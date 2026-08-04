Receta de sopa de avena con pollo y verduras, rápida y fácil

Cuando una olla de sopa de avena con pollo y verduras hierve a fuego bajo, el resultado es una preparación caliente y de consistencia suave, pensada para días fríos y también como una opción práctica después de una jornada larga. Se sirve recién hecha y, según la costumbre, puede acompañarse con pan o condimentarse al final.
En muchas cocinas argentinas, este plato funciona como un “salvador” cuando se necesita algo rápido, nutritivo y sabroso. Se adapta a almuerzos de invierno, cenas livianas o a momentos en los que hay que aprovechar ingredientes disponibles en la heladera. La base es simple: caldo, pollo y verduras, con margen para ajustar cantidades y combinaciones sin complicar la receta.
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A diferencia de otras sopas que se espesan con crema o harinas, en esta receta la avena cumple ese rol de manera natural y aporta una textura más cremosa al caldo. El resultado es una sopa liviana, de cocción sencilla, que se hace en una sola olla y está lista en poco tiempo. Además, rinde bien y se puede recalentar sin dificultad.
Receta de sopa de avena con pollo y verduras
La sopa de avena con pollo y verduras es una preparación ligera y cremosa que combina pechuga de pollo desmenuzada, vegetales frescos y copos de avena, que sirven como espesante natural. Todo se cocina en un caldo suave y da como resultado una sopa rápida, reconfortante y muy fácil de hacer.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo (aprox. 300 gr)
- 1 zanahoria mediana
- 1 papa chica
- 1 cebolla chica
- 1 tallo de apio
- 1/2 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de avena arrollada fina (no instantánea)
- 1,5 litros de caldo de pollo (puede ser casero o de cubito)
- 2 cucharadas de aceite o un trocito de manteca
- Sal y pimienta a gusto
- 1 puñado de perejil fresco picado
Cómo hacer sopa de avena con pollo y verduras, paso a paso
- Cortar el pollo en cubos pequeños y, si se prefiere, retirar el exceso de grasa.
- Picar la cebolla, el ajo, el apio, el morrón, la zanahoria y la papa en cubitos pequeños para que se cocinen rápido.
- En una olla grande, calentar el aceite o la manteca y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén apenas transparentes.
- Agregar el apio, el morrón y la zanahoria. Saltear 2 minutos.
- Sumar el pollo cortado y sellar bien los cubos hasta que cambien de color.
- Añadir la papa, mezclar y verter todo el caldo. Llevar a hervor.
- Cuando rompa hervor, bajar el fuego a medio y cocinar 10 minutos.
- Incorporar la avena arrollada fina en forma de lluvia, mezclando constantemente para evitar grumos.
- Cocinar 8-10 minutos más, removiendo cada tanto, hasta que la avena esté tierna y la sopa tenga cuerpo.
- Salpimentar a gusto y apagar el fuego. Espolvorear con perejil fresco antes de servir.
Consejos técnicos destacados:
- Rehogar bien la cebolla y el ajo realza el sabor del caldo.
- Incorporar la avena en forma de lluvia y mezclar evita que se apelmace.
- Es importante no cocinar de más la avena para que la sopa no quede pastosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 230 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 24 gr
- Proteínas: 18 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 1 mes (la textura puede volverse más espesa al descongelar; agregar caldo o agua al recalentar si es necesario).
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