Receta de pollo al romero con limón, rápida y fácil

La receta de pollo al romero con limón combina presas doradas con jugo y ralladura de limón, romero fresco, ajo y aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo al romero con limón es una de esas recetas que nunca pasan de moda. La combinación de hierbas frescas y cítricos aporta un aroma intenso y un sabor equilibrado que muchos argentinos asocian con la cocina casera, simple y rendidora.

Es ideal para resolver un almuerzo o una cena entre semana sin resignar sabor y sin ingredientes difíciles de conseguir. Además, su versatilidad permite acompañarlo con papas al horno, arroz blanco o una ensalada fresca, según la ocasión.

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Receta de pollo al romero con limón

El pollo al romero con limón es una preparación en la que se doran presas de pollo y se las cocina con jugo y ralladura de limón, ramas frescas de romero, ajo y oliva. El resultado es un plato jugoso, con un sabor penetrante y una cocción breve, ideal para todos los días.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

La receta de pollo al romero con limón indica usar 1 kilo de pollo, 2 limones, 2 ramas de romero fresco, 3 dientes de ajo y 4 cucharadas de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

4 supremas o muslos de pollo (1 kg aprox.)

2 limones (jugo y ralladura)

2 ramas de romero fresco

3 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer pollo al romero con limón, paso a paso

Salpimentar el pollo de ambos lados. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio-alto. Dorar bien el pollo por ambos lados durante 5 minutos. No mover mucho para lograr un buen dorado. Bajar a fuego medio. Agregar los dientes de ajo aplastados y las ramas de romero fresco. Revolver para perfumar el aceite. Incorporar el jugo de los 2 limones y la ralladura. Tapar y cocinar 15 minutos, girando las piezas a mitad de cocción. Destapar, subir el fuego y dejar reducir el líquido por 2 a 3 minutos para concentrar el sabor. No dejar secar completamente, debe quedar jugoso. Servir el pollo caliente, decorando con un poco de ralladura extra y romero fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

La receta de pollo al romero con limón rinde 4 porciones y cada una aporta 320 calorías, 15 gramos de grasas, 3 de carbohidratos y 38 de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: 320 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 3 gr

Proteínas: 38 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 3 meses, bien cerrado. Recalentar siempre hasta que esté bien caliente antes de consumir.