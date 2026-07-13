La teoría de un ex futbolista sobre cómo frenar a Messi en la previa de Argentina-Inglaterra: “Pasa mucho tiempo caminando”

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se vive de manera intensa en la televisión y varios ex futbolistas de renombre hicieron un análisis del partido que se disputará el miércoles en Atlanta y que definirá a uno de los finalistas. En este caso, Gary Lineker, una de las leyendas del conjunto británico y rival de la Selección en México 1986, dio su teoría sobre cómo frenar a Lionel Messi, la estrella albiceleste.

“Hipotéticamente, supongamos que pones a un jugador marcando a Messi todo el partido, porque Messi pasa mucho tiempo simplemente caminando o parado. Que ese jugador se quede con él. Mi teoría es: ¿No se podría hacer una marca personal y decir?: ‘Olvídate de cualquier otra parte del juego, solamente sigue a Messi’“.

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Alan Shearer, otro ex delantero inglés que brilló en Newcastle y enfrentó a la Selección en el Mundial de Francia 1998, contestó: “Me parece una idea totalmente válida. Decirle: ‘No hagas nada más. Pégate a él, anúlalo’. Porque si anulas a Messi, básicamente anulas a la Argentina. Además, si tienes a un jugador con un impecable estado físico, creo que realmente es una opción".

“Hablé con jugadores que lo enfrentaron desde el punto de vista defensivo y todos dicen que no puedes hacerlo porque él es demasiado inteligente. Además está el otro problema: si dependes de una sola persona para hacer la marca personal: ¿Qué pasa si Messi supera a ese jugador? ¿Qué hace el resto del equipo entonces?“, se preguntó Lineker, continuando con su análisis.

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Siguiendo con la rivalidad y la tensión que rodea a un clásico entre potencias del fútbol, Paul Merson, otro ex futbolista del seleccionado británico, contó en una entrevista con Sky Football lo que significa el partido en la previa: "Estamos en las semifinales contra un equipo que, seamos sinceros, no nos quiere. No nos quiere en absoluto".

Luego, contó una anécdota personal: “¿Saben qué es lo que no puedo entender? El otro día un amigo de mi hijo vino a casa y llevaba puesta una camiseta de Argentina. Le dije: ‘Rick, ¿vos creés que en Argentina la gente anda caminando con camisetas de Inglaterra?’. Ni siquiera entiendo cómo se venden acá. Podría entenderlo si fuera por Maradona, ya saben, de la vieja escuela. Sinceramente casi ni lo dejo entrar a la casa. Le dije que se fuera a cambiar de camiseta… y volvió con una de España”.

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“Tenemos que ganarle a Argentina. Creo que incluso podemos hacerlo jugando como lo estamos haciendo ahora, que no está mal, pero tampoco es perfecto. No es que salgamos al campo diciendo: ‘¡Qué maravilla!’. Creo que podemos ganarle. Simplemente, no veo que, jugando como lo estamos haciendo podamos acercarnos a Francia o España", completó Merson.

*Gary Neville realizó un particular análisis sobre Cuti Romero y Lisandro Martínez

Por otra parte, el ex defensor de la selección inglesa y Manchester United Gary Neville definió a Cristian Romero y Lisandro Martínez como “la mejor y peor pareja de centrales del mundo” al analizar la semifinal que la selección argentina jugará el miércoles ante Inglaterra en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, un cruce en el que el ex jugador sostuvo que el equipo de Lionel Scaloni ya no tiene el nivel de hace cuatro años, aunque conserva peligrosidad por Lionel Messi y por el carácter del plantel.

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La observación de Neville aparece en un contexto de rendimiento irregular en la última línea: a Argentina le marcaron 6 goles en el torneo y solo mantuvo la valla invicta ante Argelia y Austria. Al mismo tiempo, ambos zagueros aportaron en ataque y resultaron decisivos en la clasificación a semifinales. En su lectura durante una charla en el medio británico Sky Bet, donde desmenuzó las claves del partido entre argentinos e ingleses, el ex lateral de la selección de los Tres Leones, que enfrentó a Argentina en el Mundial de Francia 1998, apuntó directamente a la dupla central titular.

“No es una Argentina de época ni mucho menos. No es tan buena como hace cuatro años, pero sigue siendo peligrosa. Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble. Tienen a Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes. Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”, dijo Neville.

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