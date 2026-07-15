Guatemala

La iniciativa Cuéntame tu cuento impulsa participaciones editoriales del joven Dante Castro en FILGUA 2026

El proyecto de Librería Piedra Santa funciona desde hace cinco años y cobra solo el derecho de autor, mientras se encarga de la diagramación y de imprimir algunos ejemplares, según el detalle brindado

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Joven con camiseta azul y cordón en el cuello sentado en una mesa blanca, sostiene un libro. Fondo azul con texto "filgua 2026 Feria Internacional del Libro en Guatemala"
Dante Castro sostiene el libro "RENASCENTIAE" en una mesa, con el banner de la Feria Internacional del Libro en Guatemala de fondo. (cortesía)

La Feria Internacional del Libro en Guatemala abrió su edición 2026 en Fórum Majadas con una agenda de más de 600 actividades y permanecerá hasta el domingo 19, en una programación de 13 días con el objetivo de buscar ampliar el acceso a la lectura, la cultura y el conocimiento bajo el lema “Vamos por un país de más lectores”.

En su vigésima tercera edición, Filgua reúne más de 660 actividades entre presentaciones de libros, conversatorios, talleres, espacios infantiles y encuentros con escritores. La feria se desarrolla con la participación de autoridades nacionales, autores y representantes del ámbito cultural.

El encuentro también funciona como un punto de cruce entre lectores, editoriales y proyectos culturales. En los pasillos conviven quienes llegan en busca de un título específico y quienes descubren una nueva lectura entre cientos de estanterías.

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Escenario con tres personas. Un joven al centro sostiene un libro. Dos mujeres lo acompañan. Fondo con pantalla, cartel FILGU 2023 y globos decorativos
Dante Castro, estudiante de 13 años, presentó en Filgua 2026 su quinto libro, Renacimiento AE, después de iniciar su trayectoria como escritor a los nueve años. (cortesia)

Dante Castro presenta su quinto libro a los 13 años

Uno de los autores presentes en la feria es Dante Castro, un estudiante de 13 años que cursa séptimo grado y presenta su quinta entrega, RENASCENTIA. Empezó a escribir a los nueve años por iniciativa propia, después de descubrir en la lectura historias que quiso transformar en relatos propios.

Sobre su nuevo libro, explicó que el título remite al latín y que parte del vocabulario de la obra está construido desde esa lengua porque la considera “un lenguaje con muchos significados y muy bonito”. La historia se centra en el multiverso y plantea que el universo debe renacer cada cierto tiempo.

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Castro contó que la trama sigue a unos seres que crean sirvientes para ejecutar ese renacimiento. Uno de ellos se rebela y cuestiona por qué debe cumplirse un proceso que exige sacrificar vida y materia del universo, aunque termina obligado a llevarlo a cabo para no ser sacrificado él mismo.

Cuando cumple esa misión, se produce el giro central del relato. El ser máximo que controla los renacimientos desaparece por naturaleza en cada ciclo y necesita un heredero digno, por lo que el protagonista acaba convertido en aquello que antes quiso evitar.

Además de RENASCENTIA, el joven mencionó cuatro publicaciones anteriores: Bestias en un cuento en el espacio, que reúne dos historias en un libro; La fuente de todo, continuación de una obra previa; El cuervo negro; y El viaje temporal al vacío.

También aprovechó su participación para promover la lectura más allá de sus propios títulos. “Leer relaja la mente, te da nuevas ideas y te ayuda a ampliar el lenguaje”, dijo. Y agregó: “Leer no es un castigo, no es una tarea, es un pasatiempo, es una manera de despejar tu mente”.

Entre sus autores favoritos menciona a Erich Fromm y al guatemalteco Héctor Gaitán. Además de estudiar, practica fútbol, diseña aviones en origami, colecciona carritos a escala, cocina y se interesa por los animales y las plantas: convive con un perro, ha rescatado dos gatos de la calle, tiene un loro, tortugas y una colección de suculentas.

Su trayectoria editorial incluye cuatro participaciones en la iniciativa Cuéntame tu cuento de Librería Piedra Santa, un proyecto que se realiza desde hace cinco años y en el que solo se cobra el derecho de autor, mientras la organización se encarga de la diagramación y de la impresión de algunos ejemplares. También cuenta con una publicación con Cirma, surgida a partir de un curso realizado en 2024 en Antigua Guatemala.

Rigoberta Menchú Tum rodeada de personas en un stand con banners de su fundación y estantes con libros. Un hombre sostiene un libro
Rigoberta Menchú Tum interactúa con un grupo de personas en el stand de su fundación durante un evento público. (Fundación Rigoberta Menchu Tum)

Filgua 2026 se extiende durante 13 días en Fórum Majadas

La respuesta central de esta edición está en su escala: Filgua 2026 abrió con más de 600 actividades y seguirá activa hasta el domingo 19 en Fórum Majadas, con una programación pensada para públicos de todas las edades.

Entre los espacios que despiertan más curiosidad figura el estand de la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Libros, fotografías y una réplica del Premio Nobel de la Paz invitan a los visitantes a conocer el legado de la líder indígena guatemalteca, homenajeada en esta edición.

Para Ixquem Rigoberta Bacquial-Menchú, integrante del equipo técnico de la fundación, ese reconocimiento representa una oportunidad para acercar a más personas a la historia y al pensamiento de la Nobel guatemalteca.

Cada jornada recibe además a grupos de centros educativos que encuentran en la feria un primer acercamiento a autores, editoriales y géneros literarios. Una docente del Colegio Viena afirmó que no es necesario comenzar con un libro básico y que, si a los estudiantes les interesa la fantasía, la novela gráfica u otro género, lo importante es iniciarse en la lectura.

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