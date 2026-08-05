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Funcionarios contestaron preguntas sobre Inocencia Fiscal II y reforma del BCRA: quieren sesionar el 19 en Diputados

Bloques dialoguistas cuestionaron la posibilidad de que funcionarios adhieran al régimen simplificado de Ganancias, como hizo Adorni. El oficialismo abrirá el temario para incluir proyectos de otros bloques

Paro general de la CGT – Reforma laboral - Cámara de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
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Representantes de La Libertad Avanza se reunieron este martes con los bloques aliados y dialoguistas en la Cámara de Diputados para comenzar a diagramar un cronograma de trabajo para tratar los proyectos de Inocencia Fiscal II y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo apunta a sesionar el miércoles 19 pero esta fecha todavía no es definitiva. “Este miércoles, cuando comience el debate en comisión, vamos a tener un panorama más claro”, explicaron desde la bancada violeta, dejando abierta la posibilidad de abrir el recinto el miércoles 26.

El encuentro comenzó con presentaciones técnicas a cargo de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central, que explicaron los detalles de los proyectos y contestaron preguntas. Estuvieron el titular del BCRA, Santiago Bausili, y dos de los directores de la entidad, Martín Vauthier y Marcelo Griffi.

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Por su parte, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, expusieron sobre Inocencia Fiscal. Según reveló uno de los diputados presentes, “hubo muchas preguntas técnicas sobre la Inocencia Fiscal”.

Entre los presentes estuvieron los diputados Gabriel Bornoroni (LLA), Nicolás Mayoraz (LLA), Silvana Giudici (LLA), Santiago Pauli (LLA), Laura Rodríguez Machado (LLA), Javier Sánchez Wrba (PRO), Karina Maureira (La Neuquinidad), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Pamela Verasay (UCR), Lisandro Nieri (UCR), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo), Sebastián Noblega (Elijo Catamarca), Karina Banfi (Adelante Bs As), Oscar Zago (MID) y Alberto Arrua (Innovación Federal).

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Reunión Milei, Caputo, Sturzenegger y Bausili
Javier Milei junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili

Según pudo reconstruir Infobae, el punto que genera mayores cuestionamientos entre los aliados y los dialoguistas es la posibilidad de que funcionarios o personas políticamente expuestas puedan adherir al régimen simplificado de Ganancias, en el marco de la Inocencia Fiscal. Eso fue justamente lo que hizo el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de las investigación judicial en su contra por enriquecimiento ilícito.

Seguramente se va a hacer algo para clarificar sobre ese punto”, adelantó un diputado aliado.

El tratamiento de ambas leyes comenzará este miércoles en dos reuniones informativas a las 10.30 (Inocencia Fiscal) y a las 15 (Banco Central) en la que también expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo y del BCRA. El cronograma tentativo incluye reuniones durante la semana siguiente para dictaminar y finalmente una sesión el 19. Este plan le dejará margen al oficialismo para esperar a que el Senado avance con la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -se tratará este jueves- para darle sanción definitiva el miércoles 26. Esto despejará un poco la agenda para abocarse de lleno a las negociaciones del Presupuesto 2027, que comenzarán a mediados de septiembre.

Tal como adelantó Infobae, los libertarios planean abrir el temario de las sesiones para incluir propuestas de los aliados para robustecer los consensos. Según explicaron, aún no se definió cuáles serán porque todavía cada bloque debe trabajar para asegurarse los votos en las comisiones. “El oficialismo va a acompañar, pero primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos, el compromiso es llevar una agenda conjunta”, explicaron desde el bloque LLA.

Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba, del bloque PRO
Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba, del bloque PRO

Entre la batería de proyectos en carpeta, el PRO podrán especial énfasis en el proyecto del diputado Javier Sánchez Wrba para permitir la siembra en las tierras ociosas al costado de las rutas nacionales y otra iniciativa para combatir el vandalismo rural (cuatrerismo). En tanto, Provincias Unidas impulsará el proyecto de la santafesina Gisela Scaglia para ampliar la competencia provincial en materia de estupefacientes. Por su parte, el oficialismo retomará el trabajo sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, que ya tiene media sanción del Senado.

¿Qué proponen los proyectos?

La nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, el régimen quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley.

Por otro lado, se redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

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