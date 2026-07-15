No es sólo por el calor: por qué los gatos se acuestan sobre las computadoras

Los gatos suelen buscar la computadora de las personas con las que conviven por motivos que van más allá del confort térmico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al tener que usar la computadora, ya sea para trabajar o estudiar, quienes conviven con gatos suelen encontrarse con un problema común: muchas veces, estos animales deciden acostarse sobre el teclado.

Aunque se suele atribuir la conducta al calor, veterinarios y especialistas en comportamiento animal indicaron que el motivo suele ser más amplio y combina búsqueda de atención, confort y señales olfativas.

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Los gatos eligen acostarse sobre la computadora para provocar una interacción con sus tutores: al colocarse encima del teclado, interrumpen la actividad y logran que la mirada y las manos vuelvan hacia ellos. La veterinaria Alice Barker lo explicó así: “muchos gatos se sientan sobre la computadora porque disfrutan de la atención que reciben”.

Esa reacción humana —levantarlos, correrlos o acariciarlos— refuerza la conducta. Según la especialista, la atención funciona como un premio y hace que muchos gatos repitan el comportamiento para volver a generar ese intercambio.

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La computadora como “imán” social: por qué se suben justo cuando trabajás

La atención humana es uno de los factores que refuerza el hábito de los gatos de acostarse sobre el teclado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del beneficio inmediato de interrumpir la actividad, los gatos observan rutinas y aprenden qué objetos concentran el interés de las personas.

Alba Marina Dencausa, especialista de Servicios Gat-Únicos, citada en una nota previa de Infobae explicó que esta conducta puede ser una forma de demandar atención, sobre todo cuando el tutor está muy concentrado. “Los gatos se sienten atraídos por el calor que emana el teclado o la vibración del aparato, pero también pueden buscar atención. Es importante entender que esta conducta no debe ser castigada”, afirmó.

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En la misma línea, la veterinaria Holly Anne Hills señaló que los felinos notan que, al trabajar, la computadora capta gran parte de la atención. “Acostarse o caminar sobre el teclado hace que nuestra atención vuelva inmediatamente hacia ellos”, aseguró.

Para algunas personas, la escena se repite con una precisión que parece intencional: basta con encender la computadora o empezar una tarea para que el gato aparezca y se instale sobre el teclado. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal subrayaron que, más que “sabotaje”, suele tratarse de una conducta cotidiana ligada a cómo el gato interpreta ese espacio.

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Calor (y, a veces, vibración): el confort también cuenta

El teclado de la computadora concentra el olor de la persona, lo que atrae a los felinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no es la única causa, el calor es un componente frecuente. Las laptops y otras computadoras portátiles pueden alcanzar temperaturas que resultan agradables para los gatos y les permiten descansar sin gastar tanta energía para mantener el cuerpo caliente.

Dencausa también mencionó la vibración del aparato como un estímulo posible. En algunos casos, ese conjunto —superficie firme, temperatura agradable y sensaciones del dispositivo— convierte al teclado en un lugar tentador, especialmente si el gato no tiene cerca una alternativa igual de cómoda.

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El olfato: el teclado “huele” a su tutor

Los felinos pueden detectar señales emocionales en sus tutores y buscar su compañía en momentos de tensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la interacción y del confort, otro punto central es el olfato. David Sands, experto en psicología animal, sostuvo que los gatos dependen de ese sentido para comprender su entorno y que el teclado concentra señales de la persona que lo usa. “No podrás olerlo, pero un gato puede olerte por todo el teclado”, afirmó.

Sands explicó el mismo concepto en otra formulación: “El ser humano no lo percibe, pero un gato detecta tu olor en cada rincón del teclado”. Desde esa perspectiva, la computadora no es solo una herramienta de trabajo: para el felino es un objeto lleno de información sobre su humano.

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Ese factor ayuda a entender por qué el gato aparece cuando el tutor se sienta a trabajar: el teclado es un lugar asociado a su presencia y, al mismo tiempo, un punto de contacto donde el animal puede “leer” y buscar esas señales.

