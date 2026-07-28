“Cuando estaba sola con los chicos era otra persona”: habló el ex de la mujer detenida por la muerte de su hija en Villa Gesell

Habló Héctor Javier Picart, ex pareja de Lucía Sosa, la mujer investigada por la muerte de su hija en Villa Gesell: “Con el tiempo me di cuenta de que tenía dos caras”

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Héctor Picart, la expareja de Lucía Sosa, la mujer detenida el lunes por la muerte de su hija Isabella en Villa Gesell, habló públicamente sobre los años que compartió con ella y describió una dinámica familiar que, según relató, tardó en comprender: “Con el tiempo me di cuenta de que tenía como dos caras (...) Cuando estaba sola con los hicos era otra persona”.

Picart conoció a Sosa en una situación de vulnerabilidad extrema: ella estaba en situación de calle, embarazada, y su ex la había echado del hogar porque no quería que tuviera al bebé. A través de una pareja amiga llegó a su casa y se quedó a vivir allí. Fue él quien le dio el apellido al niño, Lucas, y quien asumió el rol de padre. “Ese nene iba a nacer, tendría un apellido y un padre”, recordó en diálogo con TN. Sin embargo, a los veinte días de vida, el bebé fue retirado de su custodia por un episodio de ahogo, con intervención del servicio local de Mar del Plata.

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Esa primera señal fue, en retrospectiva, el inicio de un patrón que Picart dice no haber podido ver en su momento. Según contó, con el tiempo supo que Sosa ya había perdido la tenencia de una hija anterior, Rocío, también por un ahogo, y que la niña había quedado a cargo de la tía paterna. “No la veía ni agresiva ni violenta”, afirmó. Delante de él, la mujer cocinaba, limpiaba y cuidaba a los chicos. El problema, de acuerdo con su relato, aparecía en su ausencia.

Cada vez que Picart salía a trabajar, los episodios se repetían: “Siempre terminaban internados dos o tres días, les daban el alta sin encontrarles nada, aunque decían que podía ser neumonía o bronquiolitis, y me la mandaban para casa”. Sosa, por su parte, argumentaba que llevaba a los chicos al hospital ante cualquier síntoma porque los quería mucho. Una psicóloga del Hospital Materno Infantil llegó a mencionar un posible síndrome de Munchausen, aunque estudios posteriores realizados en Buenos Aires, a instancias del grupo El Alameda, concluyeron que la mujer era mentalmente sana. La psicóloga Patricia Gordon, de Mar del Plata, la atendió durante más de diez años y sus informes tampoco arrojaron ningún diagnóstico.

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Héctor Picart relató que cada vez que se iba a trabajar, los chicos terminaban internados, sin que los médicos encontraran una causa concreta

La muerte de Yazmín, su hija de 11 meses, fue el episodio que más lo marcó. Ese día, siempre de acuerdo a su relato, Sosa lo llamó para decirle que la nena estaba ahogada y no respiraba. Cuando llegó a su domiclio, ella estaba afuera de la casa con la beba en brazos. “Se la saqué y, con una enfermera, intentamos hacerle maniobras de reanimación, pero no reaccionó”, contó. Lo que más le llamó la atención fue la reacción de su pareja: no fue con él al hospital. Cuando le comunicó que la bebé tenía muerte cerebral, ella apareció un rato después. Al momento de despedirse del cuerpo en la morgue, la actitud de la mujer volvió a sorprenderlo: “Entré, la abracé, me puse a llorar y ella estaba atrás mío, cruzada de brazos, mirándome. Le dio un beso a la nena y se fue como si nada”.

Por esa muerte, Picart estuvo preso casi dos años, entre 2016 y 2018, acusado de abuso y maltrato. Junto a Sosa, enfrentaron un juicio en el que ambos fueron absueltos. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata, integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert, concluyó que no había pruebas para sostener la acusación. En paralelo, Picart también estuvo detenido 38 meses por una causa de lesiones leves y desobediencia que Sosa inició contra él. En el juicio, el policía que la revisó declaró que el chichón que presentaba no era compatible con un golpe de puño, y Picart presentó testigos que acreditaban que a la hora denunciada él estaba trabajando a cuarenta cuadras.

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El martes pasado, cuando regresó de Azul y se enteró de la muerte de Isabella, todo volvió. “Recordé los juicios de mis hijas, verlas en un cajón, ver a mi hijita Yazmín abierta como un sapito por las fotos de la autopsia que nos enseñaron en el juicio”, dijo. Y en esa línea, agregó: “Sentí que no se hizo justicia”.

“Nunca imaginé que estaba compartiendo mi vida con alguien con una patología psiquiátrica; si no, me hubiera separado enseguida”, afirmó Picart. Y resumió con una frase la contradicción que vivió durante años: “Delante mío era una buena madre, pero cuando estaba sola con los chicos era otra persona”.

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Lucía Sosa y su hija Isabella

La muerte de Isabella, ocurrida el 21 de julio en el Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell, fue investigada desde el inicio bajo la hipótesis de una broncoaspiración, versión que la propia Sosa ofreció al equipo médico. La autopsia, no obstante, estableció que la causa fue una asfixia obstructiva que derivó en hipoxemia severa y paro cardiorrespiratorio. A partir de ese resultado, la fiscalía descartó la versión de la madre y orientó la causa hacia un posible homicidio.

El lunes, la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, ordenó la detención de Sosa, imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. El operativo fue encabezado por la DDI de Dolores junto a la Sub DDI de Villa Gesell, con el aval del juez de garantías Leopoldo Mancinelli.

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Este miércoles está previsto que declare como testigo Lucas Ruiz (17), uno de los hijos biológicos de Sosa, quien días atrás responsabilizó públicamente a su madre por la muerte de sus tres hermanas y pidió que permaneciera “presa o en un psiquiátrico”. Los investigadores consideran que su testimonio puede aportar datos sobre la dinámica familiar y los antecedentes de la mujer.