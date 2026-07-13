Bolivia: sobrevivientes identifican a 23 jesuitas acusados de cometer abusos sexuales a niños y adolescentes

Alfonso Pedrajas, el sacerdote español cuyo diario reveló casos de pederastia en Bolivia.

Al menos 23 sacerdotes jesuitas fueron identificados como presuntos abusadores sexuales de niños y adolescentes en Bolivia, según una publicación que reúne testimonios y documentos para denunciar hechos de violencia cometidos durante décadas. El libro, recientemente publicado, sostiene que hubo una red de encubrimiento que involucró distintos niveles de la congregación religiosa.

La obra, titulada Las puertas del infierno, fue escrita por Edwin Alvarado, Wilder Flores y Pedro Lima, integrantes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), organización que agrupa a víctimas de abuso sexual clerical. La investigación documenta hechos ocurridos entre 1960 y 2008 contra al menos 500 menores de edad y presenta evidencia que respalda las denuncias.

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El caso estalló en 2023 cuando el diario español El País publicó una investigación basada en el diario personal del sacerdote jesuita español Alfonso Pedrajas, conocido en Bolivia como “padre Pica” y fallecido en 2009. En esos escritos, Pedrajas confesaba haber abusado sexualmente de decenas de niños —posteriormente la investigación identificó al menos 85— durante las décadas en que trabajó en Bolivia, principalmente en el internado Juan XXIII de Cochabamba. También afirmaba que varios de sus superiores conocían los hechos y, en lugar de denunciarlo, lo protegieron y permitieron que continuara cumpliendo funciones dentro de la congregación.

Desde la revelación de este caso, la Fiscalía boliviana abrió una investigación judicial y recibió al menos seis denuncias, por las que dos altos cargos de la orden religiosa fueron sentenciados a un año de prisión por encubrimiento en septiembre de 2025.

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Sobrevivientes de abuso sexual clerical después de conocer la sentencia contra dos jesuitas españoles por impunidad. Cochabamba, Bolivia. REUTERS/Patricia Pinto

Los autores sostienen que la publicación busca demostrar que los abusos se enmarcaron en un sistema que permitió el abuso y la impunidad, mediante el traslado de religiosos denunciados entre distintas obras educativas y pastorales, lo que habría facilitado además la continuidad de los delitos. Según el libro, la cadena de responsabilidades alcanzaría incluso a instancias superiores de la orden en Roma.

“Los hechos de abuso sexual se dieron no solo por la personalidad anormal o desviada de los agresores, sino por las condiciones estructurales y circunstanciales dentro de la institución, que permitieron que esto sucediera de modo sistemático, generalizado e impune”, señala un fragmento del libro recogido por El País.

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Entre otros sacerdotes mencionados en el libro figura Luis Roma, que abusó de al menos 70 niñas indígenas cuando era misionero en la localidad rural de Charagua, al sudeste del país, y produjo material audiovisual de las víctimas. También aparecen Alejandro Mestre, acusado por un exalumno del colegio San Calixto, de La Paz, y Jorge Vila, a quien en el libro se acusa de usar fondos de la cooperación internacional para extorsionar a sus víctimas comprándoles terrenos, casas y entregándoles dinero.

Alfonso Pedrajas, el sacerdote español cuyo testimonio plasmado en un diario personal reveló casos de violencia sexual contra al menos 85 menores de edad en Bolivia.

“Nuestra lucha no es contra la fe de cada persona, ni contra la Iglesia católica, ni siquiera contra la Compañía de Jesús; es por justicia para nuestras víctimas y sobrevivientes”, se lee en el libro citado por el periódico español.

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Los autores afirman que su objetivo es contribuir a esclarecer los procesos judiciales en curso, preservar la memoria de los sobrevivientes y promover medidas de prevención frente a futuros casos de abuso sexual dentro de instituciones religiosas.