Marcaje territorial y sentido de pertenencia: “esto también me pertenece”

El refuerzo positivo es clave para modificar la conducta sin generar rechazo en el animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el teclado también se vincula con el marcaje. Según Sands, cuando el gato se tumba sobre la computadora muchas veces intenta superponer su olor al del tutor, como una forma de apropiarse del espacio. “El propósito principal es reemplazar tu olor con el suyo”, resumió.

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Dencausa describió una lógica similar al explicar que, para algunos gatos, el roce y el intercambio de olores también forman parte del comportamiento: “Para ellos, cuanto más puedan rozarte y dejar tu olor, mejor”. En ese marco, acostarse sobre el teclado no solo interrumpe una actividad: también puede funcionar como un modo de reafirmar pertenencia dentro del territorio doméstico.

Rutinas y estado emocional: qué perciben cuando estás frente a la pantalla

Los gatos tienden a buscar la atención de sus tutores cuando estos están concentrados en la computadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos, además, suelen ajustar su comportamiento a la dinámica del hogar y a lo que observan en las personas. La terapeuta felina Laura Trillo planteó que, cuando estamos ante la computadora, muchas veces estamos más tranquilos, y ese contexto los predispone a acomodarse cerca: “Si estamos ante el ordenador, solemos estar más tranquilos, y ellos se sienten cómodos con nosotros en este modo más de reposo”.

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Dencausa añadió otro matiz: en algunos casos, los gatos pueden reaccionar a señales de tensión de las personas y buscar un clima más calmo. “Si nos ven tensos, hacen lo que esté en sus manos para apaciguarnos”, explicó.

Motivos adicionales: aburrimiento o recordatorios a la hora de comer

La conducta de acostarse sobre el teclado suele intensificarse en horarios cercanos a la comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los casos responden al mismo “combo” de factores. Dencausa señaló que también puede haber una causa práctica: pedir comida. “Si llega la hora de su comida y no se la has dado, vendrán a recordártelo”, aseguró. Si el gato obtiene una respuesta positiva —por ejemplo, comida o atención extra— la conducta puede reforzarse y repetirse.

En paralelo, la falta de estímulos puede amplificar el hábito. Si el tutor pasa largas horas frente a la pantalla, el gato puede buscar participación en esa rutina diaria, tal como destacó Dencausa: “A los gatos les gusta participar de nuestras cosas cotidianas”.

Cómo evitar que el gato se acueste sobre el teclado sin castigos

Preparar un espacio cómodo cerca del área de trabajo facilita que el gato permanezca cerca sin bloquear la computadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la primera reacción suele ser retarlo o empujarlo, los especialistas consultados coincidieron en que no es el camino recomendado. Dencausa fue explícita al señalar que la conducta no debe castigarse, y otros veterinarios la describieron como social y amistosa.

Jill Goldman, especialista certificada en comportamiento animal aplicado, lo resumió así: “Lo último que hay que hacer es retar a un gato por querer estar con uno. Los gatos son muy sensibles y no perdonan con facilidad. Nunca hay que castigarlos por una conducta social y amistosa. En realidad, deberías sentirte halagado: tu gato te está buscando”.

En cambio, las recomendaciones apuntan a redirigir el comportamiento con alternativas cercanas y refuerzo positivo. Trillo sugirió ofrecer una opción simple y atractiva: “Una manta, una toalla o una alfombra son algunas alternativas que puedes ofrecerle”. También propuso colocar objetos que a muchos gatos les resultan interesantes por su material, como libros o libretas, en especial si hay cartón o papel.

Otras alternativas mencionadas por especialistas incluyen preparar un lugar al lado del escritorio —una cama, una manta o un almohadón— para que el gato se sienta acompañado sin bloquear el teclado. Sumar momentos de juego antes de empezar a trabajar y ofrecer juguetes interactivos puede reducir el aburrimiento y la necesidad de interrumpir.

Finalmente, cuando el gato elija el lugar preparado para descansar, premiarlo con caricias o una golosina puede reforzar esa conducta y motivarlo a repetirla. De ese modo, aprende que puede obtener atención sin subirse a la computadora.