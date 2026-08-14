Receta de torta banoffee, rápida y fácil, rápida y fácil

Banoffee: combinación irresistible de dulce de leche, banana y crema en una torta fría lista en minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La torta banoffee es de esos postres que despiertan sonrisas apenas se menciona su nombre: la combinación de banana, dulce de leche y crema es directamente irresistible. Una base crocante, relleno untuoso y frescura frutal: el banoffee es el “atento” ideal para compartir en reuniones, cumpleaños o como final perfecto para una comida especial.

Aunque el banoffee nació en Inglaterra, en Argentina se hizo popular por lo fácil y rápido que es de preparar. Se suele disfrutar en meriendas y celebraciones, especialmente cuando hay poco tiempo y ganas de agasajar. Es una torta fresca, sin horno y con ingredientes que siempre están a mano.

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Receta de torta banoffee

La torta banoffee es una tarta fría con base de galletitas y manteca, capa generosa de dulce de leche, rodajas de banana y crema batida. Se arma en minutos y no requiere cocción, lo que la convierte en una opción ideal para los que buscan una receta rápida y sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

Preparación: 15 minutos

Reposo en heladera: 5 minutos

Ingredientes

200 gr de galletitas dulces (tipo María o similar)

100 gr de manteca derretida

400 gr de dulce de leche (repostero o clásico, bien espeso)

3 bananas maduras

250 cc de crema de leche

2 cucharadas de azúcar impalpable (opcional)

Ralladura de chocolate o cacao amargo (opcional, para decorar)

Jugo de ½ limón

Cómo hacer torta banoffee, paso a paso

El postre que conquista a todos: base crocante, relleno suave y decoración de chocolate para disfrutar en cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procesar o triturar las galletitas hasta lograr un arenado fino. Mezclar con la manteca derretida y cubrir la base de un molde desmontable (20-22 cm). Presionar bien para formar la base y llevar a la heladera 5 minutos. Untar la base fría con todo el dulce de leche, distribuyendo en forma pareja. Consejo: Si el dulce de leche está muy duro, entibiar unos segundos para facilitar el extendido. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas finas. Rociarlas con el jugo de limón para evitar que se oxiden. Distribuir sobre el dulce de leche. Batir la crema de leche (bien fría) con el azúcar impalpable hasta que quede firme, pero sin pasarse para que no se corte. Cubrir las bananas con esa crema. Decorar la superficie con ralladura de chocolate o cacao amargo a gusto. Llevar a la heladera hasta servir. Consejo: Armar la torta poco antes de servir para que la banana conserve su textura y color.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Una porción de torta banoffee casera, ideal para la merienda o el final dulce de una comida especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: 390 kcal

Grasas: 20 gr

Carbohidratos: 50 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 2 días. No es recomendable freezar porque la banana cambia de textura y color.