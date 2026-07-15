El informe mundial sobre la felicidad 2026 identificó el hábito digital que más influye en el bienestar

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026 señala que el principal riesgo para el bienestar digital no es el uso personal de internet, sino la presión social por igualar la conducta online del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio internacional desafía las creencias sobre el impacto de la vida digital en el bienestar. El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación del Bienestar de Oxford y Gallup, señaló que el mayor riesgo para la felicidad no proviene del uso personal excesivo de internet, sino de la tendencia a igualar el comportamiento online del entorno social.

Este fenómeno, definido como “mantener el ritmo”, se consolida como un factor determinante del malestar emocional, especialmente entre los más jóvenes.

La investigación, citada por Forbes, sostiene que al contrario de lo que se piensa, el daño digital no surge solo de pasar más tiempo frente a las pantallas, sino de la presión social que empuja a los individuos a adaptarse al nivel de conectividad de su grupo. Cuando las normas del entorno exigen estar permanentemente en línea, el bienestar se resiente.

PUBLICIDAD

El entorno social, más determinante que la fuerza de voluntad

Según el informe de Forbes, el análisis concluyó que la fuerza de voluntad individual pierde eficacia en contextos donde el uso intensivo de redes sociales es la norma.

El estudio de Oxford y Gallup define el fenómeno de “mantener el ritmo” como un factor de malestar emocional que afecta con más fuerza a adolescentes y jóvenes adultos (Crédito: Freepik)

En estos casos, buscar comunidades en las que el consumo digital no sea excesivo resulta más efectivo que intentar imponer reglas personales sobre el tiempo de pantalla. El informe sostiene que “el problema es ambiental”, ya que la percepción de lo que es “normal” se ajusta a los hábitos del grupo de referencia.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que el impacto del tiempo online depende del grado de saturación digital del círculo social. En grupos donde el uso de internet permanece bajo, conectarse más puede asociarse a un mejor bienestar. Pero una vez que la saturación digital se vuelve generalizada, ese mismo tiempo se relaciona con una disminución del bienestar subjetivo.

El efecto es especialmente notorio en adolescentes. El estudio destacó que, para estos grupos, prácticamente no les queda un grupo de pares con baja saturación digital que les sirva de punto de comparación. De esta manera, la vida digital se convierte en la referencia dominante, y cualquier intento individual de desconexión se percibe como una renuncia social.

PUBLICIDAD

Generaciones en contraste, Europa Occidental como epicentro

El Informe Mundial sobre la Felicidad reveló que la relación entre internet y bienestar varía radicalmente entre generaciones. El efecto negativo es más marcado en la Generación Z y en los Millennials.

Los datos muestran que el impacto del tiempo online sobre el bienestar depende del nivel de saturación digital del círculo social (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Generación X se observa un impacto casi nulo, mientras que los Baby Boomers experimentan una leve tendencia positiva. El estudio atribuyó este gradiente generacional tanto a la exposición diferencial a la tecnología como a una mayor susceptibilidad entre los más jóvenes.

PUBLICIDAD

El deterioro social y emocional se concentra en la juventud europea, según la investigación. Los datos de la Encuesta Social Europea (ESS), que abarca 30 países entre 2016 y 2024, mostraron que la caída de la confianza interpersonal e institucional, la percepción de actividad social y la frecuencia de encuentros presenciales es mayor entre las mujeres jóvenes de Europa Occidental.

En contraste, los adultos mayores mantienen entornos digitales más diversos, lo que permite que su relación con la tecnología se base en preferencias personales y no exclusivamente en la presión social.

PUBLICIDAD

La confianza y las conexiones sociales, en el eje del bienestar

El informe enfatizó que la confianza y las conexiones sociales son pilares fundamentales para el bienestar. El uso de internet se asocia con una reducción de estos lazos, especialmente en entornos saturados digitalmente.

El informe remarca que la confianza interpersonal y las conexiones sociales son pilares del bienestar y que el uso intensivo de internet las debilita en entornos digitales saturados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada en Frontiers in Psychology sostiene que las normas percibidas, no las reales, impulsan de manera más consistente el comportamiento en línea de las personas”.

PUBLICIDAD

Los datos recabados por el equipo de Oxford y Gallup indicaron que, en escenarios de alta saturación, el uso intensivo de internet va acompañado de una disminución de la confianza interpersonal, menor sensación de conexión social y una caída en la valoración de la propia vida social frente a la de los pares, incluso si la actividad presencial no cambia de manera significativa.

Estrategias y límites de la autodisciplina digital

El informe internacional advirtió que la autodisciplina individual resulta insuficiente para contrarrestar los efectos negativos de un entorno digital saturado.

La evidencia reunida por Forbes y documentada por el Centro de Investigación del Bienestar de Oxford recomendó buscar relaciones y comunidades donde el uso excesivo de internet no sea la norma, ya que cambiar el entorno ofrece una protección mayor que cualquier regla personal.

PUBLICIDAD

La Encuesta Social Europea registró en Europa Occidental una mayor caída de la confianza, la actividad social y los encuentros presenciales entre las mujeres jóvenes entre 2016 y 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los análisis realizados con datos de la ESS y de Eurostat demostraron que el entorno digital es un factor determinante: el uso de internet es beneficioso cuando la exposición dentro del grupo de pares es baja, pero se vuelve perjudicial en la medida en que el uso se generaliza.

Tendencias y futuros desafíos

El informe mundial advierte que las diferencias generacionales en el bienestar se amplían con el tiempo. Mientras los adultos mayores se benefician de una confianza estable y un uso moderado de la tecnología, los jóvenes encaran el debilitamiento de sus redes sociales en ecosistemas digitales saturados.

PUBLICIDAD

Los expertos que lideraron los estudios concluyeron que la clave del bienestar digital no reside en abandonar el teléfono, sino en comprender que la variable relevante es el entorno social. Los círculos de amigos, la familia o el grupo social con el que se interactúa tienen un peso determinante en la percepción del bienestar, más allá de cualquier decisión individual sobre el tiempo de pantalla.