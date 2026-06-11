Tendencias

Receta de repollo blanco al horno, rápida y fácil

Con cebolla, zanahoria, huevos y queso, esta preparación se realiza en 35 minutos, alcanza para cuatro porciones abundantes y ofrece una manera distinta de sumar vegetales durante la semana

Guardar
Google icon
Una fuente blanca y azul contiene cuatro mitades de repollo blanco horneado, gratinado con queso, zanahoria y cebolla, sobre una mesa de madera azul.
La receta de repollo blanco al horno se prepara en 35 minutos y ofrece una forma distinta de sumar vegetales durante la semana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos aromas evocan la calidez del hogar como el del repollo blanco recién salido del horno. La superficie dorada y crujiente invita a acercarse a la mesa, mientras el interior conserva esa textura suave y reconfortante que tanto gusta en los almuerzos familiares.

En muchas casas argentinas, el repollo es un clásico de la cocina diaria: económico, rendidor y siempre presente en la verdulería. Al llevarlo al horno, se convierte en una opción práctica y sabrosa, ideal para aprovechar lo que hay en la heladera y compartir una comida simple, pero llena de sabor, en cualquier época del año.

PUBLICIDAD

Receta de repollo blanco al horno

El repollo blanco al horno consiste en hojas de repollo cortadas y acomodadas en una fuente, combinadas con cebolla, zanahoria y un toque de queso, todo gratinado hasta quedar dorado y tierno. Es una alternativa rápida, sin pasos complicados y pensada para quienes buscan sumar vegetales de manera distinta.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos
Una fuente de horno ovalada contiene repollo gratinado, zanahorias en rodajas y cebolla, sobre una mesa de madera. A la izquierda, un pan y aceite de oliva. Hay dos copas de vino.
El repollo blanco al horno combina repollo, cebolla, zanahoria, huevos y queso en una preparación gratinada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 repollo blanco mediano (aprox. 700 gr)
  • 1 cebolla grande
  • 1 zanahoria
  • 2 huevos
  • 150 gr de queso cremoso o mozzarella
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 4 cucharadas de crema de leche o leche
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta a gusto
  • Ají molido o nuez moscada (opcional)
  • Pan rallado (para espolvorear)

Cómo hacer repollo blanco al horno, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C (fuerte).
  2. Lavar y cortar el repollo en tiras finas.
  3. Hervir el repollo durante 5 minutos en agua con sal, escurrir y dejar enfriar.
  4. Pelar y rallar la zanahoria.
  5. Picar la cebolla.
  6. En una sartén, rehogar la cebolla y la zanahoria en el aceite hasta que estén blandas.
  7. En un bol grande, mezclar el repollo escurrido, la cebolla rehogada, la zanahoria, los huevos, la crema (o leche), sal, pimienta y el queso cremoso en cubos. Agregar ají molido o nuez moscada si se desea.
  8. Volcar la mezcla en una fuente para horno aceitada.
  9. Espolvorear la superficie con pan rallado y queso rallado.
  10. Llevar al horno durante 25 minutos o hasta que la superficie esté dorada y el interior firme.
  11. Servir caliente.

Consejos:

  • Controlar que el horno esté bien caliente antes de gratinar.
  • El dorado final es clave para una textura apetitosa.
  • Si se quiere más crocante, gratinar unos minutos con el grill.
Manos cortando un repollo fresco con un cuchillo sobre una tabla de madera, con una zanahoria, cebolla y hierbas verdes en primer plano.
La receta de repollo blanco al horno aporta unas 160 calorías por porción y se conserva hasta tres días en la heladera o dos meses en el freezer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 13 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapado. También admite freezer por hasta 2 meses (ideal porcionar antes de congelar). Para recalentar, usar horno o microondas.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eligieron las mejores hamburguesas del mundo: qué puesto ocupa un restaurante porteño

