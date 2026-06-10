Las mejores ciudades del mundo para disfrutar la gastronomía, según un ranking: en qué puesto quedó Buenos Aires

Time Out encuestó a más de 24.000 personas para crear un ranking de las mejores ciudades del mundo para la gastronomía, con un enfoque global

La búsqueda de experiencias gastronómicas excepcionales marca la agenda de quienes viajan y de quienes buscan redescubrir sus propias ciudades. Cada año, los destinos más destacados para comer y beber se convierten en referencia cultural y social, no solo por sus restaurantes de alta cocina sino también por la vitalidad de sus mercados, cocinas populares y propuestas innovadoras.

La revista Time Out presentó su listado anual de las mejores ciudades para la gastronomía, tomando como base una encuesta realizada a más de 24.000 personas de distintas partes del mundo. El ranking incorpora la opinión de los propios habitantes sobre la calidad y accesibilidad de la escena culinaria local, así como la valoración de un panel internacional de críticos y editores gastronómicos. Solo la ciudad mejor puntuada de cada país logró ingresar al top 20, lo que garantiza una selección diversa y representativa.

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La Ciudad de Buenos Aires se destaca entre las mejores ciudades para la gastronomía

El auge del neo-bodegón en Buenos Aires recupera el espíritu de los restaurantes de barrio y la herencia inmigrante con propuestas actuales

La Ciudad de Buenos Aires ocupa el puesto 17 en el listado y se destaca por el auge del neo-bodegón, una corriente que recupera el espíritu de los restaurantes de barrio y la herencia inmigrante. Jóvenes chefs impulsan propuestas que combinan técnica y tradición.

La cultura de la pizza vive un momento de alta demanda tanto en nuevas pizzerías como en las clásicas. Barrios como Paternal y Núñez albergan propuestas de fusión y espacios que apuestan por la excelencia técnica.

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El plato emblema recomendado por Time Out es la milanesa de ojo de bife con papas fritas. La ciudad goza de alta aprobación tanto entre los locales, con un 72%, como entre el panel de expertos, que la ubica en el podio de la región.

Las 10 mejores ciudades para la gastronomía

1. Lima, Perú

Lima encabeza el ranking gracias a una escena gastronómica en expansión y la integración de ingredientes autóctonos en menús creativos (Grosby)

La capital de Perú encabeza el ranking gracias a su escena gastronómica en constante expansión. Barranco, uno de sus distritos más dinámicos, refleja la innovación y la diversidad de propuestas que caracterizan la oferta local, donde ingredientes emblemáticos como tubérculos andinos, frutos amazónicos y productos autóctonos se integran en menús creativos. A la vez, la ciudad recupera y revaloriza postres históricos y tradiciones culinarias que forman parte de la identidad peruana.

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Lima suma reconocimientos internacionales de manera recurrente, con una presencia destacada en premiaciones globales. El 80% de los limeños valora de forma positiva la calidad de la oferta, mientras que el 85% destaca la accesibilidad, lo que convierte a la capital peruana en la ciudad más económica para salir a comer dentro del listado.

2. Bangkok, Tailandia

Bangkok combina puestos tradicionales en mercados bulliciosos y espacios que reinterpretan recetas ancestrales del sur y el interior (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Tailandia ocupa el segundo puesto con la dinámica capital Bangkok, un destino donde la cocina callejera no solo mantiene su relevancia, sino que vive una auténtica revitalización. En la ciudad conviven desde puestos tradicionales en mercados bulliciosos hasta espacios que reinterpretan recetas ancestrales del sur y del interior del país.

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Se distingue por integrar ingredientes locales poco habituales en platos renovados y por la creatividad de una nueva generación de cocineros que explora sabores amargos, técnicas de cocción lenta y combinaciones inusuales. De acuerdo con Time Out, el 81% de los habitantes de Bangkok valora la variedad y calidad de su escena culinaria, y elige la comida callejera como el emblema de la ciudad.

3. Ciudad de México, México

Ciudad de México fusiona sabores mediterráneos, asiáticos y franceses, con barrios como Condesa y Juárez a la cabeza de la tendencia (REUTERS/Raquel Cunha)

La propuesta culinaria de Ciudad de México se caracteriza por una fusión singular de sabores mediterráneos, asiáticos y franceses, visible especialmente en barrios como Condesa, Juárez y San Miguel. Las cocinas de la ciudad integran ingredientes locales con técnicas y tendencias globales, impulsando una oferta que evoluciona constantemente y atrae tanto a locales como a visitantes.

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El taco se reafirma como símbolo gastronómico, con versiones que exploran nuevas texturas y combinaciones de productos autóctonos. El 80% de los encuestados destaca la calidad de la oferta, mientras que el 73% valora la accesibilidad para salir a comer y beber fuera de casa.

4. Londres, Inglaterra

El auge de la cocina italiana contemporánea enriquece la escena londinense, que combina alta cocina y propuestas más accesibles (REUTERS/Yann Tessier)

El auge de la cocina italiana contemporánea marca el presente de Londres, donde la escena gastronómica se enriquece con propuestas que van desde platos tradicionales reinterpretados hasta creaciones modernas que exploran nuevas texturas y sabores. Combina ambientes sofisticados con una oferta variada que abarca tanto la alta cocina como alternativas más accesibles.

