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Receta de sopa de avena con pollo y verduras, rápida y fácil

Este plato casero funciona como salvador cuando hay poco tiempo, aprovecha ingredientes de la heladera y ofrece una alternativa caliente, nutritiva y sabrosa para noches frescas de invierno

Primer plano de un tazón de sopa humeante con pollo desmenuzado, trozos de papa, zanahoria y puerro en un caldo cremoso
La sopa de avena con pollo y verduras combina pechuga de pollo desmenuzada, caldo suave, vegetales frescos y avena arrollada finas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando una olla de sopa de avena con pollo y verduras hierve a fuego bajo, el resultado es una preparación caliente y de consistencia suave, pensada para días fríos y también como una opción práctica después de una jornada larga. Se sirve recién hecha y, según la costumbre, puede acompañarse con pan o condimentarse al final.

En muchas cocinas argentinas, este plato funciona como un “salvador” cuando se necesita algo rápido, nutritivo y sabroso. Se adapta a almuerzos de invierno, cenas livianas o a momentos en los que hay que aprovechar ingredientes disponibles en la heladera. La base es simple: caldo, pollo y verduras, con margen para ajustar cantidades y combinaciones sin complicar la receta.

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A diferencia de otras sopas que se espesan con crema o harinas, en esta receta la avena cumple ese rol de manera natural y aporta una textura más cremosa al caldo. El resultado es una sopa liviana, de cocción sencilla, que se hace en una sola olla y está lista en poco tiempo. Además, rinde bien y se puede recalentar sin dificultad.

Receta de sopa de avena con pollo y verduras

La sopa de avena con pollo y verduras es una preparación ligera y cremosa que combina pechuga de pollo desmenuzada, vegetales frescos y copos de avena, que sirven como espesante natural. Todo se cocina en un caldo suave y da como resultado una sopa rápida, reconfortante y muy fácil de hacer.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Un plato hondo con sopa de avena, pollo, zanahoria, calabacín y apio sobre una mesa de madera clara, junto a una cuchara de madera, una servilleta y pan.
La receta de sopa de avena con pollo y verduras se prepara en una sola olla y está lista en 30 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 pechuga de pollo (aprox. 300 gr)
  • 1 zanahoria mediana
  • 1 papa chica
  • 1 cebolla chica
  • 1 tallo de apio
  • 1/2 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 taza de avena arrollada fina (no instantánea)
  • 1,5 litros de caldo de pollo (puede ser casero o de cubito)
  • 2 cucharadas de aceite o un trocito de manteca
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 puñado de perejil fresco picado

Cómo hacer sopa de avena con pollo y verduras, paso a paso

  1. Cortar el pollo en cubos pequeños y, si se prefiere, retirar el exceso de grasa.
  2. Picar la cebolla, el ajo, el apio, el morrón, la zanahoria y la papa en cubitos pequeños para que se cocinen rápido.
  3. En una olla grande, calentar el aceite o la manteca y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén apenas transparentes.
  4. Agregar el apio, el morrón y la zanahoria. Saltear 2 minutos.
  5. Sumar el pollo cortado y sellar bien los cubos hasta que cambien de color.
  6. Añadir la papa, mezclar y verter todo el caldo. Llevar a hervor.
  7. Cuando rompa hervor, bajar el fuego a medio y cocinar 10 minutos.
  8. Incorporar la avena arrollada fina en forma de lluvia, mezclando constantemente para evitar grumos.
  9. Cocinar 8-10 minutos más, removiendo cada tanto, hasta que la avena esté tierna y la sopa tenga cuerpo.
  10. Salpimentar a gusto y apagar el fuego. Espolvorear con perejil fresco antes de servir.

Consejos técnicos destacados:

  • Rehogar bien la cebolla y el ajo realza el sabor del caldo.
  • Incorporar la avena en forma de lluvia y mezclar evita que se apelmace.
  • Es importante no cocinar de más la avena para que la sopa no quede pastosa.
Tazón de sopa humeante con pollo desmenuzado, zanahoria en cubos, guisantes verdes y apio, sobre un paño de tela y una superficie de madera
La avena en esta sopa de pollo y verduras espesa el caldo de forma natural y aporta una textura cremosa sin usar crema ni harinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 24 gr
  • Proteínas: 18 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 1 mes (la textura puede volverse más espesa al descongelar; agregar caldo o agua al recalentar si es necesario).

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