entre 20 y 30 millones

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Esqueleto completo de Tyrannosaurus rex montado sobre soportes metálicos. Fondo de colinas áridas con pasto bajo cielo muy nublado
El esqueleto de Tyrannosaurus rex apodado Gus se vende por 50,1 millones de dólares y marca un récord mundial (@sothebys)

El esqueleto de un Tyrannosaurus rex apodado Gus fue vendido en Nueva York por 50,1 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord mundial en subastas de fósiles y reavivando el debate sobre el destino de los restos paleontológicos de alto valor.

La venta, realizada la semana pasada en la sede de Sotheby’s, superó ampliamente las expectativas previas, situadas entre 20 y 30 millones de dólares.

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Según informó la AFP, el proceso reunió a siete participantes y se resolvió tras una puja de solo diez minutos, reflejando el creciente atractivo de estos ejemplares.

Un gigante de 11 metros hallado en Dakota del Sur

Esqueleto completo de dinosaurio Tyrannosaurus rex de color marrón oscuro sobre soportes metálicos negros en un paisaje árido con colinas y cielo nublado
La estimación previa de 20 a 30 millones queda ampliamente superada por el precio final (@sothebys)

El ejemplar vendido, conocido como Gus, se destaca por su estado de conservación y dimensiones. Con 183 huesos fosilizados y una longitud de 11,6 metros, se considera uno de los esqueletos de Tyrannosaurus rex más completos hallados hasta la fecha, con un grado de integridad del 63%. La casa de subastas presentó a Gus como el dinosaurio más valioso ofrecido en este tipo de eventos. E

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l esqueleto fue descubierto en 2021 en un rancho ganadero de Dakota del Sur, Estados Unidos, una región reconocida por su riqueza en restos fósiles de la era cretácica.

Los científicos estiman que el animal vivió hace entre 72 y 66 millones de años, en un entorno de clima cálido y grandes llanuras costeras.

Récords y cifras millonarias

Esqueleto completo de dinosaurio montado sobre una plataforma negra en un salón. El techo tiene vigas de madera. Hay paredes blancas y oscuras con ventanas
El ejemplar se considera uno de los Tyrannosaurus rex más completos hallados hasta la fecha (YouTube:@sothebys)

Hasta ahora, el récord lo tenía Apex, un estegosaurio vendido en 2024 por 44,6 millones de dólares al financiero Ken Griffin. La venta de Gus, realizada a través de un comprador anónimo, supera esta marca y confirma la tendencia al alza en el mercado privado de fósiles.

Estas operaciones captan la atención de coleccionistas, inversores y aficionados, pero generan preocupación en el ámbito académico.

La suma pagada por Gus no solo duplicó la anterior estimación, sino que consolidó a Sotheby’s como referente internacional en la comercialización de piezas paleontológicas.

La ley estadounidense y el mercado de fósiles

Gus conserva 183 huesos fosilizados y alcanza 11,6 metros de longitud total
Gus conserva 183 huesos fosilizados y alcanza 11,6 metros de longitud total

La legislación vigente en Estados Unidos diferencia a este país del resto del mundo en cuanto a la propiedad de fósiles. Cassandra Hatton, directora de ciencia e historia natural de Sotheby’s, explicó a la Agence France-Presse que “Estados Unidos es el único país del mundo donde fósiles como este se consideran propiedad personal”.

Además, añadió: “Si usted es dueño de la tierra, es dueño del fósil y tiene derecho a venderlo. Así que, si quiere un dinosaurio, este es el único lugar donde puede conseguirlo”. Las declaraciones, reflejan el marco legal que ha permitido el surgimiento de un mercado privado cada vez más dinámico.

Críticas de la comunidad científica

Esqueleto completo de dinosaurio montado sobre una plataforma negra en un salón. El techo tiene vigas de madera. Hay paredes blancas y oscuras con ventanas
Los científicos ubican la vida del animal entre 72 y 66 millones de años atrás (YouTube:@sothebys)

El aumento de las ventas privadas preocupa a numerosos paleontólogos, quienes advierten sobre las consecuencias de que ejemplares de alto valor científico terminen fuera del ámbito público.

Según señalaron expertos, la principal inquietud es la posible pérdida de acceso científico y de curaduría sobre fósiles que pueden aportar información relevante sobre especies poco representadas en el registro fósil.

Las instituciones públicas, como museos y universidades, suelen carecer de recursos para competir con compradores privados en subastas internacionales.

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