Receta de repollo blanco al horno, rápida y fácil

La receta de repollo blanco al horno se prepara en 35 minutos y ofrece una forma distinta de sumar vegetales durante la semana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos aromas evocan la calidez del hogar como el del repollo blanco recién salido del horno. La superficie dorada y crujiente invita a acercarse a la mesa, mientras el interior conserva esa textura suave y reconfortante que tanto gusta en los almuerzos familiares.

En muchas casas argentinas, el repollo es un clásico de la cocina diaria: económico, rendidor y siempre presente en la verdulería. Al llevarlo al horno, se convierte en una opción práctica y sabrosa, ideal para aprovechar lo que hay en la heladera y compartir una comida simple, pero llena de sabor, en cualquier época del año.

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Receta de repollo blanco al horno

El repollo blanco al horno consiste en hojas de repollo cortadas y acomodadas en una fuente, combinadas con cebolla, zanahoria y un toque de queso, todo gratinado hasta quedar dorado y tierno. Es una alternativa rápida, sin pasos complicados y pensada para quienes buscan sumar vegetales de manera distinta.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

El repollo blanco al horno combina repollo, cebolla, zanahoria, huevos y queso en una preparación gratinada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 repollo blanco mediano (aprox. 700 gr)

1 cebolla grande

1 zanahoria

2 huevos

150 gr de queso cremoso o mozzarella

2 cucharadas de queso rallado

4 cucharadas de crema de leche o leche

2 cucharadas de aceite de girasol o maíz

Sal y pimienta a gusto

Ají molido o nuez moscada (opcional)

Pan rallado (para espolvorear)

Cómo hacer repollo blanco al horno, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C (fuerte). Lavar y cortar el repollo en tiras finas. Hervir el repollo durante 5 minutos en agua con sal, escurrir y dejar enfriar. Pelar y rallar la zanahoria. Picar la cebolla. En una sartén, rehogar la cebolla y la zanahoria en el aceite hasta que estén blandas. En un bol grande, mezclar el repollo escurrido, la cebolla rehogada, la zanahoria, los huevos, la crema (o leche), sal, pimienta y el queso cremoso en cubos. Agregar ají molido o nuez moscada si se desea. Volcar la mezcla en una fuente para horno aceitada. Espolvorear la superficie con pan rallado y queso rallado. Llevar al horno durante 25 minutos o hasta que la superficie esté dorada y el interior firme. Servir caliente.

Consejos:

Controlar que el horno esté bien caliente antes de gratinar.

El dorado final es clave para una textura apetitosa.

Si se quiere más crocante, gratinar unos minutos con el grill.

La receta de repollo blanco al horno aporta unas 160 calorías por porción y se conserva hasta tres días en la heladera o dos meses en el freezer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 160 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 13 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapado. También admite freezer por hasta 2 meses (ideal porcionar antes de congelar). Para recalentar, usar horno o microondas.