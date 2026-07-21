Receta de torta invertida de peras, rápida y fácil

La receta de torta invertida de peras es un clásico de la repostería casera en Argentina por su practicidad y por aprovechar fruta de estación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, la torta invertida de peras representa un clásico de la repostería casera. Su popularidad se basa en la practicidad y en la posibilidad de aprovechar la fruta de estación, especialmente en otoño e invierno, momentos en los que las peras abundan y suelen conseguirse a buen precio en mercados y verdulerías.

Este postre se destaca por su técnica “invertida”: se carameliza la fruta en la base del molde y luego se cubre con una masa esponjosa. Al desmoldar, las peras quedan a la vista, aportando brillo y sabor. No requiere equipamiento especial ni técnicas avanzadas, lo que facilita su elaboración incluso para quienes tienen poca experiencia en pastelería.

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Receta de torta invertida de peras

Se trata de una torta de masa esponjosa, cuya base está formada por peras frescas y caramelizadas con azúcar y manteca. La cocción permite que la fruta aporte humedad y perfume característicos a la preparación final.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35 minutos

La torta invertida de peras es un clásico de la repostería casera en Argentina y aprovecha la fruta de estación en otoño e invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

3 peras maduras pero firmes

150 gr de azúcar (100 gr para el caramelo y 50 gr para la masa)

80 gr de manteca

2 huevos grandes

120 gr de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

60 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Cómo hacer torta invertida de peras, paso a paso

Encender el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar una tortera de 22 cm. Pelar y cortar las peras en gajos. En el molde colocar 80 gr de manteca y 100 gr de azúcar. Llevar al horno unos minutos hasta formar un caramelo dorado. Atención: no dejar que se queme el caramelo. Distribuir las peras en abanico sobre el caramelo, cubriendo bien la base. En un bowl, batir los huevos con 50 gr de azúcar y la esencia de vainilla. Agregar la leche y mezclar suavemente. Incorporar la harina previamente mezclada con el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa lisa, sin batir de más. Volcar con cuidado la masa sobre las peras, procurando que quede pareja. Llevar al horno durante 35 minutos. Para comprobar la cocción, pinchar con un palillo: debe salir seco. Retirar y dejar entibiar 5 minutos. Desmoldar invirtiendo la torta sobre una fuente, con las peras hacia arriba. Desmoldar en caliente evita que el caramelo se pegue.

La preparación de la torta invertida de peras demanda 50 minutos en total, con 15 minutos de preparación y 35 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones generosas y, si se corta en porciones más pequeñas, puede alcanzar para hasta 10 comensales, sobre todo si se sirve como postre acompañado de una bocha de helado o una cucharada de crema.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 37 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en heladera por hasta 3 días, bien cubierta. También se puede freezar (en porciones) hasta 1 mes. Para disfrutarla como recién hecha, calentar unos segundos antes de servir.

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