Teleshow

La emoción de Josefina Sarkany por el nacimiento de su segunda hija: “Bombona mía”

La llegada de Cora se convirtió en motivo de festejo para toda la familia, quien celebró con imágenes y palabras que reflejan la alegría compartida, en especial por su padre, Ricky Sarkany

Guardar
Google icon
Mujer en bata hospitalaria, bebé recién nacido con gorro de tela durmiendo sobre el pecho de la mujer en una cama de hospital. Texto: Hola Cora bombona mía con corazón rojo
Josefina Sarkany sonríe mientras abraza a su hija recién nacida, Cora, en una cama de hospital.

La llegada de Cora marcó un capítulo especial en la vida de la familia Sarkany, con escenas cargadas de ternura y alegría que rápidamente se compartieron entre los seres queridos y en las redes sociales. El nacimiento de la segunda hija de Josefina Sarkany y Gonzalo Olivera Jiménez fue vivido como un acontecimiento central, rodeado de afectos genuinos y celebraciones que reflejan el presente luminoso de la familia.

Las primeras horas estuvieron llenas de emociones intensas. En la clínica, los abrazos y las lágrimas se entrelazaron con las sonrisas de quienes aguardaban la llegada de la nueva integrante. La escena inicial, en la que Josefina sostiene a Cora sobre su pecho, condensa la intimidad del primer encuentro madre e hija y da cuenta del vínculo inmediato que se establece. Este momento fue registrado y difundido por los propios protagonistas este lunes, quienes eligieron mostrar el instante exacto en que su historia familiar sumó una nueva página.

PUBLICIDAD

La noticia del nacimiento no tardó en propagarse. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal para compartir la felicidad. “Hola Cora bombona mía”, escribió la mamá sonriendo para la cámara y con la beba sobre su pecho. “Nació mi sobri y hoy la conocemos”, expresó Clara Sarkany, sumándose al posteo de su hermana. Los mensajes de amor y bienvenida inundaron las cuentas de los padres y de los integrantes más cercanos, reflejando una celebración colectiva que trascendió el ámbito privado.

La difusión de las fotos familiares y de los primeros instantes de Cora incluyeron postales en las que se observa a Josefina recostada en la cama de la clínica, con su hija recién nacida en brazos. La imagen transmite la serenidad y la calidez del momento, con la pequeña acomodada sobre el pecho materno, vestida en tonos claros y con un gorro tejido. La felicidad de la madre se percibe en la sonrisa amplia y relajada, mientras sostiene con delicadeza a la recién nacida.

PUBLICIDAD

Una mujer en una cama de hospital sonríe, un hombre abraza un bebé y un niño sonríe al lado de la cama. Hay equipos médicos y el texto 'Los amo'
Josefina Sarkany, recién madre por segunda vez, posa sonriente en su cama de hospital con su pareja, su hijo y su bebé recién nacido.

En otra de las postales, la familia completa aparece reunida en la habitación de la clínica. Allí, Gonzalo Olivera Jiménez sostiene a Cora en brazos, sentado junto a Josefina, mientras su primer hijo, Luca, acompaña la escena con una expresión de entusiasmo. El entorno hospitalario y la cercanía física entre los miembros del núcleo familiar refuerzan la idea de un momento compartido y esperado, en el que cada integrante encuentra su lugar y celebra la llegada de la nueva integrante.

Por su parte, Ricky Sarkany, el abuelo se mostró feliz por conocer a Clara. “Bienvenida a nuestra familia Corita”, le escribió en sus redes sobre una foto de su hija con la beba en brazos.

Ricky Sarkany celebró el nacimiento de Cora, su nieta (Instagram)
Ricky Sarkany celebró el nacimiento de Cora, su nieta (Instagram)

Este presente de celebraciones tiene su eco en la historia reciente de la familia Sarkany: la hermana de Josefina, Clara, también fue madre hace pocas semanas, lo que suma motivos de festejo y encuentros en el seno familiar. Así, la llegada de Bruna se inscribe en este mismo entramado de afectos y escenas cotidianas, que se reflejan tanto en la vida familiar como en la proyección pública de los momentos más íntimos.

Una mujer sonriente sostiene a un bebé recién nacido que duerme sobre su pecho, cubierto con una manta blanca y una bata de hospital
Clara Sarkany sostiene a su sobrina Cora, la recién nacida hija de Josefina Sarkany, en el hospital.

