En la mesa argentina, el queso crema es un infaltable que atraviesa generaciones y costumbres. Es protagonista del desayuno, le da textura a las tartas y aporta suavidad a postres, además de ser base de untable para picadas y reuniones familiares o de amigos. Su popularidad creció en los años ’80 y ’90 con la llegada de versiones industriales, pero hacer este queso es una tradición que vuelve con fuerza, impulsada por quienes buscan productos frescos y sin conservantes.
Hoy, preparar queso crema en casa no requiere equipamiento especial ni ingredientes difíciles de conseguir. Es una alternativa simple, que se prepara en pocos minutos y es adaptable tanto al gusto como a la cantidad que se necesite.
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Receta de queso crema casero, rápida y fácil
El queso crema casero es una pasta untable, blanca y de textura suave. Se consigue al cortar la leche con jugo de limón o vinagre, y luego mezclando con yogurt hasta lograr una crema homogénea y fresca, perfecta para untar o sumar a preparaciones dulces y saladas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción/Reposo: 10 minutos
Ingredientes
- 1 litro de leche entera
- 2 cucharadas soperas de jugo de limón (o vinagre de alcohol)
- 2 cucharadas soperas de yogur natural sin azúcar
- 1 pizca de sal fina
Cómo hacer queso crema casero, paso a paso
- Calentar la leche en una cacerola, sin que llegue a hervir (70-80 °C).
- Retirar del fuego y agregar el jugo de limón o vinagre, mezclando suave hasta que la leche se corte (se separan el suero y los grumos).
- Colar la mezcla usando una tela fina, gasa o filtro, y dejar escurrir 10 minutos para eliminar el suero. No presionar demasiado: así el queso queda más cremoso.
- Pasar la pasta resultante a un bol, agregar el yogur y la pizca de sal. Batir enérgicamente con batidor de mano o mixer hasta que quede una crema lisa y untuosa.
- Llevar a la heladera y dejar enfriar 1 hora antes de usar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones (unos 200-250 gr de queso crema).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 65 kcal
- Grasas: 3,5 gr
- Carbohidratos: 4,8 gr
- Proteínas: 3,5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede guardar en la heladera, en recipiente bien cerrado, hasta 5 días. No se recomienda freezar, ya que cambia la textura.
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