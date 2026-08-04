Cristian Grosz, preparador físico: “Los grandes deportistas tienen patrones que siempre se repiten”

En Infobae a la Tarde, Cristian Grosz planteó que el principal obstáculo para entrenar no es la falta de tiempo, sino la ausencia de un objetivo claro

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Hace apenas unos años, las veladas de boxeo entre streamers eran vistas como un espectáculo. Hoy, detrás de cada pelea, trabajan equipos integrados por preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos y entrenadores especializados que planifican cada detalle de la preparación. Cristian Grosz forma parte de ese proceso. Exatleta de la Federación Internacional de Fisicoculturismo, actualmente entrena a figuras como Gero Arias, Emilia Mernes y otros artistas y creadores de contenido que encontraron en el deporte un nuevo desafío.

Invitado a Infobae a la Tarde, Grosz habló sobre la evolución de ese fenómeno y destacó que el cambio más importante no estuvo solamente en el nivel de los entrenamientos, sino en el compromiso con el que hoy se preparan quienes participan de estas competencias. “Cuando empezamos a trabajar con los chicos era más un espectáculo, pero a medida que fue creciendo todo estoy viendo cada vez más profesionalismo en las preparaciones, inclusive en los equipos. Hay muchísima seriedad, compromiso e inversión de tiempo”, explicó al describir una realidad que, según sostuvo, se acerca cada vez más al alto rendimiento.

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En ese contexto apareció el nombre de Gero Arias. Para Grosz, la diferencia del influencer no pasa únicamente por sus condiciones físicas, sino por una forma de afrontar cada desafío que reconoce en los grandes campeones. “Gero tiene, a diferencia tal vez de otros seres humanos, la mentalidad de un campeón”, aseguró. Y enseguida explicó por qué: “Me tocó trabajar con Maravilla Martínez, con Mariano Carrera y con mucha gente que logró cosas muy importantes. Todos tienen patrones que se repiten. Primero, la disciplina. Después, la convicción de que van a lograrlo. Yo no puedo hacer que vos logres algo si vos no creés primero que lo vas a lograr”.

Grosz aseguró que el 95% del resultado depende de la cabeza y citó el caso de Angie Velasco para explicar cómo la confianza puede cambiar el rendimiento (Infobae en Vivo)

Para Grosz, esa fortaleza mental no es un talento reservado para unos pocos. Recordó el caso de Angie Velasco, a quien comenzó a entrenar apenas dos meses antes de una pelea, para explicar cómo la confianza puede modificar por completo el rendimiento de una persona. “Cuando empezó no hacía ni siquiera el salto al cajón. Le daba miedo. Un día le dijimos: ‘Lo que no hagas acá no lo vas a poder hacer arriba del ring. Empezá a creer en vos’. Hizo un clic en la cabeza y en dos meses cambió abruptamente. Si ves el primer entrenamiento y el último, parecen dos personas distintas”. A partir de esa experiencia, resumió una de las ideas que atravesó toda la entrevista: “Yo creo que un 95% del resultado depende de la cabeza”.

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Esa misma lógica, dijo, también puede trasladarse a cualquier persona. A su entender, el principal obstáculo no suele ser la falta de tiempo, sino la ausencia de un objetivo claro. “Lo que te motiva es la acción. Hasta que vos no te pongas un objetivo que realmente quieras lograr, ¿por qué harías algo?”, planteó. Y agregó una definición que considera aplicable tanto al deporte como a la vida cotidiana: “Si estás dispuesto a pagar el precio, es muy probable que lo logres”. Por eso, antes que hablar de cambios físicos, recomienda empezar por la salud. “A todos les digo que se hagan estudios, que mejoren el colesterol, los triglicéridos. Lo que se ve en redes es lo deportivo, pero primero está la salud”.

Como ejemplo contó la historia de uno de sus alumnos. “Le pregunté: ‘Cuando tu hija se case, ¿querés entrar del brazo de ella o que entre con otro hombre porque vos ya no estás?’. Se quedó helado. Los estudios le daban muy mal y le dije: ‘Con la progresión que venís, de acá a diez años, si no tenés un infarto, pega en el palo’”. Según explicó, fue ese impacto emocional, y no un objetivo estético, el que terminó impulsando un cambio de hábitos.

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Cristian Grosz afirmó que las veladas de boxeo entre streamers avanzaron hacia una preparación con equipos profesionales y mayor compromiso (Infobae en Vivo)

También rechazó la idea de que las transformaciones físicas sean exclusivas de quienes viven de su imagen. Recordó que él mismo alcanzó su mejor nivel cuando trabajaba diez horas por día como técnico en informática y entrenaba en los momentos libres. “Tenía el árbol de prioridades superordenado. Me iba a dormir temprano, entendía que no me convenía tomar alcohol ni fumar. Todo es cuestión de decisiones”, afirmó. Incluso consideró que una persona con una rutina estable muchas veces tiene más posibilidades de organizarse que un artista que viaja permanentemente.

El trabajo en equipo fue otro de los temas que apareció durante la charla. Grosz explicó que alrededor de Gero Arias se conformó un grupo integrado por psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos y entrenadores de boxeo, porque entiende que ningún profesional puede abarcar todas las áreas. “Yo siendo preparador físico pedí sumar otro preparador físico, Beto Ruiz, porque cada uno cumple un rol y tiene que entender cómo puede ayudar al atleta. Trabajar con gente que sabe más que yo en muchos temas me hizo crecer muchísimo. No escapo detalles: si hay que ir a una cámara hiperbárica para recuperarse, vamos. Intento coordinar todo el grupo”.

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Ese mismo criterio lo traslada a artistas como Emilia Mernes, cuya preparación responde a las exigencias físicas de un show en vivo. “Trabajamos tres días específicos para hipertrofia y dos en circuito porque tiene que saltar, correr y cantar. Medimos el VO₂ máximo, la frecuencia cardíaca y el tiempo de recuperación. Es una de las personas más disciplinadas que me tocó entrenar, tanto en la alimentación como en la recuperación”.

La preparación de Emilia Mernes combina hipertrofia, circuito y mediciones de VO₂ máximo, frecuencia cardíaca y recuperación para responder a las exigencias del show en vivo

Después de años dedicados al alto rendimiento, Grosz reconoce que también cambió su propia manera de entender el entrenamiento. Si bien insistió en la importancia de fijarse objetivos y sostuvo que “hay que animarse” porque “fallar es parte del proceso” y que “es más lo que me equivoco que lo que acierto en la vida”, aseguró que hoy el gimnasio ocupa un lugar diferente en su vida. “Ya no compito. Lo uso como terapia. Voy una hora, dejo todo lo malo ahí. No uso el teléfono. Esa hora es para mí”. Una definición que, más allá del deporte o de la competencia, resume la idea que buscó transmitir durante toda la entrevista: el entrenamiento puede mejorar el rendimiento, pero también la calidad de vida.

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