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El 96% de los londinenses califica la gastronomía local como buena o excelente, aunque menos de la mitad considera que es económica. La versatilidad de la oferta, sumada a la presencia de restaurantes especializados para ocasiones especiales, consolida a Londres como uno de los destinos culinarios más atractivos.

5. Barcelona, España

Barcelona se afirma como epicentro de la alta cocina y la innovación, sumando estrellas Michelin y revalorizando la cocina tradicional (REUTERS/Guillermo Martinez)

Barcelona se afirma como epicentro de la alta cocina y la innovación, sin perder su papel como guardiana de la tradición catalana. No solo reúne la mayor cantidad de estrellas Michelin de España, sino que también da espacio a una creciente presencia de cocinas asiáticas de autor. Al mismo tiempo, se observa una revalorización de guisos y recetas tradicionales que recuperan la esencia de la cocina casera catalana.

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El municipio de L’Hospitalet emerge como referente en la incorporación de sabores latinoamericanos, mientras que distintos barrios conservan la autenticidad local a través de tapas y platos populares. El 82% de los habitantes valora la calidad de la gastronomía de Barcelona, y el 80% de los expertos de Time Out la selecciona entre los destinos imprescindibles para comer.

6. Ho Chi Minh, Vietnam

Ho Chi Minh integra menús de degustación con ingredientes autóctonos y puestos callejeros que mantienen recetas transmitidas por generaciones (REUTERS/Yen Duong)

Vietnam sitúa a Ho Chi Minh como una ciudad donde la cocina se reinventa constantemente y refleja la energía urbana local. La oferta culinaria abarca desde menús de degustación que exploran ingredientes autóctonos y técnicas contemporáneas hasta puestos callejeros que mantienen recetas transmitidas por generaciones.

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En sus calles es posible encontrar versiones renovadas de platos tradicionales, como sopas elaboradas con procesos meticulosos y sabores profundos, junto a creaciones actuales que integran productos frescos y enfoques sostenibles.

La convivencia entre la sofisticación de la alta cocina y la autenticidad de la comida callejera transforma a Ho Chi Minh en un destino que desafía las fronteras entre lo exclusivo y lo accesible. El 70% del panel de expertos la eligió como una de sus ciudades predilectas, y el 75% de los habitantes valora positivamente la experiencia de comer fuera de casa.

7. Melbourne, Australia

La multiculturalidad define la gastronomía de Melbourne, donde la especialización y la autenticidad marcan el pulso de la identidad culinaria (Freepik)

La multiculturalidad define la identidad gastronómica de Melbourne, una ciudad reconocida por reinterpretar cocinas armenia, egipcia, francesa, china, esrilanquesa y australiana. La tendencia se orienta hacia la autenticidad y la especialización, con propuestas que profundizan en tradiciones regionales y se alejan de la oferta generalista.

El 94% de los habitantes de Melbourne respalda la calidad de la escena culinaria local, mientras que el 79% destaca el papel protagónico de las cafeterías y coffee shops como sello distintivo de la ciudad.

8. Pekín, China

Pekín vive el auge de comidas al aire libre y transforma espacios históricos en ambientes gastronómicos donde la creatividad es protagonista (REUTERS/Tingshu Wang)

La tendencia en Pekín apunta hacia el auge de las comidas al aire libre y la transformación de espacios históricos en ambientes gastronómicos contemporáneos. Cafés ubicados en parques y restaurantes instalados en edificios emblemáticos ofrecen entornos relajados, donde la creatividad y la conexión con la naturaleza resultan protagonistas.

El 83% de los locales valora positivamente la accesibilidad de la oferta culinaria y un 82% destaca su calidad. Entre las preferencias locales sobresalen los platillos preparados con hongos silvestres y productos de temporada, ideales para combinar con recorridos junto a los principales espacios verdes y ríos urbanos.

9. Atenas, Grecia

Atenas combina tabernas históricas, gastro-tavernas y alta cocina, con reinterpretaciones de platos clásicos y técnicas contemporáneas (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La capital de Grecia combina tradición y modernidad al ofrecer una amplia gama de tabernas históricas, gastro-tavernas y restaurantes de alta cocina. La escena culinaria se caracteriza por reinterpretaciones de platos clásicos y por la incorporación de técnicas contemporáneas que actualizan la cocina mediterránea.

Según Time Out, el 80% del panel de expertos y el 78% de los habitantes valoran de manera positiva la oferta local, donde las cafeterías y los espacios familiares ocupan un lugar central en las preferencias de quienes viven y visitan Atenas.

10. Lisboa, Portugal

Lisboa se destaca por la tendencia de la neo-tasca, restaurantes que fusionan tradición y creatividad en ambientes informales y acogedores (Freepik)

La ciudad de Lisboa vive una auténtica fiebre por los sándwiches, mientras que la alta cocina local se transforma y acerca sus propuestas a un público más amplio mediante menús de degustación más accesibles.

Una de las tendencias más notorias es la aparición de la “neo-tasca”, un nuevo tipo de restaurante que, aunque mantiene el ambiente informal y acogedor de las tascas tradicionales portuguesas, suma creatividad y técnicas contemporáneas a sus menús, renovando recetas clásicas. El 86% de los encuestados aprueba la calidad de la gastronomía local y el 63% la considera accesible.