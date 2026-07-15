Cómo hacer para que las hojas del potus crezcan grandes y verdes

El potus es una de las plantas de interior más populares debido a su resistencia y facilidad de cultivo, pero lograr hojas grandes y verdes requiere cuidados específicos en luz, riego y nutrición

La planta de potus se destaca por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes, pero lograr que sus hojas se desarrollen grandes y con un color verde intenso requiere atención a varios factores claves. El potus, conocido científicamente como Epipremnum aureum, es una de las especies más valoradas en la jardinería doméstica por su resistencia y facilidad de cuidado. Sin embargo, especialistas en botánica y jardinería coinciden en que no todas las condiciones ayudan a maximizar la belleza de las hojas. Según el sitio especializado The Spruce, la luz, el riego adecuado, el tipo de sustrato y la nutrición forman el núcleo de los cuidados que determinan el tamaño y color del follaje.

Cómo hacer para que las hojas del potus crezcan más grandes y verdes

Uno de los secretos para potenciar el crecimiento del potus consiste en asegurar una exposición a la luz brillante e indirecta. El medio Better Homes & Gardens indica que los potus situados cerca de ventanas con cortinas translúcidas o en lugares donde la luz solar no incide de forma directa suelen desarrollar hojas más amplias y de color más profundo. La luz insuficiente provoca que las hojas sean más pequeñas y de un tono apagado.

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La correcta exposición a la luz, el sustrato adecuado y una fertilización equilibrada favorecen el desarrollo de hojas más amplias y de color intenso en el potus

El sustrato bien aireado y con buen drenaje también resulta fundamental. Los expertos sugieren emplear mezclas específicas para plantas de interior, que incluyan componentes como turba, fibra de coco y perlita. Según The Spruce, un sustrato saturado de agua limita la oxigenación de las raíces y afecta el desarrollo foliar.

El aporte de nutrientes es otro factor determinante. Una fertilización moderada, aplicada cada 30 a 45 días durante la primavera y el verano, favorece la formación de hojas de mayor tamaño y color más intenso. Better Homes & Gardens recomienda el uso de fertilizantes líquidos equilibrados, evitando el exceso que podría dañar la planta.

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La poda selectiva estimula el crecimiento lateral y la aparición de hojas nuevas. Recortar los tallos por encima de un nodo incentiva el brote de nuevas ramas y hojas, lo que incrementa la densidad y el tamaño general del follaje. El sitio especializado The Spruce señala que la poda periódica, acompañada de una limpieza regular de hojas secas o dañadas, contribuye a mantener la vitalidad del potus.

Entre los datos de interés, Better Homes & Gardens consigna que “las hojas de potus pueden alcanzar hasta 40 centímetros de longitud en condiciones óptimas”, una cifra que supera ampliamente el tamaño habitual de 10 a 15 centímetros observado en interiores con luz limitada.

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Los cuidados clave del potus

El potus requiere una rutina de cuidados sencilla pero constante. El riego debe ajustarse a la estación del año y al ambiente: durante la primavera y el verano, se recomienda regar cuando la capa superficial del sustrato comienza a secarse, evitando encharcamientos que puedan provocar pudrición radicular. En otoño e invierno, la frecuencia debe reducirse.

El riego controlado, la limpieza de hojas y el manejo de la temperatura y humedad son aspectos fundamentales para mantener el vigor y la salud de la planta

La temperatura ideal para el desarrollo óptimo oscila entre 18 y 25 grados Celsius (64–77 ℉). Según The Spruce, las corrientes de aire frío o los cambios bruscos de temperatura afectan negativamente el crecimiento foliar. Además, la humedad ambiental favorece la vitalidad del potus. Colocar un recipiente con agua cerca de la planta o emplear humidificadores puede mejorar el entorno en climas secos.

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Otro aspecto esencial es la limpieza de las hojas. El polvo acumulado reduce la capacidad de fotosíntesis. Los especialistas consultados por Better Homes & Gardens aconsejan limpiar las hojas con un paño suave y húmedo cada dos semanas.

El control de plagas, como la cochinilla o los ácaros, debe realizarse mediante inspecciones regulares. El uso de productos específicos o soluciones caseras a base de agua y jabón neutro ayuda a prevenir infestaciones que afectan el aspecto y la salud de la planta.

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Cómo cuidar a un potus en invierno

Durante el invierno, el potus atraviesa una etapa de menor actividad vegetativa. Los expertos de The Spruce recomiendan disminuir el riego, permitiendo que la tierra se seque en mayor medida entre cada aporte de agua. La fertilización debe suspenderse hasta la llegada de la primavera, ya que la planta utiliza menos nutrientes en esta época.

Es importante evitar que el potus reciba corrientes de aire frío, especialmente cerca de ventanas mal aisladas o puertas exteriores. El traslado a una ubicación protegida puede ser necesario en zonas donde la temperatura desciende por debajo de los 10 grados Celsius (50 ℉).

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Durante el invierno, ajustar la frecuencia de riego y proteger al potus de las bajas temperaturas ayuda a conservar su aspecto y vitalidad hasta la próxima primavera

La iluminación sigue siendo fundamental. Si la luz natural disminuye de forma significativa durante el invierno, el uso de lámparas de luz blanca fría puede compensar la menor exposición, permitiendo que las hojas mantengan su color y tamaño.

“El potus puede sobrevivir el invierno en interiores si se controla cuidadosamente el riego y se mantiene alejado del frío extremo”, señala Better Homes & Gardens. Los especialistas destacan que la paciencia y la observación del estado general de la planta son claves para atravesar la temporada fría sin daños.

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El potus se consolida como una de las especies más adaptables para interiores, pero su desarrollo óptimo depende de prácticas específicas durante todo el año. El seguimiento de estas recomendaciones, validadas por fuentes como The Spruce y Better Homes & Gardens, permitirá disfrutar de hojas de mayor tamaño y de un verde más intenso, realzando el atractivo natural de este clásico de la jardinería doméstica.