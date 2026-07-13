América Latina

Bolivia: sobrevivientes identifican a 23 jesuitas acusados de cometer abusos sexuales a niños y adolescentes

Un libro recientemente publicado reúne testimonios y documentos sobre presuntos abusos sexuales cometidos contra al menos 500 menores de edad y busca contribuir a las investigaciones judiciales

Guardar
Google icon
Alfonso Pedrajas ﻿ex jesuita español
Alfonso Pedrajas, el sacerdote español cuyo diario reveló casos de pederastia en Bolivia.

Al menos 23 sacerdotes jesuitas fueron identificados como presuntos abusadores sexuales de niños y adolescentes en Bolivia, según una publicación que reúne testimonios y documentos para denunciar hechos de violencia cometidos durante décadas. El libro, recientemente publicado, sostiene que hubo una red de encubrimiento que involucró distintos niveles de la congregación religiosa.

La obra, titulada Las puertas del infierno, fue escrita por Edwin Alvarado, Wilder Flores y Pedro Lima, integrantes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), organización que agrupa a víctimas de abuso sexual clerical. La investigación documenta hechos ocurridos entre 1960 y 2008 contra al menos 500 menores de edad y presenta evidencia que respalda las denuncias.

PUBLICIDAD

El caso estalló en 2023 cuando el diario español El País publicó una investigación basada en el diario personal del sacerdote jesuita español Alfonso Pedrajas, conocido en Bolivia como “padre Pica” y fallecido en 2009. En esos escritos, Pedrajas confesaba haber abusado sexualmente de decenas de niños —posteriormente la investigación identificó al menos 85— durante las décadas en que trabajó en Bolivia, principalmente en el internado Juan XXIII de Cochabamba. También afirmaba que varios de sus superiores conocían los hechos y, en lugar de denunciarlo, lo protegieron y permitieron que continuara cumpliendo funciones dentro de la congregación.

Desde la revelación de este caso, la Fiscalía boliviana abrió una investigación judicial y recibió al menos seis denuncias, por las que dos altos cargos de la orden religiosa fueron sentenciados a un año de prisión por encubrimiento en septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

Sobrevivientes de abuso sexual clerical después de conocer la sentencia contra dos jesuitas españoles por impunidad. Cochabamba, Bolivia. REUTERS/Patricia Pinto
Sobrevivientes de abuso sexual clerical después de conocer la sentencia contra dos jesuitas españoles por impunidad. Cochabamba, Bolivia. REUTERS/Patricia Pinto

Los autores sostienen que la publicación busca demostrar que los abusos se enmarcaron en un sistema que permitió el abuso y la impunidad, mediante el traslado de religiosos denunciados entre distintas obras educativas y pastorales, lo que habría facilitado además la continuidad de los delitos. Según el libro, la cadena de responsabilidades alcanzaría incluso a instancias superiores de la orden en Roma.

“Los hechos de abuso sexual se dieron no solo por la personalidad anormal o desviada de los agresores, sino por las condiciones estructurales y circunstanciales dentro de la institución, que permitieron que esto sucediera de modo sistemático, generalizado e impune”, señala un fragmento del libro recogido por El País.

Entre otros sacerdotes mencionados en el libro figura Luis Roma, que abusó de al menos 70 niñas indígenas cuando era misionero en la localidad rural de Charagua, al sudeste del país, y produjo material audiovisual de las víctimas. También aparecen Alejandro Mestre, acusado por un exalumno del colegio San Calixto, de La Paz, y Jorge Vila, a quien en el libro se acusa de usar fondos de la cooperación internacional para extorsionar a sus víctimas comprándoles terrenos, casas y entregándoles dinero.

Alfonso Pedrajas ﻿ex jesuita español
Alfonso Pedrajas, el sacerdote español cuyo testimonio plasmado en un diario personal reveló casos de violencia sexual contra al menos 85 menores de edad en Bolivia.

