América Latina

El Mercosur y Canadá acordaron intensificar sus negociaciones para sellar un tratado de libre comercio

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, dijo que el objetivo es concretarlo “idealmente antes del final de este año”

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Canadá y el Mercosur acordaron intensificar sus negociaciones para sellar el Tratado de Libre Comercio

Los Gobiernos de Canadá y del Mercosur decidieron profundizar las negociaciones comerciales con la meta de concretar un Tratado de Libre Comercioidealmente antes del final de este año”, según declaró la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand.

“Hemos acordado intensificar las negociaciones del acuerdo de libre comercio con el objetivo de concluir un texto comercialmente significativo lo más temprano posible, idealmente antes del final de este año”, sostuvo Anand durante su visita oficial a San Pablo, donde mantuvo un encuentro con su par brasileño, Mauro Vieira, y representantes del sector privado.

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Anand subrayó que el acuerdo con el bloque regional representa “oportunidades significativas” y remarcó que Ottawa considera “las preocupaciones” de todos los sectores económicos.

Por el lado brasileño, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, confirmó el avance de las conversaciones, que Brasil lidera en nombre del bloque sudamericano tras la reanudación reciente del diálogo.

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Retomamos la negociación” y “ya tuvimos seis rondas que avanzan muy bien; faltan todavía algunos detalles, faltan algunas áreas”, explicó Vieira.

Canadá y el Mercosur acordaron intensificar sus negociaciones para sellar el Tratado de Libre Comercio
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, junto a par brasileño, Mauro Vieira

Durante el encuentro, la ministra de Canadá destacó que las relaciones bilaterales cumplen su 85 aniversario y que, “en este mundo incierto”, Canadá y Brasil siguen apostando por “asociaciones sobre aislamiento, cooperación sobre división y oportunidades sobre conformismo”.

A su vez, Anand anunció una inversión de 89 millones de dólares en Brasil a través de FinDev Canadá, la agencia financiera de desarrollo de su país, destinada a dos proyectos de infraestructura sostenible: uno vinculado a la expansión del acceso a la energía y otro enfocado en la producción de combustible de aviación sostenible.

El comercio de bienes entre el Mercosur y Canadá alcanzó en 2025 los 12.600 millones de dólares, según datos del Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del mecanismo de integración.

De acuerdo al informe, el Mercosur exportó a Canadá en 2025 por un valor de 8.702 millones de dólares. Brasil representó el 83,4% de esas ventas, Argentina el 14,9%, Paraguay el 0,9% y Uruguay el 0,8%.

En cuanto a las importaciones, el bloque sudamericano adquirió productos por 3.912 millones de dólares: Brasil explicó el 85,9% de esas compras, Argentina el 10,7%, Paraguay el 2,2% y Uruguay el 1,2%.

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