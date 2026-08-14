Receta de torta banoffee, rápida y fácil, rápida y fácil

La torta banoffee es de esos postres que despiertan sonrisas apenas se menciona su nombre: la combinación de banana, dulce de leche y crema es directamente irresistible. Una base crocante, relleno untuoso y frescura frutal: el banoffee es el “atento” ideal para compartir en reuniones, cumpleaños o como final perfecto para una comida especial.
Aunque el banoffee nació en Inglaterra, en Argentina se hizo popular por lo fácil y rápido que es de preparar. Se suele disfrutar en meriendas y celebraciones, especialmente cuando hay poco tiempo y ganas de agasajar. Es una torta fresca, sin horno y con ingredientes que siempre están a mano.
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Receta de torta banoffee
La torta banoffee es una tarta fría con base de galletitas y manteca, capa generosa de dulce de leche, rodajas de banana y crema batida. Se arma en minutos y no requiere cocción, lo que la convierte en una opción ideal para los que buscan una receta rápida y sin complicaciones.
Tiempo de preparación
Total: 20 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Reposo en heladera: 5 minutos
Ingredientes
- 200 gr de galletitas dulces (tipo María o similar)
- 100 gr de manteca derretida
- 400 gr de dulce de leche (repostero o clásico, bien espeso)
- 3 bananas maduras
- 250 cc de crema de leche
- 2 cucharadas de azúcar impalpable (opcional)
- Ralladura de chocolate o cacao amargo (opcional, para decorar)
- Jugo de ½ limón
Cómo hacer torta banoffee, paso a paso
- Procesar o triturar las galletitas hasta lograr un arenado fino. Mezclar con la manteca derretida y cubrir la base de un molde desmontable (20-22 cm). Presionar bien para formar la base y llevar a la heladera 5 minutos.
- Untar la base fría con todo el dulce de leche, distribuyendo en forma pareja. Consejo: Si el dulce de leche está muy duro, entibiar unos segundos para facilitar el extendido.
- Pelar las bananas y cortarlas en rodajas finas. Rociarlas con el jugo de limón para evitar que se oxiden. Distribuir sobre el dulce de leche.
- Batir la crema de leche (bien fría) con el azúcar impalpable hasta que quede firme, pero sin pasarse para que no se corte. Cubrir las bananas con esa crema.
- Decorar la superficie con ralladura de chocolate o cacao amargo a gusto.
- Llevar a la heladera hasta servir. Consejo: Armar la torta poco antes de servir para que la banana conserve su textura y color.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 20 gr
- Carbohidratos: 50 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, hasta 2 días. No es recomendable freezar porque la banana cambia de textura y color.
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