Receta de queso ricota casero, rápida y fácil

Hay recetas que, además de ser fáciles de preparar, tienen el poder de traer recuerdos con cada bocado. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, permite obtener en casa un queso fresco, suave y cremoso.
La ricota, además de ser protagonista en rellenos de pastas y tartas, suele prepararse en casa cuando sobra leche fresca. Es una receta típica de aprovechamiento, ideal para quienes buscan un resultado casero y rápido, perfecta para desayunos, meriendas o una picada improvisada.
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Receta de queso ricota casero
El queso ricota casero es un queso fresco y suave, obtenido al cortar leche entera con ácido (limón o vinagre), colar el suero, y obtener una pasta blanca, húmeda y de sabor delicado. Se prepara en minutos, sin fermentos ni maduraciones.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 litros de leche entera (preferentemente pasteurizada, no UAT)
- 4 cucharadas de vinagre de alcohol o jugo de 1 limón grande
- 1 cucharadita de sal fina
- (Opcional) 2 cucharadas de crema de leche para una ricota más cremosa
Cómo hacer queso ricota casero, paso a paso
- Calentar la leche en una olla grande a fuego medio, sin que llegue a hervir (aprox. 90°C, cuando empieza a humear y se forman burbujas en los bordes).
- Incorporar el ácido (vinagre o jugo de limón), revolviendo suave y constantemente hasta notar que la leche se corta y se forman grumos blancos.
- Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos para que el suero se separe bien.
- Colar la preparación usando un lienzo o paño fino sobre un colador, recogiendo la ricota y descartando el suero.
- Agregar la sal y, si se desea, la crema de leche, mezclando bien.
- Dejar escurrir la ricota en la heladera durante 10 minutos para que tome cuerpo. Para una textura más seca, prolongar el escurrido.
- Guardar en un recipiente hermético y conservar en heladera.
Consejos técnicos: No dejar que la leche hierva fuerte, ya que modifica la textura. Usar paño bien limpio para colar, y escurrir según el punto deseado.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones (unos 350-400 gr de ricota).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 6 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, se conserva hasta 4 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que altera la textura.
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