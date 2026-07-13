Economía

Qué lugar ocupa la Argentina en el acuerdo Pax Silica con Estados Unidos, según la AmCham

Alejandro Díaz, CEO de la cámara de comercio argentino-estadounidense, dio su visión sobre el pacto al que el país adhirió, en un contexto de competencia global por los minerales críticos

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Discurso
El CEO de AmCham, Alejandro Díaz

El CEO de la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, dio detalles sobre el rol que puede cumplir el país en el acuerdo de la Pax Silica y el impacto que tendrá en las inversiones. Destacó la importancia de los recursos que posee la Argentina dentro de la alianza que Washington diseñó en el marco del desarrollo de la inteligencia artificial.

“El clima de negocios está, obviamente, alineado con el concepto de la nueva relación geopolítica que la Argentina tiene con EEUU desde el comienzo de la administración del presidente Javier Milei”, señaló el ejecutivo en diálogo con Radio Mitre.

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Díaz agregó la alianza se inscribe en la continuidad del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés) entre ambos países, que se firmó este año e incluyó el alineamiento en materia de minerales críticos.

“Ahora, el ingreso a esta suerte de ‘Pax Silica’ le permite a la Argentina sostener ese acuerdo geopolítico de relación con EEUU. Técnicamente, se trata de la “paz del silicio”. El nombre proviene de que el silicio fue uno de los precursores fundamentales de los semiconductores”, explicó Díaz.

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Alejandro Diaz - AMCHAM
Díaz: "El ingreso a esta suerte de ‘Pax Silica’ le permite a la Argentina sostener ese acuerdo geopolítico de relación con EEUU" (Adrián Escandar)

El objetivo es alinear a EEUU con los proveedores estratégicos de América para garantizar, por un lado, las inversiones de empresas estadounidenses y, por otro, el aprovisionamiento de recursos clave.

“En el caso de la Argentina, esto se vincula principalmente con el litio y el cobre, y también con la posibilidad de establecer centros de datos aprovechando la capacidad energética que el país va a desarrollar en los próximos años para abastecer ese tipo de infraestructura”, precisó el CEO de AmCham.

En definitiva, se trata de una alianza que Washington viene construyendo para asegurarse una posición estratégica en la cadena de suministros vinculada al silicio y a los materiales críticos.

“Es lo que se conoce como friend-shoring: una estrategia mediante la cual, bajo la nueva perspectiva de “América para los americanos”, EEUU busca competir con China, teniendo en cuenta que hoy el país asiático concentra alrededor del 70% de la elaboración de materiales críticos", precisó Díaz.

Asimismo, sostuvo que el ecosistema de desarrollo está vinculado a tres ejes centrales: los centros de datos, la fabricación de semiconductores —un segmento en el que la Argentina no tendría participación directa— y el abastecimiento de materiales críticos.

En este último punto, el país tiene un rol relevante por sus reservas de litio y cobre, insumos esenciales para la producción de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.

Donald Trump y Javier Milei, banderas de Estados Unidos y Argentina. Montañas, minerales, chip, fábrica, brazos robóticos, centro de datos con servidores.
Díaz aseguró que la Pax Silica es una alianza que Washington viene construyendo para asegurarse una posición estratégica en la cadena de suministros vinculada al silicio y a los materiales críticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El desarrollo de la inteligencia artificial será para el siglo XXI lo que el petróleo representó para el siglo XX”, definió Díaz.

En ese contexto, consideró el financiamiento es un factor clave. Detalló que el Gobierno de EEUU puso en marcha un fondo inicial de USD 250 millones, al que se suman otros instrumentos financieros con los que habitualmente opera el Estado norteamericano para impulsar este tipo de iniciativas. Es el caso de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (Exim) y el Foro de Compromiso Geoestratégico de Recursos (Forge).

“El aprovechamiento va a depender más que nada de las empresas que estén disponibles para invertir”, apuntó Díaz.

Mencionó que el RIGI para la minería concentra 19 de los 40 proyectos presentados hasta el momento. De ese total, 11 ya fueron aprobados por inversiones cercanas a los USD 19.000 millones, mientras que otros siete, por un monto similar, continúan en evaluación.

El mayor emprendimiento es Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining en San Juan, que prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, con potencial para ampliarse hasta los USD 18.000 millones.

Durante sus primeros 25 años de operación, se estima que producirá en promedio 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata por año. Además, fue el primer proyecto en ingresar al RIGI bajo la categoría PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica a Largo Plazo).

De todos modos, Díaz resaltó que las inversiones todavía no son significativas. El año pasado cerraron en torno a los USD 4.000 o USD 5.000 millones. Sin embargo, se estima que, en un horizonte de diez años y considerando la ejecución de todos los proyectos presentados bajo el RIGI, podrían alcanzar alrededor de USD 30.000 millones, lo que se reflejaría en el nivel de exportaciones de minerales del país".

De acuerdo a Alec Oxenford, embajador argentino ante la Casa Blanca, la adhesión a la Pax Silica no garantiza inversiones automáticas, pero mejora la posición del país para competir por ellas y suma visibilidad frente a los inversores globales.

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