Economía

Plazo fijo: cuánto rinde colocar $1 millón a 30 días en julio 2026

La comparación de rendimientos en entidades bancarias argentinas permite identificar cuáles ofrecen mejores tasas para depósitos a corto plazo

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billetes de 2000 pesos
Comparación de tasas muestra diferencias de hasta siete puntos entre bancos para depósitos a plazo fijo

En el contexto financiero argentino, la diferencia de tasas entre bancos para depósitos a plazo fijo impacta de forma directa en los rendimientos obtenidos por los ahorristas. El análisis de las tasas ofrecidas en julio de 2026 para un depósito de $1 millón a 30 días muestra un amplio abanico de opciones, con propuestas que van desde el 16% hasta el 23% de TNA (Tasa Nominal Anual). La aplicación de una fórmula unificada para calcular el rendimiento final permite comparar de manera transparente qué entidad otorga mayores beneficios a quienes optan por esta herramienta de inversión.

En el segmento de los bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y el Banco BBVA Argentina S.A. forman parte de los principales actores. El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa del 19%, lo que genera un rendimiento de $1.015.616,44 para un plazo de 30 días. Por su parte, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. paga una tasa del 17,5%, con un rendimiento de $1.014.383,56. El Banco BBVA Argentina S.A. se posiciona con una tasa del 18,25%, lo que significa un resultado de $1.015.000 para el mismo período.

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El Banco Santander Argentina S.A. y el Banco Patagonia S.A. coinciden en una tasa del 16%, por lo que el rendimiento para ambos alcanza $1.013.150,68. El Banco de la Provincia de Buenos Aires destaca en este grupo, ya que ofrece una tasa del 21%, lo que equivale a un rendimiento de $1.017.260,27. El Banco Macro S.A. se ubica apenas por debajo, con una tasa del 19,5% y un resultado de $1.016.027,40. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. informa una tasa del 17,2%, que lleva a un rendimiento de $1.014.182,19, mientras que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrece 17% de TNA, con $1.014.041,10 de rendimiento.

El Banco Credicoop Cooperativo Limitado iguala la tasa del Banco de Galicia, con un 17,5%, y el rendimiento resultante también es de $1.014.383,56. Estos valores evidencian una competencia ajustada entre los principales bancos, aunque las diferencias en el rendimiento final pueden resultar relevantes para quienes buscan optimizar sus ahorros a corto plazo.

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Entre los bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes, las cifras varían de manera más amplia. El Banco Bica S.A. y el Banco CMF S.A. ofrecen una tasa del 22%, lo que se traduce en un rendimiento de $1.017.808,22. El Banco Comafi Sociedad Anónima establece una tasa del 17%, generando un resultado de $1.014.041,10. El Banco de Comercio S.A. alcanza el 19%, igualando el rendimiento del Banco de la Nación Argentina en $1.015.616,44. El Banco de Formosa S.A. informa una tasa del 18,5%, con un rendimiento de $1.015.205,48.

El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. se suma con una tasa de 20,75%, lo que implica un rendimiento de $1.016.972,60, mientras que el Banco del Chubut S.A. repite el 19% y el mismo resultado de $1.015.616,44. El Banco del Sol S.A. y el Banco Mariva S.A. alcanzan una tasa del 21%, con un rendimiento de $1.017.260,27 cada uno. El Banco Dino S.A. ofrece una tasa de 20%, generando un rendimiento de $1.016.438,36, y el Banco Hipotecario S.A. alcanza una tasa del 20,5%, con un resultado de $1.016.685,62.

El Banco Julio Sociedad Anónima y el Banco Masventas S.A. informan ambos una tasa del 19%, lo que lleva a un rendimiento de $1.015.616,44 para depósitos a 30 días. El Banco Meridian S.A. sobresale en la comparación, ya que establece una tasa del 22,25%, con un rendimiento de $1.017.959,13. El Banco Provincia de Tierra del Fuego, en cambio, se mantiene en el 19%, igualando el rendimiento del Banco de la Nación Argentina.

El Banco Voii S.A. y Bibank S.A. proponen tasas del 22% y 21%, respectivamente. El Banco Voii S.A. alcanza un rendimiento de $1.017.808,22 y Bibank S.A. llega a $1.017.260,27. Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. presentan las tasas más altas del relevamiento, ambas con 23%. El rendimiento en estos casos escala hasta $1.018.315,07 para un depósito de $1 millón durante 30 días.

Las diferencias finales entre bancos pueden superar los $5.000 en un solo mes para un monto de $1 millón, según la tasa elegida.

La existencia de tasas diferenciadas para no clientes en canales digitales amplía las oportunidades para los ahorristas que buscan alternativas más rentables. En este escenario, entidades como el Banco Meridian S.A., el Banco Bica S.A., el Banco CMF S.A., el Banco Voii S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. ofrecen las tasas más competitivas.

El relevamiento de tasas coloca en primer plano la importancia de comparar condiciones antes de definir el destino de un depósito a plazo fijo. La diversidad en los rendimientos demuestra el impacto que puede tener la elección de la entidad bancaria, incluso para inversiones a tan corto plazo.

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