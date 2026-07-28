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El CIEN advierte que la violencia en Guatemala se redistribuye hacia departamentos antes menos afectados

El nuevo boletín, presentado el 28 de julio con cifras hasta junio, señala alzas proporcionales en El Progreso, Chiquimula y Chimaltenango, y prevé que el segundo semestre exigirá más trabajo oficial

Infografía con mapa de Guatemala que señala el desplazamiento de homicidios, gráficos de tendencias de lesiones y extorsiones, y el logo de Infobae.
Un informe del CIEN de julio de 2026 muestra la redistribución geográfica de los homicidios en Guatemala y las tendencias de lesiones y extorsiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El CIEN presentó este 28 de julio de 2026 su Índice de Denuncias de Delitos con datos al cierre de junio y advirtió un cambio en el mapa de la violencia en Guatemala: mientras el departamento de Guatemala reduce su peso relativo en los homicidios, territorios que históricamente registraban pocos casos empiezan a mostrar aumentos, en un escenario que, según el encargado del índice David Casasola, exigirá un mayor esfuerzo de las autoridades en el segundo semestre.

El informe indica que 10 departamentos concentraron el 85% de todos los homicidios registrados hasta junio.

El departamento de Guatemala encabezó esa lista con el 49% del total nacional, aunque acumuló 222 casos menos que en el mismo período de 2025.

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El índice general subió 0.72% frente al mes anterior, impulsado sobre todo por el aumento del subíndice de delitos contra las personas, que creció 2.89%.

En junio de 2026 se contabilizaron 265 homicidios, 10 más que en el mismo mes del año pasado, con una tasa mensual de 16,3 por cada 100.000 habitantes.

Pese a ese repunte mensual, el acumulado del primer semestre mostró 162 homicidios menos que en igual período de 2025. Casasola sostuvo que esa diferencia tenderá a reducirse en los próximos meses porque la segunda mitad del año pasado ya había comenzado con una trayectoria descendente.

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Foto ilustrativa: La balacera ocurrió en la zona 2 de Boca del Monte, en la 8a. avenida y 2a. calle, después de la medianoche del sábado. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos Municipales de la ciudad de Guatemala)
Foto ilustrativa: La balacera ocurrió en la zona 2 de Boca del Monte, en la 8a. avenida y 2a. calle, después de la medianoche del sábado. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos Municipales de la ciudad de Guatemala)

Diez departamentos concentran la mayoría de los homicidios, pero crecen zonas antes menos afectadas

El dato territorial más relevante del boletín es el desplazamiento de la violencia hacia departamentos que no figuraban entre los más golpeados.

El Progreso, Chiquimula y Chimaltenango registraron los mayores incrementos proporcionales, una señal que el centro de análisis interpreta como una redistribución geográfica de los homicidios.

A escala municipal, 10 localidades reunieron el 42% de los homicidios del semestre. El municipio de Guatemala concentró el 16% del total, por debajo del 20% que había llegado a representar en períodos anteriores, y registró 115 casos menos que en el primer semestre de 2025.

Villa Nueva, Mixco y Amatitlán superaron los 50 homicidios cada uno en el período. Dentro de la capital, cinco zonas: la 18, la 6, la 7, la 1 y la 12, agruparon el 61% de los homicidios ocurridos en el municipio durante el semestre.

El perfil de las víctimas mantuvo una tendencia estructural. En junio, el 84% de los fallecidos fueron hombres y el 16% mujeres, con 44 víctimas femeninas, la cifra mensual más alta desde mayo de 2025, cuando se habían registrado 47.

En el acumulado semestral, el 59.1% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años. Casasola vinculó ese dato con la estructura demográfica del país y afirmó que la población joven está sobrerrepresentada entre quienes mueren por violencia.

Las lesiones suben mientras las denuncias por extorsión caen con fuerza

El boletín también sigue la evolución de las lesiones como indicador complementario de inseguridad. La tasa de personas lesionadas se ubicó en 21.3 por cada 100,000 habitantes y mantuvo una tendencia al alza; en números absolutos, los niveles de 2025 y 2026 se parecen a los de 2019 y casi duplican los observados entre 2021 y 2024.

Al cierre del semestre, la diferencia frente al mismo período de 2025 era de 113 casos menos. Esa brecha resultó menor que la observada en homicidios, según el reporte del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Las extorsiones mostraron la trayectoria inversa. En junio de 2026 se denunciaron 1,264 casos y la tasa interanual cayó a 112.7 denuncias por cada 100.000 habitantes, frente a 151.4 en junio de 2025.

En el acumulado semestral, las denuncias sumaron 8,707, con 5,320 menos que en el mismo período del año anterior. El municipio de Guatemala concentró el 21% de esas denuncias, una proporción mayor que la que registra en homicidios.

Casasola señaló que esa caída puede responder a mejores resultados operativos, a una menor disposición de las víctimas a denunciar o a un perfil más acotado de quienes sufren este delito. Añadió que sin una encuesta de victimización no es posible determinar cuál de esas explicaciones pesa más

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