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Por qué el pollo cocido puede enfermar aunque se vea bien y cuánto se puede conservar en la heladera

Hay errores habituales en la preparación y el almacenamiento de carnes que pueden convertir una comida cotidiana en un riesgo serio, según advierten los especialistas en seguridad alimentaria, que también detallan las prácticas para evitarlo

Persona de espaldas guarda un recipiente rectangular con pechugas de pollo cocidas y tapa azul en la heladera, que contiene sandía, espárragos y otros vegetales.
El pollo cocido puede causar intoxicación alimentaria aunque tenga buen aspecto, olor normal y textura sin cambios (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pollo cocido puede provocar una intoxicación alimentaria aunque tenga buen aspecto, no huela mal y su textura parezca normal. Esa es la advertencia central de especialistas en seguridad alimentaria: los sentidos no son un indicador confiable de si un alimento es apto para el consumo.

El pollo es uno de los alimentos de origen animal más consumidos en el mundo y, al mismo tiempo, uno de los que mayor riesgo sanitario puede representar si no se manipula, cocina o conserva de manera adecuada. Su popularidad lo convierte en protagonista habitual de preparaciones en cantidad, lo que hace que las condiciones de almacenamiento sean una variable de peso en la cadena de seguridad alimentaria.

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El problema de fondo es que los microorganismos más peligrosos no siempre dejan señales visibles. Mientras que las bacterias responsables de la descomposición suelen producir olores desagradables, moho o cambios en la textura, los patógenos capaces de generar enfermedades graves pueden multiplicarse en el alimento sin alterar su apariencia, su aroma ni su sabor.

Esa brecha entre lo que se percibe y lo que realmente ocurre a nivel microbiológico es la que convierte al pollo mal conservado o insuficientemente cocido en un riesgo silencioso.

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Una mano introduce un recipiente de vidrio con pollo cocido en rodajas en un refrigerador abierto que contiene huevos y verduras
Los especialistas en seguridad alimentaria advierten que los sentidos no permiten saber si el pollo está apto para el consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué enfermedades transmite el pollo mal cocido

El pollo crudo o insuficientemente cocido puede albergar varios patógenos con capacidad de provocar enfermedades de transmisión alimentaria. Entre los más frecuentes se encuentran la salmonella, la listeria y el campylobacter, tres bacterias que los organismos de salud pública de distintos países identifican como causas habituales de intoxicaciones vinculadas al consumo de carne de ave.

La salmonelosis —infección producida por la bacteria Salmonella— es una de las más comunes. Sus síntomas incluyen diarrea (en ocasiones con sangre), fiebre, calambres abdominales, náuseas y vómitos. El período de incubación va de seis horas a seis días desde la ingesta del alimento contaminado, y el cuadro puede extenderse entre dos y cinco días, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

La listeria presenta un perfil diferente. De acuerdo con Healthdirect, el servicio de información sanitaria del gobierno australiano, sus síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe leve —fiebre, escalofríos, dolores musculares— y el período de incubación puede ir desde tres días hasta diez semanas. Aunque las manifestaciones gastrointestinales son menos frecuentes que en otros patógenos, la bacteria puede derivar en complicaciones graves como sepsis o meningitis. El riesgo es mayor en grupos vulnerables: mujeres embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personas con el sistema inmunológico debilitado. En mujeres gestantes, una infección por listeria puede causar un aborto espontáneo incluso cuando los síntomas son leves o pasan desapercibidos.

El campylobacter, por su parte, provoca diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre y dolores musculares. Su período de incubación, según el Centro de Control de Intoxicaciones de Estados Unidos (Poison Control), es de entre dos y cinco días. La contaminación cruzada —cuando el pollo crudo entra en contacto con otros alimentos o superficies sin higienizar— es una de las principales vías de propagación de estos patógenos, incluso cuando el ave termina de cocinarse correctamente.

Rebanadas de pollo con piel dorada sobre tabla de cortar de madera y cuchillo de cocina con mango de madera.
El pollo mal cocido o mal conservado puede transmitir salmonella, listeria y campylobacter, bacterias asociadas a enfermedades alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tiempo se puede guardar el pollo en la heladera

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) establece que el pollo cocido puede conservarse entre tres y cuatro días en la heladera, siempre que se almacene en recipientes herméticos o bien tapados y que el electrodoméstico se mantenga a una temperatura igual o inferior a los 4,4 °C. Pasado ese plazo, el riesgo de proliferación bacteriana aumenta, aunque el alimento no presente ningún signo visible de deterioro.

Los expertos también subrayan el tiempo que el pollo permanece fuera de la heladera antes de guardarse. El alimento cocido no debería estar a temperatura ambiente durante más de dos horas, o más de una hora si el ambiente supera los 32 °C. A esas temperaturas, las bacterias se multiplican con rapidez en lo que los especialistas denominan la “zona de peligro” térmica.

Para quienes no planeen consumir el pollo dentro de los cuatro días posteriores a su cocción, la alternativa recomendada es la congelación. El frío detiene la proliferación bacteriana y permite extender la conservación del alimento sin comprometer su inocuidad.

Más allá de la seguridad, el tiempo también incide en la calidad organoléptica del producto. Con el paso de los días, el pollo pierde humedad y puede modificar su sabor por la oxidación de sus grasas. Para minimizar ese efecto, los expertos aconsejan condimentarlo con hierbas y especias con propiedades antioxidantes —como romero, orégano, laurel, eneldo o cúrcuma— y almacenarlo en recipientes bien cerrados para reducir el contacto con el oxígeno.

Un recipiente de vidrio hermético con rebanadas de pollo cocido en una mesa de madera, con una rama de romero, hojas de laurel y un temporizador digital
El pollo cocido no debe permanecer más de dos horas fuera de la heladera, o más de una hora si la temperatura ambiente supera los 32 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo asegurarse de cocinar bien el pollo

La temperatura interna es el único indicador confiable de una cocción segura. El USDA establece que todo el pollo —pechuga, muslo, alas, ave entera o carne molida— debe alcanzar una temperatura interna mínima de 74 °C antes de retirarlo de la fuente de calor. La medición debe realizarse con un termómetro de cocina colocado en la parte más gruesa del corte, lejos del hueso, la grasa o el cartílago.

El color de la carne no es un parámetro válido para determinar si el pollo está bien cocido. Los organismos de seguridad alimentaria advierten que la apariencia puede resultar engañosa: un ave puede parecer completamente cocida por fuera y conservar zonas internas que no alcanzaron la temperatura necesaria para eliminar los patógenos.

Otros cuidados durante la preparación también reducen el riesgo de contaminación. Los especialistas recomiendan no lavar el pollo crudo antes de cocinarlo, ya que ese gesto puede dispersar bacterias por la mesada y los utensilios cercanos. El uso de tablas de cortar separadas para carnes crudas y alimentos listos para consumir, el lavado de manos antes y después de manipular el ave, y la higienización de las superficies de trabajo son medidas que completan un protocolo de manejo seguro.

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