El contexto de la familia Sarkany está atravesado por la figura de Ricky,uno de los más reconocidos empresarios del país. La presencia del abuelo agrega una dimensión generacional al relato, en el que las nuevas generaciones encuentran su espacio y renuevan los vínculos familiares. Las celebraciones recientes, la llegada de las nuevas integrantes y la multiplicidad de escenas compartidas dan cuenta de un presente donde la felicidad y la unión se vuelven protagonistas indiscutidos.

La llegada de Cora a la familia Sarkany se inscribe así en una trama de emociones, gestos y celebraciones que encuentran eco tanto en la intimidad del hogar como en la esfera pública. El nacimiento de la segunda hija de Josefina y Gonzalo, la experiencia compartida con Clara y la presencia de Ricky Sarkany como referente familiar configuran una historia donde la felicidad cotidiana y la construcción de nuevos lazos ocupan un lugar central.

Temas Relacionados

Josefina SarkanyRicky SarkanyNacimientoClara Sarkany

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Matías Alé recordó el insólito regalo que dio en medio de su brote psicótico: “Creí que era mi ángel de la guardia”

A corazón abierto, el actor compartió una de las situaciones que vivió durante su problema de salud mental con una persona de seguridad

Matías Alé recordó el insólito regalo que dio en medio de su brote psicótico: “Creí que era mi ángel de la guardia”

La reacción de Santiago Del Moro en vivo por los dichos virales de Emanuel contra Lionel Messi en Gran Hermano

Un comentario del participante sobre el nivel actual de Leo encendió la polémica y el conductor del ciclo debió intervenir

La reacción de Santiago Del Moro en vivo por los dichos virales de Emanuel contra Lionel Messi en Gran Hermano

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

La empresaria celebró en Instagram la clasificación ante Suiza con una foto intervenida, y el gesto de la esposa de Lionel Messi terminó siendo uno de los momentos más comentados

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

El violento episodio de Martín Salwe cuando quiso entrevistar a Tini Stoessel en el partido de Argentina vs Suiza

El cronista de América TV contó que fue empujado y arañado por agentes que escoltaban a la cantante tras el partido de la Selección en Kansas. La palabra de los padres de la cantante

El violento episodio de Martín Salwe cuando quiso entrevistar a Tini Stoessel en el partido de Argentina vs Suiza

Emanuel Ntaka, ex Mambrú, planteó sus dudas sobre la vuelta de Popstars: “¿Sigue siendo atractivo para la juventud?”

El músico comparó sus inicios en Mambrú con la realidad de las jóvenes en la nueva edición del reality musical

Emanuel Ntaka, ex Mambrú, planteó sus dudas sobre la vuelta de Popstars: “¿Sigue siendo atractivo para la juventud?”

DEPORTES

Una figura de la selección de Noruega recibió amenazas de muerte tras quedar eliminado del Mundial: el descargo de su mujer

Una figura de la selección de Noruega recibió amenazas de muerte tras quedar eliminado del Mundial: el descargo de su mujer

El particular análisis de una leyenda de Inglaterra sobre el Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor y peor pareja del mundo”

La discusión entre una estrella de UFC y speed, el influencer fanático de Ronaldo: la frase sobre Messi que lo dejó sin palabras

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de julio, minuto a minuto, novedades y cómo se preparan los semifinalistas

El histórico talismán que pidió usar Argentina para enfrentar a Inglaterra por el pase a la final del Mundial

TELESHOW

Matías Alé recordó el insólito regalo que dio en medio de su brote psicótico: “Creí que era mi ángel de la guardia”

Matías Alé recordó el insólito regalo que dio en medio de su brote psicótico: “Creí que era mi ángel de la guardia”

La reacción de Santiago Del Moro en vivo por los dichos virales de Emanuel contra Lionel Messi en Gran Hermano

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

El violento episodio de Martín Salwe cuando quiso entrevistar a Tini Stoessel en el partido de Argentina vs Suiza

Emanuel Ntaka, ex Mambrú, planteó sus dudas sobre la vuelta de Popstars: “¿Sigue siendo atractivo para la juventud?”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia congela el precio del combustible por seis meses en medio de la crisis de abastecimiento y calidad

Bolivia congela el precio del combustible por seis meses en medio de la crisis de abastecimiento y calidad

Descubren geriátrico clandestino en Uruguay: 22 ancianos deshidratados con ropa mojada y un balde de baño

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El cielo de Guatemala se luce en julio con una lluvia de meteoros de hasta 25 destellos por hora

El Niño creció: ahora golpea con más frecuencia en Panamá, cada dos años en lugar de siete