Un local de Buenos Aires fue incluido entre los más destacados del planeta, alcanzando una posición privilegiada junto a referentes de ciudades como Tokio, Nueva York y Madrid

Eligieron las mejores hamburguesas del mundo: qué puesto ocupa un restaurante porteño

Cómo congelar arroz cocido de forma segura: pasos clave, tiempos y errores que aumentan el riesgo

Aplicar métodos correctos de enfriado y almacenamiento minimiza probabilidades de bacterias y permite disfrutar opciones rápidas para futuras comidas

Cómo congelar arroz cocido de forma segura: pasos clave, tiempos y errores que aumentan el riesgo

Por qué convivir con gatos no empeora el asma infantil, según un estudio

Investigadores del Instituto Karolinska midieron las crisis asmáticas, la gravedad de la enfermedad y la función pulmonar

Por qué convivir con gatos no empeora el asma infantil, según un estudio

De Shakira a J Balvin: los looks más audaces y coloridos de la inauguración del Mundial 2026

Tonos vibrantes, guiños a la tradición mexicana y apuestas modernas definieron el vestuario de las figuras que participaron en el show de apertura del torneo en el Estadio Azteca

De Shakira a J Balvin: los looks más audaces y coloridos de la inauguración del Mundial 2026

Qué revela el cerebelo sobre la resiliencia cognitiva: el estudio que replantea el envejecimiento cerebral

Una investigación internacional, destacada en X por el médico Eric Topol, analizó imágenes cerebrales de más de 47.000 adultos y halló que la preservación estructural del cerebelo se asoció con mejor desempeño en pruebas de memoria y atención y con un declive cognitivo más lento con la edad

Qué revela el cerebelo sobre la resiliencia cognitiva: el estudio que replantea el envejecimiento cerebral

DEPORTES

La respuesta de Claudio Tapia cuando le consultaron si Messi jugará un séptimo Mundial con la selección argentina

La respuesta de Claudio Tapia cuando le consultaron si Messi jugará un séptimo Mundial con la selección argentina

El detrás de escena de la convocatoria de urgencia de Marcos Senesi al Mundial: el video del momento del llamado

El guiño de Lamine Yamal a Messi en la previa de su debut en el Mundial 2026

Sorpresa en el Mundial: una de las figuras de Japón fue desafectada del plantel a tres días del debut frente a Países Bajos

La decisión clave de Marcos Senesi que le permitirá jugar el Mundial 2026 con la selección argentina

TELESHOW

Susana Giménez fue a ver Berlín, Berlín al teatro: look total black e invitación personalizada

Susana Giménez fue a ver Berlín, Berlín al teatro: look total black e invitación personalizada

La furia de Paloma Fort ante las versiones que circularon sobre su muerte: “¡Vivita y coleando!"

El emotivo recuerdo de las Trillizas de Oro en un nuevo aniversario del nacimiento de Geñi, hija de María Eugenia

El recuerdo de Rocío Igarzábal luego de hablar sobre su abuso sexual: “La primera vez que sucedió me hice la dormida”

Guido Kaczka sorprendió al jurado de su programa con un típico plato argentino: “Hoy se cena”

INFOBAE AMÉRICA

El jefe de policía de Ucrania afirma que Rusia recluta a mujeres jóvenes para asesinar a militares ucranianos

El jefe de policía de Ucrania afirma que Rusia recluta a mujeres jóvenes para asesinar a militares ucranianos

Netanyahu respaldó el acuerdo que negocia Trump con el régimen iraní y pidió desmantelar su infraestructura nuclear

150 mil prisioneros, una cocina saqueada y 80 años en silencio: qué encontraron escondido en las paredes del único campo nazi en suelo francés

Capturaron a un uruguayo buscado por Interpol por abusar de su hijastra: se refugió en lo de su madre

Latam Mobility 2026: el auge de los vehículos eléctricos impulsa la agenda de movilidad sostenible en Colombia