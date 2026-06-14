Ideales para el frío: cuáles son los 7 mejores guisos del mundo y cómo prepararlos

Los guisos son platos emblemáticos de la gastronomía mundial, transmitidos de generación en generación y presentes en casi todos los continentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preparaciones a base de cocción lenta y mezclas de ingredientes sencillos dieron lugar a algunos de los platos más emblemáticos de la gastronomía global. Los guisos, protagonistas de los meses más fríos del año, reflejan tradiciones, costumbres y el ingenio culinario de distintos países, convirtiéndose en recetas transmitidas de generación en generación.

Recientemente, el sitio especializado Taste Atlas publicó un ranking en el que destaca cuáles son los mejores guisos del mundo. La selección, basada en valoraciones de usuarios y expertos, ofrece un recorrido por los sabores y técnicas que definen a cada región.

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1. Seco de cabrito, Perú

El seco de cabrito es un plato tradicional del norte peruano, conocido por su aroma a cilantro y ají amarillo, ideal para reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que remiten de inmediato a reuniones familiares y celebraciones. El seco de cabrito, tradicional del norte peruano, es uno de esos platos que, con su aroma a cilantro y ají amarillo, invita a sentarse a la mesa y compartir historias.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora 40 minutos

Ingredientes

1,5 kg de cabrito trozado

2 cebollas grandes

4 dientes de ajo

1 morrón rojo o ají amarillo fresco

2 zanahorias

1 taza de arvejas

1 manojo de cilantro fresco

1 cucharada de comino

1 cucharada de orégano

Sal y pimienta a gusto

100 ml de aceite neutro

500 ml de caldo

1 kg de mandioca hervida (acompañamiento)

500 gr de arroz blanco (acompañamiento)

300 gr de porotos cocidos (acompañamiento)

Cómo hacer seco de cabrito, paso a paso

Calentar el aceite en una cacerola grande y dorar bien los trozos de cabrito por todos lados.

Retirar la carne y en la misma olla, rehogar la cebolla, el ajo y el morrón picados.

Agregar el comino, el orégano y el cilantro picado grueso . Cocinar hasta que la cebolla esté transparente.

Volver a incorporar la carne, agregar las zanahorias en rodajas y las arvejas.

Salpimentar, cubrir con el caldo y tapar. Cocinar a fuego bajo hasta que la carne esté súper tierna (aprox. 90 minutos).

Rectificar la sazón y dejar que la salsa espese.

Servir acompañado de arroz, porotos y mandioca hervida.

2. Phanaeng curry, Tailandia

El phanaeng curry tailandés se caracteriza por su aroma dulce y especiado, con maní y coco, y es considerado un referente de la cocina thai (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma dulce y especiado, con ese inconfundible toque de maní y coco, transporta a quien lo prueba a los mercados tailandeses. El phanaeng curry es para muchos el plato más sabroso de la cocina thai.

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Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

800 gr de carne de vaca, cerdo o pollo, en cubos

400 ml de leche de coco

2 cucharadas de pasta de curry panang

2 hojas de lima kaffir (makrut)

1 cucharada de azúcar de palma (o azúcar rubia)

2 cucharadas de salsa de pescado

2 cucharadas de maní tostado molido

2 cucharadas de aceite neutro

Cómo hacer phanaeng curry, paso a paso

Calentar el aceite en una cacerola y freír la pasta de curry panang hasta que perfume.

Agregar la carne y sellar bien por todos lados.

Incorporar la leche de coco, el azúcar, la salsa de pescado y las hojas de lima.

Cocinar a fuego bajo, revolviendo, hasta que la carne esté muy tierna y la salsa espese.

Añadir el maní molido y mezclar bien.

Rectificar el punto salado-dulce y servir caliente, decorando con tiras finas de lima kaffir.

3. Hünkar beğendi (Sultan’s Delight), Turquía

El hünkar beğendi de Turquía combina puré de berenjenas asadas con cordero estofado, un clásico de la cocina otomana creado para la realeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina otomana tiene platos que parecen creados para la realeza. El hünkar beğendi combina la suavidad del puré de berenjenas con la intensidad del cordero estofado.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora 40 minutos

Ingredientes

1 kg de carne de cordero en cubos

3 berenjenas grandes

2 cebollas

2 tomates perita

2 dientes de ajo

50 gr de manteca

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de harina de trigo

250 ml de leche

100 gr de queso tipo pategrás o mozzarella

Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer hünkar beğendi, paso a paso

Asar las berenjenas sobre la hornalla o en horno hasta que estén bien tiernas. Pelar y reservar la pulpa .

En una cacerola, dorar el cordero en la mezcla de manteca y aceite.

Agregar la cebolla y el ajo picados, cocinar hasta que estén transparentes.

Incorporar el tomate pelado y picado, salpimentar y cocinar a fuego bajo hasta que el cordero esté muy tierno (1 hora).

Para el puré: en otra olla, derretir manteca, añadir harina y cocinar 1 minuto. Incorporar la pulpa de berenjena y la leche caliente, mezclando hasta lograr un puré liso.

Agregar el queso rallado y mezclar hasta fundir.

Servir el cordero estofado sobre una base generosa de puré de berenjenas.

