Perros en soltura están causando la muerte de tortugas marinas en zonas de anidación en las playas panameñas

Una tortuga marina anida en una playa de Panamá mientras un grupo de perros sueltos la rodea, cerca de un letrero que indica que es un "Sitio de anidación". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La muerte de la tortuga marina lora conocida como “Valiente” evidenció las consecuencias que puede tener la presencia de perros sin supervisión en zonas de anidación.

El deceso ocurrió en Punta Chame, al oeste de la ciudad capital, tras un ataque que le provocó heridas graves y una pérdida significativa de sangre.

Desde el rescate, guardaparques y técnicos de la Dirección de Costas y Mares junto a un veterinario intentaron estabilizar a la tortuga. Se le aplicó limpieza, sutura de heridas, medicamentos e hidratación, sin embargo, la gravedad de las lesiones superó los esfuerzos médicos y la tortuga murió.

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En Panamá se encuentran cinco de las siete especies de tortugas marinas que hay en el planeta: tortuga lora o golfina (Lepidochelys olivacea), la tortuga laúd o baula (Dermochelys coriacea), la tortuga Carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga caguama o boba (Caretta careta) y la tortuga verde (Chelonia mydas).

Por ello, las autoridades de Ambiente instan a cuidarlas y protegerlas en las aguas y costas, como una prioridad nacional de conservación de la biodiversidad.

En lo que va del año la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ha intervenido en seis situaciones similares.

“Valiente” fue sepultada en una fosa profunda, lejos de la orilla, para evitar la exposición de restos por efecto del viento, el oleaje o animales carroñeros. (MiAmbiente)

Solo en la playa de Punta Chame, ubicada en el sector oeste del país, se registraron dos casos, mientras que los otros cuatro ocurrieron en La Marinera, en el distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

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Estos incidentes ponen en evidencia la vulnerabilidad de la fauna marina frente a mascotas que deambulan sin control.

La Zona de Reserva Playa La Marinera es uno de los once sitios del mundo donde se registran arribadas masivas de tortugas marinas para anidar, un fenómeno natural de gran importancia para la conservación de la biodiversidad.

El ataque a “Valiente” provocó una reacción inmediata de las autoridades, que buscan coordinar acciones con los gobiernos locales del distrito de Chame.

El objetivo es adoptar medidas para evitar que mascotas accedan a playas donde anidan tortugas, especialmente en temporada reproductiva.

Pese a la atención veterinaria, las heridas resultaron mortales, provocando la muerte de "Valiente". (MiAmbiente)

La pregunta sobre qué pasó con “Valiente” se responde con la confirmación de su muerte a causa de un ataque de varios perros en una zona de anidación de tortugas marinas en Punta Chame. Pese a la atención veterinaria, las heridas resultaron mortales y el hecho motivó un llamado urgente a la ciudadanía sobre la tenencia responsable de mascotas.

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Desde MiAMBIENTE se recordó que las tortugas marinas atraviesan numerosas amenazas durante su vida, y que la pérdida de hembras en etapa reproductiva afecta la conservación de especies protegidas y el equilibrio marino. Por ello, la entidad reiteró la importancia de evitar que los perros ingresen a estas áreas.

El cuerpo de “Valiente” fue sepultado en una fosa profunda, lejos de la orilla, siguiendo el protocolo que busca evitar la exposición de restos por efecto del viento, el oleaje o animales carroñeros. Esta acción previene también la generación de malos olores en la zona.

La reiteración del llamado a la responsabilidad ciudadana resalta la necesidad de proteger a las especies en peligro y preservar los ecosistemas costeros, destacando el impacto que pueden tener acciones simples como el control de las mascotas.

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MiAmbiente reitera su llamado a la población a respetar las tortugas marinas que llegan cada temporada a desovar a La Marinera y a las playas de Panamá, evitando molestarlas o cazarlas, ya que de ellas depende la continuidad de la especie. Asimismo, se exhorta a proteger los nidos, abstenerse de manipular los huevos o alterar las áreas de anidación.