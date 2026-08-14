Receta de queso ricota casero, rápida y fácil

El queso ricota casero se obtiene al cortar leche entera con limón o vinagre, colar el suero y formar una pasta blanca y húmeda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay recetas que, además de ser fáciles de preparar, tienen el poder de traer recuerdos con cada bocado. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, permite obtener en casa un queso fresco, suave y cremoso.

La ricota, además de ser protagonista en rellenos de pastas y tartas, suele prepararse en casa cuando sobra leche fresca. Es una receta típica de aprovechamiento, ideal para quienes buscan un resultado casero y rápido, perfecta para desayunos, meriendas o una picada improvisada.

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Receta de queso ricota casero

El queso ricota casero es un queso fresco y suave, obtenido al cortar leche entera con ácido (limón o vinagre), colar el suero, y obtener una pasta blanca, húmeda y de sabor delicado. Se prepara en minutos, sin fermentos ni maduraciones.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

El tiempo total de preparación del queso ricota casero es de 25 minutos, con 10 minutos de preparación y 15 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 litros de leche entera (preferentemente pasteurizada, no UAT)

4 cucharadas de vinagre de alcohol o jugo de 1 limón grande

1 cucharadita de sal fina

(Opcional) 2 cucharadas de crema de leche para una ricota más cremosa

Cómo hacer queso ricota casero, paso a paso

Calentar la leche en una olla grande a fuego medio, sin que llegue a hervir (aprox. 90°C, cuando empieza a humear y se forman burbujas en los bordes). Incorporar el ácido (vinagre o jugo de limón), revolviendo suave y constantemente hasta notar que la leche se corta y se forman grumos blancos. Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos para que el suero se separe bien. Colar la preparación usando un lienzo o paño fino sobre un colador, recogiendo la ricota y descartando el suero. Agregar la sal y, si se desea, la crema de leche, mezclando bien. Dejar escurrir la ricota en la heladera durante 10 minutos para que tome cuerpo. Para una textura más seca, prolongar el escurrido. Guardar en un recipiente hermético y conservar en heladera.

Consejos técnicos: No dejar que la leche hierva fuerte, ya que modifica la textura. Usar paño bien limpio para colar, y escurrir según el punto deseado.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los consejos técnicos para hacer ricota casera señalan que no se debe hervir fuerte la leche y que el escurrido define la textura final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 6 porciones (unos 350-400 gr de ricota).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 6 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, se conserva hasta 4 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que altera la textura.