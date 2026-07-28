Receta de arepas rellenas con pollo y cebollas, rápida y fácil

Las arepas rellenas con pollo y cebollas se convirtieron en una alternativa cotidiana para quienes buscan una comida rápida, sabrosa y rendidora. La combinación de masa de maíz dorada y un relleno jugoso responde a la tendencia de adoptar recetas latinoamericanas en la mesa argentina, especialmente cuando se busca algo diferente a la clásica empanada o tarta.
En la Argentina, las arepas suelen aparecer en hogares con influencia venezolana o colombiana, pero también en cocinas dispuestas a experimentar con ingredientes fáciles de conseguir. Suelen prepararse para cenas informales, picadas o como vianda práctica.
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Receta de arepas rellenas con pollo y cebollas
Las arepas rellenas con pollo y cebollas son discos de masa de maíz precocida, dorados en sartén, abiertos y rellenados con una mezcla de pollo cocido y cebolla salteada. Todo el proceso es simple y no requiere técnicas complejas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de harina de maíz precocida
- 2 ½ tazas de agua tibia
- 1 cucharadita de sal fina
- 2 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz)
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
- 2 cebollas medianas, cortadas en pluma fina
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
Cómo hacer arepas rellenas con pollo y cebollas, paso a paso
- Mezclar la harina de maíz precocida y la sal en un bol. Agregar el agua tibia de a poco hasta obtener una masa suave, no pegajosa. Dejar descansar 5 minutos.
- Dividir la masa en 6 bollos, formar discos de 1,5 cm de alto.
- Calentar una sartén y pincelar con aceite neutro. Cocinar las arepas 5-7 minutos por lado, hasta que estén doradas y suenen huecas.
- En otra sartén, calentar el aceite de oliva y saltear las cebollas y el ajo hasta transparentar. Sumar el pollo desmenuzado, salpimentar y agregar pimentón si se desea.
- Abrir las arepas con un cuchillo en el borde, formando un bolsillo.
- Rellenar con la mezcla de pollo y cebolla y volver 1 minuto a la sartén tapadas, para que se calienten bien.
- Servir enseguida.
Consejo: La arepa debe quedar crocante y el relleno jugoso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones. Cada arepa representa una comida individual abundante, ideal para servir como plato principal en almuerzos o cenas, o bien para compartir en una picada o reunión informal. Si se preparan más pequeñas, pueden rendir hasta 12 unidades tipo bocadito para eventos o mesas de tapeo.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 310 kcal
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 42 g
- Proteínas: 21 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las arepas rellenas pueden conservarse en heladera hasta 3 días, bien tapadas. Se pueden freezar (sin rellenar) hasta 1 mes. Para recalentar, usar sartén o microondas.
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