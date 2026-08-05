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Receta de queso crema casero, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y sin equipamiento especial, esta preparación permite obtener una pasta fresca y suave, ideal para untar, rellenar o sumar a platos dulces y salados

Un tazón azul con crema de queso, galletas saladas redondas y rectangulares con y sin crema de queso, un cuchillo y hierbas sobre una tabla de madera.
La receta de queso crema casero se prepara sin equipamiento especial ni ingredientes difíciles de conseguir (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En la mesa argentina, el queso crema es un infaltable que atraviesa generaciones y costumbres. Es protagonista del desayuno, le da textura a las tartas y aporta suavidad a postres, además de ser base de untable para picadas y reuniones familiares o de amigos. Su popularidad creció en los años ’80 y ’90 con la llegada de versiones industriales, pero hacer este queso es una tradición que vuelve con fuerza, impulsada por quienes buscan productos frescos y sin conservantes.

Hoy, preparar queso crema en casa no requiere equipamiento especial ni ingredientes difíciles de conseguir. Es una alternativa simple, que se prepara en pocos minutos y es adaptable tanto al gusto como a la cantidad que se necesite.

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Receta de queso crema casero, rápida y fácil

El queso crema casero es una pasta untable, blanca y de textura suave. Se consigue al cortar la leche con jugo de limón o vinagre, y luego mezclando con yogurt hasta lograr una crema homogénea y fresca, perfecta para untar o sumar a preparaciones dulces y saladas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción/Reposo: 10 minutos
Primer plano de una mano sosteniendo y sumergiendo una galleta redonda en un tazón blanco lleno de un dip cremoso y amarillo claro.
La preparación de queso crema casero demanda 20 minutos en total, con 10 minutos de preparación y 10 de cocción o reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera
  • 2 cucharadas soperas de jugo de limón (o vinagre de alcohol)
  • 2 cucharadas soperas de yogur natural sin azúcar
  • 1 pizca de sal fina

Cómo hacer queso crema casero, paso a paso

  1. Calentar la leche en una cacerola, sin que llegue a hervir (70-80 °C).
  2. Retirar del fuego y agregar el jugo de limón o vinagre, mezclando suave hasta que la leche se corte (se separan el suero y los grumos).
  3. Colar la mezcla usando una tela fina, gasa o filtro, y dejar escurrir 10 minutos para eliminar el suero. No presionar demasiado: así el queso queda más cremoso.
  4. Pasar la pasta resultante a un bol, agregar el yogur y la pizca de sal. Batir enérgicamente con batidor de mano o mixer hasta que quede una crema lisa y untuosa.
  5. Llevar a la heladera y dejar enfriar 1 hora antes de usar.
Manos de una persona untando queso crema en una rebanada de pan integral con un cuchillo. Una rebanada de pan en un plato, un cuenco de cristal, hojas de eucalipto y un tapete
El queso crema casero rinde aproximadamente 8 porciones, equivalentes a unos 200 a 250 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones (unos 200-250 gr de queso crema).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 65 kcal
  • Grasas: 3,5 gr
  • Carbohidratos: 4,8 gr
  • Proteínas: 3,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en la heladera, en recipiente bien cerrado, hasta 5 días. No se recomienda freezar, ya que cambia la textura.

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