4. Butter chicken (murgh makhani), India

El butter chicken de India es famoso por su salsa untuosa de tomate y crema, y es uno de los platos indios más populares fuera de sus fronteras (REUTERS/Sahiba Chawdhary)

Si hay un plato indio que cruzó fronteras, ese es el butter chicken. Su salsa untuosa, entre el tomate y la crema, es puro confort.

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Tiempo de preparación

Total: 1 hora 30 minutos

Preparación: 30 minutos

Cocción: 1 hora

Ingredientes

800 gr de pechuga o pata muslo de pollo, en cubos

200 gr de yogur natural (dahi)

2 dientes de ajo rallados

1 trozo de jengibre rallado (2 cm)

1 cucharada de curry o garam masala

1 cucharadita de comino en grano

2 cucharaditas de pimentón dulce

100 gr de manteca

2 cucharadas de aceite neutro

400 gr de tomate triturado

100 ml de crema de leche

Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer butter chicken, paso a paso

Marinar el pollo con el yogur, ajo, jengibre, curry, sal y pimienta. Dejar 30 minutos.

En una olla, derretir la manteca y el aceite. Saltear el pollo hasta que tome color.

Agregar el comino, el pimentón y el tomate triturado. Cocinar a fuego bajo 40 minutos.

Añadir la crema de leche y mezclar bien. Cocinar 10 minutos más.

Servir espolvoreado con cilantro fresco y acompañar con pan naan.

5. Karē (curry japonés), Japón

El karē japonés es un curry menos picante y muy suave, servido sobre arroz, fideos o en panes, y es un ícono de la cocina japonesa moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El karē es un clásico de la cocina japonesa moderna. Menos picante y más suave que los curries indios, se disfruta en todo el país asiático, sobre arroz, fideos o incluso en panes rellenos.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

500 gr de carne vacuna o de cerdo, en cubos

2 cebollas medianas

2 zanahorias

2 papas medianas

1 manzana verde

2 cucharadas de curry en polvo (mezcla japonesa si hay)

2 cucharadas de harina de trigo

2 cucharadas de manteca

500 ml de caldo

Sal y pimienta a gusto

400 gr de arroz blanco (para acompañar)

Cómo hacer karē japonés, paso a paso

Derretir la manteca y rehogar la cebolla hasta que esté bien dorada.

Agregar la carne y sellar. Sumar la zanahoria, papa y manzana cortadas en cubos.

Salpimentar y mezclar bien. Añadir el curry en polvo y mezclar.

Agregar la harina, revolver y sumar el caldo caliente poco a poco, evitando grumos.

Cocinar a fuego bajo, revolviendo, hasta que la salsa espese y la carne esté tierna.

Servir el curry bien caliente sobre arroz blanco.

6. Shahi paneer, India

El shahi paneer se destaca como uno de los curries vegetarianos más apreciados en India, con una salsa suave de tomate, crema y anacardos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El shahi paneer es el rey de los curries vegetarianos de India. Su salsa de tomate, crema y anacardos (o nueces) es pura suavidad y elegancia.

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Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

400 gr de paneer (queso fresco indio) o ricotta firme argentina

1 cebolla grande

2 tomates medianos

2 cucharadas de anacardos o nueces

1 trozo de jengibre (2 cm)

2 dientes de ajo

2 cucharadas de manteca clarificada (ghee) o manteca común

100 ml de crema de leche

1 cucharadita de garam masala

1 cucharadita de cúrcuma

Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer shahi paneer, paso a paso

Saltear la cebolla, ajo y jengibre en ghee o manteca.

Agregar los anacardos y los tomates picados. Cocinar hasta que todo esté blando.

Licuar la mezcla hasta obtener una salsa lisa.

Volver a la olla, sumar el paneer cortado en cubos, la crema, el garam masala y la cúrcuma.

Cocinar a fuego bajo hasta que la salsa tome cuerpo y los sabores se integren.

Salpimentar y servir con pan naan o arroz.

7. Gulai (curry indonesio), Indonesia

El gulai indonesio es un curry intenso que varía en cada familia, preparado con carne, mariscos o verduras y muchas especias exóticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los puestos callejeros de Indonesia, el gulai es sinónimo de sabor intenso y especias exóticas. Cada familia tiene su versión, y se disfruta tanto con carne como con mariscos o verduras.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

800 gr de carne vacuna en cubos (o pollo, pescado, mariscos)

400 ml de leche de coco

2 cebollas grandes

3 dientes de ajo

1 trozo de jengibre (2 cm)

2 cucharaditas de cúrcuma

2 cucharaditas de coriandro molido

2 cucharaditas de comino

1 chile picante fresco (opcional)

2 hojas de laurel

2 cucharadas de aceite neutro

Sal y pimienta a gusto

400 gr de arroz blanco (para acompañar)

Cómo hacer gulai, paso a paso

Procesar cebolla, ajo, jengibre y especias hasta lograr una pasta.

Calentar el aceite en una olla, rehogar la pasta de especias hasta que perfume.

Agregar la carne y dorar bien.

Añadir la leche de coco, chile y laurel. Cocinar a fuego bajo hasta que la carne esté bien tierna y la salsa espesa.

Rectificar sal y picante. Servir caliente, acompañado de arroz blanco.