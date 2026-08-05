La receta de queso crema casero se prepara sin equipamiento especial ni ingredientes difíciles de conseguir (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la mesa argentina, el queso crema es un infaltable que atraviesa generaciones y costumbres. Es protagonista del desayuno, le da textura a las tartas y aporta suavidad a postres, además de ser base de untable para picadas y reuniones familiares o de amigos. Su popularidad creció en los años ’80 y ’90 con la llegada de versiones industriales, pero hacer este queso es una tradición que vuelve con fuerza, impulsada por quienes buscan productos frescos y sin conservantes.

Hoy, preparar queso crema en casa no requiere equipamiento especial ni ingredientes difíciles de conseguir. Es una alternativa simple, que se prepara en pocos minutos y es adaptable tanto al gusto como a la cantidad que se necesite.

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Receta de queso crema casero, rápida y fácil

El queso crema casero es una pasta untable, blanca y de textura suave. Se consigue al cortar la leche con jugo de limón o vinagre, y luego mezclando con yogurt hasta lograr una crema homogénea y fresca, perfecta para untar o sumar a preparaciones dulces y saladas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción/Reposo: 10 minutos

La preparación de queso crema casero demanda 20 minutos en total, con 10 minutos de preparación y 10 de cocción o reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 litro de leche entera

2 cucharadas soperas de jugo de limón (o vinagre de alcohol)

2 cucharadas soperas de yogur natural sin azúcar

1 pizca de sal fina

Cómo hacer queso crema casero, paso a paso

Calentar la leche en una cacerola, sin que llegue a hervir (70-80 °C). Retirar del fuego y agregar el jugo de limón o vinagre, mezclando suave hasta que la leche se corte (se separan el suero y los grumos). Colar la mezcla usando una tela fina, gasa o filtro, y dejar escurrir 10 minutos para eliminar el suero. No presionar demasiado: así el queso queda más cremoso. Pasar la pasta resultante a un bol, agregar el yogur y la pizca de sal. Batir enérgicamente con batidor de mano o mixer hasta que quede una crema lisa y untuosa. Llevar a la heladera y dejar enfriar 1 hora antes de usar.

El queso crema casero rinde aproximadamente 8 porciones, equivalentes a unos 200 a 250 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones (unos 200-250 gr de queso crema).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 65 kcal

Grasas: 3,5 gr

Carbohidratos: 4,8 gr

Proteínas: 3,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en la heladera, en recipiente bien cerrado, hasta 5 días. No se recomienda freezar, ya que cambia la textura.