Receta de merluza con calabaza y brócoli asados, rápida y fácil

La combinación de merluza, calabaza y brócoli asados refleja una tendencia creciente en la alimentación argentina hacia platos balanceados y de fácil preparación. Surgió como respuesta a la necesidad de opciones que permitan integrar proteínas magras y vegetales en una sola comida, aprovechando ingredientes accesibles durante gran parte del año.
El pescado aporta proteínas de alto valor biológico y bajo contenido graso, resultando adecuada para quienes priorizan una alimentación saludable. Las verduras, por su parte, se destaca por su contenido de fibra y betacarotenos, mientras que el brócoli suma vitaminas y minerales esenciales, favoreciendo una composición nutricional completa.
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Este tipo de recetas favorece la incorporación de productos frescos y minimiza el uso de grasas adicionales. Su popularidad está relacionada con la practicidad y con el interés por mantener una dieta variada sin recurrir a métodos de cocción complejos ni ingredientes difíciles de conseguir.
Receta de merluza con calabaza y brócoli asados
La merluza con calabaza y brócoli asados consiste en hornear filetes de pescado junto a trozos de calabaza y ramilletes de brócoli, todo dispuesto en una sola bandeja y sazonado con aceite de oliva, sal y especias secas. El proceso de cocción conjunta permite que los ingredientes conserven su textura y aporten sus nutrientes sin necesidad de técnicas elaboradas ni manipulaciones adicionales.
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La cocción en horno favorece una distribución uniforme del calor y asegura que tanto el pescado como los vegetales mantengan su integridad. El resultado es un plato de presentación sencilla, en el que cada componente conserva sus características originales y la mezcla de ingredientes permite una comida equilibrada, apropiada para rutinas diarias.
Tiempo de preparación
Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 4 filetes de merluza (aprox. 600 gr)
- 400 gr de calabaza
- 300 gr de brócoli
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta a gusto
- Jugo de 1/2 limón
- 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
- 1 ramita de tomillo fresco (opcional)
Cómo hacer merluza con calabaza y brócoli asados, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C.
- Pelar y cortar la calabaza en cubos pequeños, y separar el brócoli en ramilletes chicos.
- Colocar calabaza y brócoli en una fuente para horno, rociar con 1 cucharada de aceite de oliva, salpimentar y mezclar bien.
- Hornear las verduras durante 10 minutos.
- Mientras tanto, secar los filetes de merluza con papel absorbente y salpimentar.
- Retirar la fuente del horno, acomodar encima los filetes de merluza. Rociar con el resto del aceite de oliva, el jugo de limón y el ajo picado.
- Si se desea, espolvorear con pimentón dulce y algunas hojitas de tomillo.
- Volver al horno y cocinar 10 minutos más, hasta que el pescado esté justo cocido y las verduras tiernas pero firmes.
- Servir de inmediato. No sobrecocinar la merluza para evitar que se seque.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Los ingredientes y el paso a paso dejan como resultado una receta que rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 14 gr
- Proteínas: 19 gr
Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico en la preparación, como así también de las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dura hasta 2 días en recipiente cerrado. Se puede recalentar al horno o microondas. No se recomienda congelar porque el pescado pierde textura y las verduras se ablandan demasiado.
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