“Nuestra lucha no es contra la fe de cada persona, ni contra la Iglesia católica, ni siquiera contra la Compañía de Jesús; es por justicia para nuestras víctimas y sobrevivientes”, se lee en el libro citado por el periódico español.

Los autores afirman que su objetivo es contribuir a esclarecer los procesos judiciales en curso, preservar la memoria de los sobrevivientes y promover medidas de prevención frente a futuros casos de abuso sexual dentro de instituciones religiosas.

Temas Relacionados

BoliviaLas puertas del infiernosacerdotesjesuitasEdwin AlvaradoWilder FloresPedro LimaComunidad Boliviana de SobrevivientesAlfonso PedrajasLuis RomaAlejandro MestreJorge Vila

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

El presidente uruguayo admitió que debía haber prestado más atención a sus obligaciones personales. La controversia surgió luego de que una investigación periodística revelara un atraso en el Impuesto de Primaria y construcciones no declaradas.

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

Descubren geriátrico clandestino en Uruguay: 22 ancianos deshidratados con ropa mojada y un balde de baño

Un pedido de auxilio alertó a los vecinos y la Policía ingresó por el techo y encontró a personas de entre 68 y 98 años en condiciones extremas. Dos mujeres fueron imputadas y enviadas a la cárcel

Descubren geriátrico clandestino en Uruguay: 22 ancianos deshidratados con ropa mojada y un balde de baño

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El asistente virtual contactará a quienes tienen atenciones pendientes para confirmar si aún requieren consulta, procedimiento o cirugía, además de actualizar teléfonos y correos en una prueba de un mes antes de ampliar el modelo

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El cielo de Guatemala se luce en julio con una lluvia de meteoros de hasta 25 destellos por hora

El calendario astronómico del mes incluye una postal poco común al amanecer con el planeta rojo y otra al atardecer con el lucero, ambas visibles sin necesidad de aparatos especiales

El cielo de Guatemala se luce en julio con una lluvia de meteoros de hasta 25 destellos por hora

El Niño creció: ahora golpea con más frecuencia en Panamá, cada dos años en lugar de siete

Más del 95 % de los modelos internacionales pronostican que el fenómeno atmosférico persistirá durante los próximos meses

El Niño creció: ahora golpea con más frecuencia en Panamá, cada dos años en lugar de siete
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detenido Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols (Girona) de 54 años, por masturbarse en la piscina de un hotel frente a menores

Detenido Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols (Girona) de 54 años, por masturbarse en la piscina de un hotel frente a menores

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de julio?

Conoce el reciente pronóstico del clima en Arequipa para este lunes 13 de julio

El escritor inglés que apoya la independencia de Cataluña y triunfó escribiendo en catalán advierte sobre la ‘muerte’ del idioma: “Acabarán matando su propia lengua”

Video escalofriante: una niña de 7 años fue raptada por un adolescente e investigan un presunto intento de abuso

INFOBAE AMÉRICA

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

Trump dijo que Estados Unidos está tomando el control de Ormuz: “Nos convertiremos en el guardián del estrecho”

Bolivia congela el precio del combustible por seis meses en medio de la crisis de abastecimiento y calidad

El Reino Unido acusó a Irán de respaldar ataques a objetivos judíos en Londres y declaró ilegal a la Guardia Revolucionaria

Descubren geriátrico clandestino en Uruguay: 22 ancianos deshidratados con ropa mojada y un balde de baño

ENTRETENIMIENTO

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

Millie Bobby Brown reflexionó sobre el crecimiento de Enola Holmes: “Quiero que las niñas se identifiquen y sean como ella”

José Coronado protagoniza “El problema final”, el nuevo thriller de época de Netflix basado en Arturo Pérez-Reverte

Jason Zumwalt quiere una remasterización de GTA IV y cuenta por qué cree que sigue sin llegar

Patrick Stewart descarta su retiro: “No me imagino jubilándome oficialmente. Siempre seré un actor”