Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Receta de torta banoffee, rápida y fácil, rápida y fácil

Con base de galletitas, crema y fruta, este postre frío se arma en minutos, rinde ocho porciones y queda listo con un breve paso por la heladera

Torta banoffee casera sobre mesa de madera clara, cortada, con base de galletita, dulce de leche, rodajas de banana, crema batida y chocolate rallado.
Banoffee: combinación irresistible de dulce de leche, banana y crema en una torta fría lista en minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La torta banoffee es de esos postres que despiertan sonrisas apenas se menciona su nombre: la combinación de banana, dulce de leche y crema es directamente irresistible. Una base crocante, relleno untuoso y frescura frutal: el banoffee es el “atento” ideal para compartir en reuniones, cumpleaños o como final perfecto para una comida especial.

Aunque el banoffee nació en Inglaterra, en Argentina se hizo popular por lo fácil y rápido que es de preparar. Se suele disfrutar en meriendas y celebraciones, especialmente cuando hay poco tiempo y ganas de agasajar. Es una torta fresca, sin horno y con ingredientes que siempre están a mano.

PUBLICIDAD

Receta de torta banoffee

La torta banoffee es una tarta fría con base de galletitas y manteca, capa generosa de dulce de leche, rodajas de banana y crema batida. Se arma en minutos y no requiere cocción, lo que la convierte en una opción ideal para los que buscan una receta rápida y sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Reposo en heladera: 5 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de galletitas dulces (tipo María o similar)
  • 100 gr de manteca derretida
  • 400 gr de dulce de leche (repostero o clásico, bien espeso)
  • 3 bananas maduras
  • 250 cc de crema de leche
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable (opcional)
  • Ralladura de chocolate o cacao amargo (opcional, para decorar)
  • Jugo de ½ limón

Cómo hacer torta banoffee, paso a paso

torta banoffee
El postre que conquista a todos: base crocante, relleno suave y decoración de chocolate para disfrutar en cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Procesar o triturar las galletitas hasta lograr un arenado fino. Mezclar con la manteca derretida y cubrir la base de un molde desmontable (20-22 cm). Presionar bien para formar la base y llevar a la heladera 5 minutos.
  2. Untar la base fría con todo el dulce de leche, distribuyendo en forma pareja. Consejo: Si el dulce de leche está muy duro, entibiar unos segundos para facilitar el extendido.
  3. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas finas. Rociarlas con el jugo de limón para evitar que se oxiden. Distribuir sobre el dulce de leche.
  4. Batir la crema de leche (bien fría) con el azúcar impalpable hasta que quede firme, pero sin pasarse para que no se corte. Cubrir las bananas con esa crema.
  5. Decorar la superficie con ralladura de chocolate o cacao amargo a gusto.
  6. Llevar a la heladera hasta servir. Consejo: Armar la torta poco antes de servir para que la banana conserve su textura y color.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

torta banoffee
Una porción de torta banoffee casera, ideal para la merienda o el final dulce de una comida especial (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 20 gr
  • Carbohidratos: 50 gr
  • Proteínas: 4 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 2 días. No es recomendable freezar porque la banana cambia de textura y color.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesPasteleríaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mila Kunis, la actriz que desafía los códigos de las alfombras rojas en Hollywood

Ícono de estilo en la industria cinematográfica, se destaca por seleccionar prendas de líneas depuradas y paletas suaves. Su capacidad para alternar entre glamour y sencillez la posiciona como referente

Mila Kunis, la actriz que desafía los códigos de las alfombras rojas en Hollywood

Cuál es el té que los científicos vinculan con una menor inflamación crónica

Por su concentración de catequinas, L-teanina y cafeína, esta infusión reúne evidencia científica que la asocia con la reducción del estrés oxidativo y la inflamación sistémica. Qué tener en cuenta

Cuál es el té que los científicos vinculan con una menor inflamación crónica

Por qué conviene dejar de usar tablas plásticas de cortar, según especialistas

Nuevas investigaciones analizaron cuántas partículas pueden desprenderse durante el uso diario, mientras organismos internacionales siguen de cerca la evidencia disponible

Por qué conviene dejar de usar tablas plásticas de cortar, según especialistas

¿Té de manzanilla para las plantas? Qué dice una experta sobre este truco casero

Christina Stembel, especialista en flores y jardinería, analizó esta costumbre que circula entre aficionados y explicó sus posibles efectos y los cuidados necesarios para evitar daños en el sustrato y las raíces

¿Té de manzanilla para las plantas? Qué dice una experta sobre este truco casero

Qué es el jamais vu, el fenómeno opuesto al déjà vu que puede activarse repitiendo una palabra

Un Premio Ig Nobel, un experimento con 94 estudiantes y un modelo de aprendizaje profundo apuntan a la misma conclusión: el cerebro puede perder la noción de lo familiar antes de lo esperado

Qué es el jamais vu, el fenómeno opuesto al déjà vu que puede activarse repitiendo una palabra

DEPORTES

El impactante tatuaje que se hizo en el pecho Leonel Flores, la nueva joya de la cantera de Boca Juniors

El impactante tatuaje que se hizo en el pecho Leonel Flores, la nueva joya de la cantera de Boca Juniors

Edinson Cavani estuvo en el cumpleaños de un ex compañero de Boca Juniors: la decisión profesional que tomó

“¿Preocupante?”: nuevo explosivo cruce del entrenador argentino de Cienciano con un periodista tras golear por 6-1 a Botafogo en la Copa Sudamericana

Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutan en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

El mensaje de Julián Álvarez al vestuario del Atlético de Madrid y la decisión de Diego Simeone en medio de los rumores de un traspaso a Barcelona

TELESHOW

Las confesiones íntimas de Moria Casán y Sofía Gala sobre la maternidad: “Nunca me levanté para hacerte una sopa”

Las confesiones íntimas de Moria Casán y Sofía Gala sobre la maternidad: “Nunca me levanté para hacerte una sopa”

Axel celebró el cumpleaños de su novia y le dedicó todo su amor: “Esa sonrisa que desarma el mundo”

Marta Fort sorprendió a Mario Pergolini al revelar uno de sus trabajos: “Tenía un sueño y lo cumplí”

Las postales de la escapada de Nicole Neumann y sus hijos a San Martín de los Andes: “Nieve en familia”

El romántico mensaje de Martina Vignolo a Matías Alé: “Gracias por enseñarme a crecer”

INFOBAE AMÉRICA

El compositor de ‘La Odisea’ no esperaba esto: su música para la escena de las sirenas se volvió viral en TikTok

El compositor de ‘La Odisea’ no esperaba esto: su música para la escena de las sirenas se volvió viral en TikTok

Quién es la bióloga que aparecía en sitios web de acompañantes y fue acusada de asesinar a un desertor ucraniano en Crimea

Retiran 38 millones de huevos en Estados Unidos por contaminación con Salmonella: estas son las marcas afectadas

Diputados de Bolivia remitirán a la Controlaría un informe que marca responsabilidades en el caso “gasolina basura”

República Dominicana reporta 260 casos de leptospirosis, un alza del 180% frente a los registros de 2025