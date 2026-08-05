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Receta de pollo al romero con limón, rápida y fácil

Combina presas doradas con jugo y ralladura cítrica, romero fresco, ajo y aceite de oliva, con una cocción breve que deja una salsa reducida y un resultado jugoso para el menú diario

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de pollo al romero con limón combina presas doradas con jugo y ralladura de limón, romero fresco, ajo y aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pollo al romero con limón es una de esas recetas que nunca pasan de moda. La combinación de hierbas frescas y cítricos aporta un aroma intenso y un sabor equilibrado que muchos argentinos asocian con la cocina casera, simple y rendidora.

Es ideal para resolver un almuerzo o una cena entre semana sin resignar sabor y sin ingredientes difíciles de conseguir. Además, su versatilidad permite acompañarlo con papas al horno, arroz blanco o una ensalada fresca, según la ocasión.

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Receta de pollo al romero con limón

El pollo al romero con limón es una preparación en la que se doran presas de pollo y se las cocina con jugo y ralladura de limón, ramas frescas de romero, ajo y oliva. El resultado es un plato jugoso, con un sabor penetrante y una cocción breve, ideal para todos los días.

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Pechugas de pollo crudas acompañadas de rodajas de limón, ajo, romero fresco, sal, pimienta y una botella de aceite de oliva sobre una tabla.
La receta de pollo al romero con limón indica usar 1 kilo de pollo, 2 limones, 2 ramas de romero fresco, 3 dientes de ajo y 4 cucharadas de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 4 supremas o muslos de pollo (1 kg aprox.)
  • 2 limones (jugo y ralladura)
  • 2 ramas de romero fresco
  • 3 dientes de ajo
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer pollo al romero con limón, paso a paso

  1. Salpimentar el pollo de ambos lados.
  2. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio-alto.
  3. Dorar bien el pollo por ambos lados durante 5 minutos. No mover mucho para lograr un buen dorado.
  4. Bajar a fuego medio. Agregar los dientes de ajo aplastados y las ramas de romero fresco. Revolver para perfumar el aceite.
  5. Incorporar el jugo de los 2 limones y la ralladura. Tapar y cocinar 15 minutos, girando las piezas a mitad de cocción.
  6. Destapar, subir el fuego y dejar reducir el líquido por 2 a 3 minutos para concentrar el sabor. No dejar secar completamente, debe quedar jugoso.
  7. Servir el pollo caliente, decorando con un poco de ralladura extra y romero fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Pollo asado entero con romero, rodajas de limón y ajos en fuente de horno, sobre mesa de madera. Botella de aceite y ramitas de romero.
La receta de pollo al romero con limón rinde 4 porciones y cada una aporta 320 calorías, 15 gramos de grasas, 3 de carbohidratos y 38 de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 15 gr
  • Carbohidratos: 3 gr
  • Proteínas: 38 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 3 meses, bien cerrado. Recalentar siempre hasta que esté bien caliente antes de consumir.

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