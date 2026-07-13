La emoción de Josefina Sarkany por el nacimiento de su segunda hija: “Bombona mía”

Josefina Sarkany sonríe mientras abraza a su hija recién nacida, Cora, en una cama de hospital.

La llegada de Cora marcó un capítulo especial en la vida de la familia Sarkany, con escenas cargadas de ternura y alegría que rápidamente se compartieron entre los seres queridos y en las redes sociales. El nacimiento de la segunda hija de Josefina Sarkany y Gonzalo Olivera Jiménez fue vivido como un acontecimiento central, rodeado de afectos genuinos y celebraciones que reflejan el presente luminoso de la familia.

Las primeras horas estuvieron llenas de emociones intensas. En la clínica, los abrazos y las lágrimas se entrelazaron con las sonrisas de quienes aguardaban la llegada de la nueva integrante. La escena inicial, en la que Josefina sostiene a Cora sobre su pecho, condensa la intimidad del primer encuentro madre e hija y da cuenta del vínculo inmediato que se establece. Este momento fue registrado y difundido por los propios protagonistas este lunes, quienes eligieron mostrar el instante exacto en que su historia familiar sumó una nueva página.

PUBLICIDAD

La noticia del nacimiento no tardó en propagarse. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal para compartir la felicidad. “Hola Cora bombona mía”, escribió la mamá sonriendo para la cámara y con la beba sobre su pecho. “Nació mi sobri y hoy la conocemos”, expresó Clara Sarkany, sumándose al posteo de su hermana. Los mensajes de amor y bienvenida inundaron las cuentas de los padres y de los integrantes más cercanos, reflejando una celebración colectiva que trascendió el ámbito privado.

La difusión de las fotos familiares y de los primeros instantes de Cora incluyeron postales en las que se observa a Josefina recostada en la cama de la clínica, con su hija recién nacida en brazos. La imagen transmite la serenidad y la calidez del momento, con la pequeña acomodada sobre el pecho materno, vestida en tonos claros y con un gorro tejido. La felicidad de la madre se percibe en la sonrisa amplia y relajada, mientras sostiene con delicadeza a la recién nacida.

PUBLICIDAD

Josefina Sarkany, recién madre por segunda vez, posa sonriente en su cama de hospital con su pareja, su hijo y su bebé recién nacido.

En otra de las postales, la familia completa aparece reunida en la habitación de la clínica. Allí, Gonzalo Olivera Jiménez sostiene a Cora en brazos, sentado junto a Josefina, mientras su primer hijo, Luca, acompaña la escena con una expresión de entusiasmo. El entorno hospitalario y la cercanía física entre los miembros del núcleo familiar refuerzan la idea de un momento compartido y esperado, en el que cada integrante encuentra su lugar y celebra la llegada de la nueva integrante.

Por su parte, Ricky Sarkany, el abuelo se mostró feliz por conocer a Clara. “Bienvenida a nuestra familia Corita”, le escribió en sus redes sobre una foto de su hija con la beba en brazos.

PUBLICIDAD

Ricky Sarkany celebró el nacimiento de Cora, su nieta (Instagram)

Este presente de celebraciones tiene su eco en la historia reciente de la familia Sarkany: la hermana de Josefina, Clara, también fue madre hace pocas semanas, lo que suma motivos de festejo y encuentros en el seno familiar. Así, la llegada de Bruna se inscribe en este mismo entramado de afectos y escenas cotidianas, que se reflejan tanto en la vida familiar como en la proyección pública de los momentos más íntimos.

Clara Sarkany sostiene a su sobrina Cora, la recién nacida hija de Josefina Sarkany, en el hospital.

El contexto de la familia Sarkany está atravesado por la figura de Ricky,uno de los más reconocidos empresarios del país. La presencia del abuelo agrega una dimensión generacional al relato, en el que las nuevas generaciones encuentran su espacio y renuevan los vínculos familiares. Las celebraciones recientes, la llegada de las nuevas integrantes y la multiplicidad de escenas compartidas dan cuenta de un presente donde la felicidad y la unión se vuelven protagonistas indiscutidos.

PUBLICIDAD

La llegada de Cora a la familia Sarkany se inscribe así en una trama de emociones, gestos y celebraciones que encuentran eco tanto en la intimidad del hogar como en la esfera pública. El nacimiento de la segunda hija de Josefina y Gonzalo, la experiencia compartida con Clara y la presencia de Ricky Sarkany como referente familiar configuran una historia donde la felicidad cotidiana y la construcción de nuevos lazos ocupan un lugar central.