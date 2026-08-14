Mila Kunis, la actriz que desafía los códigos de las alfombras rojas en Hollywood

Mila Kunis sostiene una estética sobria basada en líneas limpias y siluetas definidas (REUTERS/Daniel Cole)

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El universo de la moda encuentra en Mila Kunis una figura que desafía etiquetas y reinventa el concepto de elegancia contemporánea. Con una trayectoria marcada por la sobriedad, la versatilidad y el equilibrio entre sofisticación y funcionalidad, Kunis se consolidó como una de las personalidades más observadas en las alfombras rojas.

En la vida cotidiana, su forma de vestir se convirtió en referente para quienes buscan una estética cuidada sin caer en excesos ni artificios.

El estilo de Mila Kunis destaca por la predilección por prendas de líneas limpias, siluetas bien definidas y una paleta cromática dominada por tonos neutros, metálicos y pasteles.

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La paleta de colores en sus elecciones prioriza tonos neutros, metálicos y pasteles (REUTERS/Mike Blake)

En eventos de gala, la actriz elige vestidos largos que combinan tejidos lisos o bordados sutiles con estructuras que realzan su figura: un balance entre lo clásico y la innovación.

Los elementos recurrentes en sus atuendos de gala incluyen accesorios discretos, peinados pulidos, como el cabello suelto o recogido bajo, y el uso estratégico del drapeado para estilizar la silueta.

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Su preferencia por los tejidos satinados y los bordados sutiles aporta un toque de lujo sin caer en la ostentación. Esta coherencia estética se replica en cada aparición pública, convirtiéndola en una referencia de elegancia atemporal.

En la calle, predominan prendas básicas, cortes rectos y combinaciones de colores sobrios (Backgrid/The Grosby Group)

En el ámbito urbano, Kunis prioriza la comodidad y la funcionalidad, sin renunciar a la estética. En sus looks diarios predominan prendas básicas y colores sobrios. Ha sido vista con pantalones rectos de jean, suéteres claros con estampados gráficos y chaquetas en tonos azul claro, combinados con botas planas y gafas de pasta negra.

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El cabello recogido refuerza esa imagen relajada y práctica. La elección de jeans de corte recto o mom fit, sudaderas con estampados sencillos y chaquetas de lana muestra una aproximación realista y accesible a la moda cotidiana, sin perder el sello personal.

El arte de la sofisticación funcional

En contextos semi-formales, incorpora inspiración masculina y materiales texturizados como el cuero acolchado (REUTERS/Daniel Cole)

En contextos semi-formales, Kunis apuesta por prendas de inspiración masculina y materiales texturizados. Un conjunto destacado incluye pantalón ancho de cuero acolchado, blusa y chaqueta negra, complementados con un collar de eslabones gruesos de Chanel.

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El maquillaje neutro y el bolso pequeño de cadena completan un estilismo que demuestra que la sofisticación puede lograrse con pocos elementos bien elegidos. El uso de paletas monocromáticas, especialmente el negro, y accesorios de marca visibles pero no recargados, refuerza su imagen de modernidad contenida.

El peinado y el maquillaje son aspectos clave en la construcción de la imagen de Mila Kunis. Suele llevar el cabello suelto y liso o recogido de forma sencilla, siempre con un acabado pulido.

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El peinado pulido y el maquillaje natural refuerzan una presencia coherente en distintos registros (REUTERS/Aude Guerrucci)

El maquillaje, de acabado natural, pone el foco en los ojos mediante delineados suaves y sombras neutras, mientras que los labios suelen lucir tonos nude o rosados. Las cejas definidas y la piel con acabado mate o ligeramente satinado completan una presencia cuidada y coherente.

Un rasgo esencial de su propuesta es la capacidad para alternar entre distintos registros sin perder identidad. Tanto en alfombras rojas como en entornos informales, cada elección parece calculada para transmitir seguridad y autenticidad.

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Esta versatilidad convierte a Kunis en una referencia para quienes buscan inspiración en la moda sin sacrificar comodidad o personalidad.

Su trayectoria migratoria y su carrera actoral acompañan una narrativa de versatilidad y autenticidad (REUTERS/Brian Snyder)

La versatilidad de Kunis en el vestir encuentra eco en su biografía. Nacida como Milena Markovna Kunis en Chernivtsi, entonces parte de la Unión Soviética, la actriz emigró siendo niña junto a su familia a Los Ángeles, con apenas 250 dólares.

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Su historia es la de una inmigrante que, enfrentando el desconocimiento del idioma y la cultura, encontró en la actuación una vía de integración.

A los nueve años inició clases de interpretación y, con catorce, obtuvo el papel de Jackie Burkhart en “Aquellos maravillosos 70”, serie que la catapultó a la fama y le permitió ganar dos Young Star Awards consecutivos.

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Entre sus apuestas destacan materiales texturizados, cuero acolchado y conjuntos oscuros con accesorios de marca visibles pero medidos

La carrera de Kunis se expandió con su participación en “Padre de familia”, donde desde hace más de veinticinco años presta su voz a Meg Griffin. En cine, uno de sus papeles más exigentes fue en “Cisne negro” (2010), dirigido por Darren Aronofsky.

Kunis ha demostrado una notable capacidad para alternar proyectos de prestigio y éxitos comerciales. “Ted” (2012) recaudó 549 millones de dólares, “Con derecho a roce” (2011) sumó 149 millones y “Oz: un mundo de fantasía” (2013) alcanzó 493 millones.

Su filmografía reciente incluye “Cuatro buenos días” (2020), junto a Glenn Close, y “La chica más afortunada del mundo” (2022), donde también ejerció como productora. En 2025 se sumó al elenco de “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” y en 2026 rueda “Nightwatching”, bajo producción de Ridley Scott para Amazon MGM Studios.