Universidad de Costa Rica recibe Galardón Protector de la Niñez por su aporte al fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido

La Universidad de Costa Rica recibió el Galardón Protector de la Niñez 2026 por su aporte al fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido. Crédito: UCR

La Universidad de Costa Rica (UCR) fue reconocida con el Galardón Protector de la Niñez 2026, una distinción otorgada por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) a instituciones y organizaciones que han contribuido al fortalecimiento de los servicios dirigidos a la primera infancia en el país.

El reconocimiento destaca el trabajo conjunto que ambas entidades han desarrollado durante los últimos años para mejorar la calidad de la atención que reciben niñas y niños en los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI).

La entrega del galardón pone en relieve una serie de iniciativas impulsadas por la universidad en áreas como capacitación, investigación, innovación y acompañamiento técnico, dirigidas al personal responsable de la atención infantil.

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Estas acciones forman parte de una colaboración sostenida entre la UCR y la REDCUDI, orientada a fortalecer las capacidades de quienes trabajan directamente con la niñez en diferentes comunidades del país.

Desde el año 2020 especialistas de distintas unidades académicas de la Universidad de Costa Rica han participado en procesos formativos sobre temas relacionados con la atención integral de la primera infancia.

Entre ellos figuran la contaminación ambiental, la promoción de la salud auditiva en niños preescolares, el fomento de la lectura durante los primeros años de vida y la enseñanza de la matemática mediante metodologías activas y creativas.

Estas capacitaciones han estado dirigidas al personal de los CECUDI con el propósito de fortalecer sus conocimientos y herramientas de trabajo.

Uno de los proyectos destacados dentro de esta alianza es la iniciativa Bebeteca, desarrollada de forma conjunta entre la UCR y la REDCUDI. El proyecto permitió la creación de dos espacios especializados para promover la lectura desde la primera infancia, acompañados por procesos de seguimiento y asesoría técnica destinados a garantizar la continuidad y sostenibilidad de estos espacios educativos.

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Desde 2020, especialistas de la UCR han impartido procesos de capacitación dirigidos al personal de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil. Fuente: Universidad de Costa Rica

La colaboración entre ambas instituciones también ha generado investigaciones orientadas a fortalecer la formulación de políticas públicas relacionadas con la atención infantil. Entre ellas sobresale el estudio denominado “Fortalecimiento de la planificación de menús y la educación alimentaria en alternativas de la REDCUDI”, mediante el cual se realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento de los servicios de alimentación en 258 alternativas de atención infantil que forman parte de la Red Nacional de Cuido.

Los resultados fueron compartidos con las instituciones participantes con el objetivo de apoyar la toma de decisiones y orientar acciones de mejora en esta área.

La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica también ha contribuido con la elaboración de materiales educativos dirigidos a la primera infancia. Como parte de este trabajo, estudiantes de la carrera de Educación Preescolar desarrollaron cuentos infantiles que posteriormente fueron difundidos a través de las plataformas digitales de la REDCUDI.

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Paralelamente, docentes universitarios elaboraron recursos didácticos derivados de los procesos de capacitación, entre ellos un libro diseñado para facilitar el aprendizaje de las tablas de multiplicar mediante estrategias lúdicas.

El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, señaló que el reconocimiento refleja el compromiso institucional con el desarrollo integral de la niñez costarricense y con la generación de conocimiento al servicio del país. Según manifestó, la articulación entre la academia y las instituciones públicas ha permitido fortalecer políticas dirigidas a la primera infancia mediante la docencia, la investigación y la acción social.

Los Galardones Protectores de la Niñez reconocen iniciativas que fortalecen la atención y el desarrollo integral de la niñez costarricense. Crédito: UCR

Los Galardones Protectores de la Niñez son otorgados anualmente para reconocer el aporte de instituciones públicas, universidades, empresas, organizaciones sociales y aliados internacionales que desarrollan iniciativas orientadas a fortalecer la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. El objetivo de estas alianzas es ampliar las oportunidades de atención y mejorar la calidad de los servicios destinados a niñas y niños en sus primeros años de vida.

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Con este reconocimiento, la Universidad de Costa Rica suma un nuevo distintivo relacionado con su labor en el ámbito de la educación, la investigación y la acción social, en este caso por su participación en proyectos enfocados en el fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y en el desarrollo de iniciativas que buscan contribuir a la atención integral de la primera infancia en Costa Rica.