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Receta de tarta tibia de peras, rápida y fácil

Una tarde fresca invita a encender el horno y disfrutar de un postre casero, sencillo y reconfortante. El contraste de una base dorada con fruta jugosa despierta las ganas de compartir algo rico

Primer plano de una tarta de peras horneada, mostrando los detalles de la fruta y la masa crujiente.
Exquisita tarta rústica de peras servida tibia, destacando la textura suave de la fruta y su masa dorada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay algo mágico en el aroma de una tarta tibia de peras saliendo del horno. El dulzor suave de la fruta y el crujido de la masa despiertan recuerdos de meriendas familiares y tardes frescas en casa. Es uno de esos postres que invita a compartir, ideal para la sobremesa o como mimo de media tarde.

En Argentina, la tarta de peras suele aparecer en reuniones familiares, especialmente en otoño. Es una opción muy valorada por su simpleza y por lo fácil que resulta adaptar la receta a lo que uno tiene en la heladera. Esta versión rápida y fácil permite disfrutar de un clásico sin complicaciones.

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Receta de tarta tibia de peras

La tarta tibia de peras consiste en una base crocante de masa, cubierta por peras frescas fileteadas y un ligero baño de crema, azúcar y canela. Se cocina al horno hasta que la fruta queda tierna y la masa bien dorada, logrando una textura suave y tentadora.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 disco de masa para tarta (puede ser comprada o casera)
  • 4 peras maduras pero firmes
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 2 huevos
  • 100 ml de crema de leche
  • 1 cucharada de manteca
  • Ralladura de 1 limón (opcional)
Deliciosa tarta tibia de peras recién horneada
Sencillez y sabor: Relleno de peras frescas y crema, una combinación simple que conquista en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta tibia de peras, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C (moderado).
  2. Enmantecar y enharinar una tartera de 24 cm.
  3. Forrar la tartera con el disco de masa. Pinchar la base con un tenedor.
  4. Pelar las peras y cortarlas en láminas finas. Distribuir las peras sobre la masa, cubriendo toda la superficie.
  5. En un bol, batir los huevos con la crema de leche, el azúcar y la canela. Agregar la ralladura de limón si se desea.
  6. Volcar la mezcla líquida sobre las peras, asegurando que se distribuya de manera pareja.
  7. Colocar pequeños trocitos de manteca sobre la superficie.
  8. Hornear durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y el relleno cuaje. No abrir el horno durante la cocción para evitar que la tarta baje.
  9. Retirar y dejar entibiar. Servir tibia para apreciar mejor el contraste de texturas y aromas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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