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Receta de merluza con calabaza y brócoli asados, rápida y fácil

Esta combinación reúne proteína magra, fibra, vitaminas y minerales en una comida completa que se prepara en 30 minutos

Un plato con un filete de merluza, cubos de calabaza asados y ramilletes de brócoli asados. Al lado hay un vaso de agua sobre una mesa de madera.
La preparación combina proteínas magras, fibra, vitaminas y minerales en una comida balanceada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La combinación de merluza, calabaza y brócoli asados refleja una tendencia creciente en la alimentación argentina hacia platos balanceados y de fácil preparación. Surgió como respuesta a la necesidad de opciones que permitan integrar proteínas magras y vegetales en una sola comida, aprovechando ingredientes accesibles durante gran parte del año.

El pescado aporta proteínas de alto valor biológico y bajo contenido graso, resultando adecuada para quienes priorizan una alimentación saludable. Las verduras, por su parte, se destaca por su contenido de fibra y betacarotenos, mientras que el brócoli suma vitaminas y minerales esenciales, favoreciendo una composición nutricional completa.

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Este tipo de recetas favorece la incorporación de productos frescos y minimiza el uso de grasas adicionales. Su popularidad está relacionada con la practicidad y con el interés por mantener una dieta variada sin recurrir a métodos de cocción complejos ni ingredientes difíciles de conseguir.

Receta de merluza con calabaza y brócoli asados

La merluza con calabaza y brócoli asados consiste en hornear filetes de pescado junto a trozos de calabaza y ramilletes de brócoli, todo dispuesto en una sola bandeja y sazonado con aceite de oliva, sal y especias secas. El proceso de cocción conjunta permite que los ingredientes conserven su textura y aporten sus nutrientes sin necesidad de técnicas elaboradas ni manipulaciones adicionales.

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La cocción en horno favorece una distribución uniforme del calor y asegura que tanto el pescado como los vegetales mantengan su integridad. El resultado es un plato de presentación sencilla, en el que cada componente conserva sus características originales y la mezcla de ingredientes permite una comida equilibrada, apropiada para rutinas diarias.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Horno abierto con vapor, bandeja de metal con cuatro filetes de merluza, cubos de calabaza y ramilletes de brócoli asados, dos manos con guantes de horno.
La cocción al horno reduce el uso de grasas adicionales y ayuda a conservar los nutrientes de los ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 filetes de merluza (aprox. 600 gr)
  • 400 gr de calabaza
  • 300 gr de brócoli
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo
  • Sal y pimienta a gusto
  • Jugo de 1/2 limón
  • 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
  • 1 ramita de tomillo fresco (opcional)

Cómo hacer merluza con calabaza y brócoli asados, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C.
  2. Pelar y cortar la calabaza en cubos pequeños, y separar el brócoli en ramilletes chicos.
  3. Colocar calabaza y brócoli en una fuente para horno, rociar con 1 cucharada de aceite de oliva, salpimentar y mezclar bien.
  4. Hornear las verduras durante 10 minutos.
  5. Mientras tanto, secar los filetes de merluza con papel absorbente y salpimentar.
  6. Retirar la fuente del horno, acomodar encima los filetes de merluza. Rociar con el resto del aceite de oliva, el jugo de limón y el ajo picado.
  7. Si se desea, espolvorear con pimentón dulce y algunas hojitas de tomillo.
  8. Volver al horno y cocinar 10 minutos más, hasta que el pescado esté justo cocido y las verduras tiernas pero firmes.
  9. Servir de inmediato. No sobrecocinar la merluza para evitar que se seque.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes y el paso a paso dejan como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 14 gr
  • Proteínas: 19 gr

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico en la preparación, como así también de las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 2 días en recipiente cerrado. Se puede recalentar al horno o microondas. No se recomienda congelar porque el pescado pierde textura y las verduras se ablandan demasiado.

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