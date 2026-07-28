Se consagró campeón con Boca, fue compañero de Messi en la Selección y volvió del retiro a los 38 años para jugar en Aldosivi

Nicolás Gaitán, nuevo jugador de Aldosivi (@clubaldosivi)

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Nicolás Gaitán vuelve al fútbol profesional a los 38 años para sumarse a Aldosivi de Mar del Plata, el club que lo fichó como parte de una apuesta por la experiencia para evitar el descenso en la Liga Profesional. El mediocampista zurdo, surgido de las inferiores de Boca Juniors y con un pasado en el Atlético de Madrid y el Benfica de Portugal, había anunciado su retiro a fines de 2024 tras un paso discreto por Sarmiento de Junín, donde disputó sus últimos 16 partidos oficiales.

El regreso de Gaitán se explica, en buena medida, por la figura de Israel Damonte, actual entrenador del Tiburón. El técnico ya lo había dirigido en Sarmiento y fue quien lo convenció de salir del retiro. El contrato que firmó el mediocampista lo vinculará al club marplatense hasta diciembre de 2027.

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Nicolás Gaitán en su etapa como delantero de Boca Juniors (NA: Damián Dopacio)

Su última actuación en el fútbol profesional fue en diciembre de 2024, en un empate 1-1 ante Banfield con la camiseta del Verde. Tras ese partido, el propio Gaitán habría manifestado puertas adentro su deseo de alejarse del fútbol. La inactividad de más de siete meses condiciona su puesta a punto para el inicio del Torneo Clausura, aunque el club confía en que su jerarquía compensará ese margen de tiempo sin competencia.

Con la llegada del ex Boca, Aldosivi completó diez incorporaciones en esta ventana de transferencias. Al plantel se sumaron el arquero Lucas Acosta, los defensores Leonardo Sigali, Joaquín Pombo y Elías López, los volantes Lucas Castro y Nicolás Linares, y los delanteros Matías Godoy, Bautista Dadin —cedido por River Plate— y Andrés Chávez. La dirigencia, encabezada por Hernán Tillous, también separó a 16 jugadores del plantel anterior, que no cumplió con los objetivos del primer semestre.

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La urgencia del club no es menor. Aldosivi marcha 29° en la tabla de promedios y a apenas un punto de la zona roja en la tabla anual. En 2025, el equipo se salvó del descenso en la última fecha con un 4-2 ante San Martín de San Juan bajo la conducción de Guillermo Farré. Ahora, con Damonte al frente, el desafío es sostener la categoría en un semestre que se anticipa exigente.

La trayectoria de Gaitán incluye 253 partidos con la camiseta del Benfica portugués, además de su paso por el Atlético de Madrid de Diego Simeone y presencias en la selección argentina. En Sudamérica, también tuvo un breve ciclo en Peñarol de Uruguay en 2021. Su debut con el Tiburón podría demorarse: el equipo arranca el Clausura ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, y todo indica que Damonte repetirá el once que venció a River por Copa Argentina con un histórico 3-1 que clasificó al club a los octavos de final.

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