Receta de repollo relleno de verduras, rápida y fácil

Una tradición que se reinventa en cada hogar. La opción sin carne, ideal para quienes buscan alternativas económicas y sabrosas. Sazonada con creatividad, esta receta invita a redescubrir sabores caseros

El repollo relleno de verduras
El repollo relleno de verduras es una receta casera argentina reconocida por su sencillez y resultado reconfortante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repollo relleno de verduras representa una preparación clásica del repertorio casero argentino, reconocida por su sencillez y por la capacidad de transformar ingredientes cotidianos en un plato reconfortante. Su presencia es común en mesas familiares, especialmente durante los meses más fríos, cuando se buscan alternativas que aporten calor y saciedad sin recurrir necesariamente a la carne.

Esta receta, en su versión vegetariana, se consolidó en la cocina local como una opción económica y adaptable, ideal para quienes buscan aprovechar verduras de estación o reducir el consumo de productos animales. El relleno varía según la disponibilidad y el gusto, aunque siempre mantiene su perfil colorido y nutritivo. El repollo relleno suele servirse tanto en almuerzos como en cenas, y se valora por la practicidad de su preparación y su excelente rendimiento en cantidad de porciones.

Receta de repollo relleno de verduras

El repollo relleno de verduras consiste en hojas grandes de repollo blanqueadas, que se rellenan con un salteado colorido de verduras frescas y se enrollan formando pequeños paquetes. Se cocinan al vapor o al horno, logrando un plato jugoso y liviano, perfecto para quienes buscan una opción vegetariana y fácil.

En muchas regiones argentinas, el repollo relleno es una opción versátil y económica, ideal para aprovechar verduras de estación. Suele aparecer en la mesa durante el otoño e invierno, cuando el cuerpo pide calor y sabor, aunque su versión ligera también se disfruta en épocas más templadas.

El plato utiliza hojas de
El plato utiliza hojas de repollo blanqueadas, rellenas con verduras salteadas y se sirve tanto en almuerzos como en cenas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total requerido para esta receta es de aproximadamente 40 minutos:

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 repollo chico o mediano
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 zapallito
  • 1 morrón rojo
  • 1 diente de ajo
  • 150 g de queso fresco o mozzarella (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharada de perejil picado
  • 2 cucharadas de pan rallado (opcional, para ligar el relleno)

Cómo hacer repollo relleno de verduras, paso a paso

  1. Separar cuidadosamente las hojas más grandes del repollo. Blanquearlas en agua hirviendo con sal durante 2 a 3 minutos para que se ablanden y sean flexibles. Escurrir y reservar.
  2. Picar finamente la cebolla, el ajo, la zanahoria, el zapallito y el morrón.
  3. Calentar el aceite en una sartén grande. Rehogar primero la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  4. Sumar la zanahoria y el morrón, salteando por 2 minutos más. Incorporar el zapallito. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas pero no desarmadas.
  5. Salpimentar, agregar pimentón y perejil. Si usás queso, mezclarlo cortado en cubitos. Si el relleno queda muy húmedo, agregar pan rallado para ligar.
  6. Colocar una cucharada generosa de relleno en cada hoja de repollo. Enrollar y doblar los bordes hacia adentro para formar un paquete.
  7. Disponer los rollos en una fuente aceitada, uno al lado del otro. Tapar con papel aluminio.
  8. Cocinar a horno medio (180 °C) durante 15 a 20 minutos, o al vapor en olla tapada por el mismo tiempo.
  9. Servir caliente. Consejo: No sobrecocinar el repollo, así mantiene textura y color. Para un toque extra, espolvoreá queso rallado por arriba antes de hornear.
El rendimiento de la receta
El rendimiento de la receta de repollo relleno de verduras es de 4 porciones abundantes ideales como plato principal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones abundantes como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción, se estima el siguiente valor nutricional aproximado:

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 2 meses. Para calentar, preferentemente hacerlo al vapor o en microondas.

