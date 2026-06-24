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Cómo lavar frutas y verduras para eliminar bacterias y pesticidas, según una chef

Michelle Doll Olson brindó el simple secreto que permite higienizar productos frescos sin necesidad de limpiadores especiales

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Dos manos lavan vegetales de hoja verde y brócoli bajo un grifo de agua en un fregadero de metal, con limones, tomates, albahaca y romero en el mostrador.
El lavado de frutas y verduras reduce suciedad, bacterias y restos de pesticidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar frutas y verduras antes de cocinarlas es un paso básico para retirar suciedad, bacterias y pesticidas de la superficie. La chef Michelle Doll Olson recomendó a EatingWell usar agua con unas cucharaditas de vinagre blanco diluido y prescindir de limpiadores especiales para productos frescos.

La forma correcta de lavar frutas y verduras consiste en enjuagarlas con agua y añadir un poco de vinagre blanco diluido para retirar suciedad, bacterias y pesticidas de la superficie. Según el medio citado, Michelle Doll Olson indicó que bastan unas cucharaditas de vinagre y que no hacen falta productos de limpieza específicos.

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Diversos organismos de salud pública respaldan la efectividad del lavado con agua corriente para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El enjuague con agua corriente se mantiene como la recomendación básica de salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que enjuagar frutas y verduras bajo el chorro de agua es suficiente para eliminar la mayoría de los microorganismos y restos de pesticidas adheridos a la superficie, sin necesidad de jabón ni productos químicos especiales.

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La publicación señala que el agua con un poco de vinagre blanco basta para preparar ensaladas, guarniciones y otros platos con vegetales. Según el medio, ese paso debe hacerse siempre, incluso cuando los alimentos vayan a cocinarse.

Estudios publicados en la revista Food Control y avalados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) concluyen que el uso de una solución con vinagre puede mejorar la eliminación de bacterias como Escherichia coli y Salmonella, aunque subrayan que ningún método casero garantiza la desinfección total.

Primer plano de una persona lavando vegetales en un colador de metal bajo el grifo de la cocina, vertiendo líquido de una botella marrón sobre ellos.
Ningún método casero garantiza una desinfección total, según estudios citados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, recomiendan combinar el lavado con buenas prácticas de higiene en la cocina para reducir al mínimo los riesgos.

Cómo evitar la contaminación cruzada en la cocina

La recomendación no se limita al lavado de los alimentos. Para una limpieza más eficaz, Doll Olson aconseja usar un centrifugador de ensaladas con las hojas verdes y un cepillo con las hortalizas de raíz cuando la suciedad cuesta más salir.

Primer plano de manos sosteniendo tomates rojos, zanahorias, espinacas y col rizada bajo un chorro de agua que cae sobre un fregadero de acero inoxidable.
La preparación segura empieza con la limpieza antes de cortar para evitar arrastrar residuos al interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chef también insistió en lavar las manos antes de tocar cualquier alimento. En una demostración culinaria en Napa Valley, vista por EatingWell en el BottleRock Music Festival, abrió la sesión con ese gesto ante el público.

El objetivo es reducir la contaminación cruzada y las enfermedades transmitidas por alimentos. El texto subraya que limpiar frutas y verduras no basta si luego se manipulan con manos, utensilios o superficies sin higiene.

Qué hacer antes de cortar y guardar los alimentos

Botella de vinagre blanco con etiqueta en primer plano. Al fondo, una mujer con delantal y guantes azules limpia la encimera de una cocina.
El vinagre blanco diluido se usa como apoyo doméstico en la limpieza de productos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra pauta es lavar los productos antes de cortarlos. Si se pican frutas o verduras sucias, la suciedad puede pasar con el cuchillo al interior y después resulta más difícil retirarla.

El medio citado también aconseja no reutilizar tablas de cortar ni otros utensilios sin lavarlos antes. Esa misma precaución se aplica al almacenamiento: conviene limpiar los productos antes de guardarlos con otros alimentos en el refrigerador.

Estas medidas forman parte de una rutina básica de cocina doméstica. La idea es evitar que la suciedad de un alimento, una herramienta o una superficie pase a otra preparación.

Hombre limpiando el interior de una nevera con un paño amarillo y un rociador en la mano.
La contaminación cruzada aparece cuando se reutilizan utensilios o superficies sin lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco para quitar la cera de los limones

Con los limones, Doll Olson añade un paso más después de lavar la cáscara. Si va a usarlos en una comida, los pasa sobre una llama abierta para quemar la cera que no quiere saborear y reforzar el gusto del fruto.

La chef lo explicó así al medio: “Si uso un limón en una comida, lo paso sobre una llama abierta, y eso quema parte de la cera que no quiero probar y hace que el sabor sea mucho más intenso”. El consejo aparece como un truco culinario específico para ese cítrico.

La recomendación final apunta a no omitir el lavado de los productos frescos, aunque después se cocinen. Esa rutina, sumada a la higiene de manos y utensilios, ayuda a mantener una manipulación más segura de los alimentos.

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