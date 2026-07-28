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El nuevo estilo de Zendaya y Tom Holland: moda vanguardista y guiños vintage en Hollywood

Ambos sorprendieron en la presentación de “Spider-Man: Brand New Day” al elegir prendas de autor y piezas de archivo que fusionan innovación, referencias clásicas y detalles inspirados en la cultura pop

Zendaya y Tom Holland convierten la gira de “Spider-Man: Brand New Day” en un escaparate global de moda en pareja
Zendaya y Tom Holland convierten la gira de “Spider-Man: Brand New Day” en un escaparate global de moda en pareja
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A pocos días del esperado estreno de la superproducción “Spider-Man: Brand New Day”, la atención mediática no solo se dirige a la pantalla, sino también a la alfombra roja de Los Ángeles. Zendaya y Tom Holland se convirtieron en el centro de todas las miradas con una aparición que fusionó alta costura, elementos vintage y referencias sutiles a la moda contemporánea.

Zendaya optó por un corsé negro de satén firmado por Ashi Studio, pieza de la colección FW27 Couture. El diseño incorporó detalles inspirados en antenas, pliegues pronunciados y una cola arquitectónica de gran impacto visual.

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El conjunto se completó con joyas exclusivas de Maison Boucheron, entre ellas los aros colgantes Lavalliere Diamants de la colección Histoire de Style, Art Déco, confeccionados en oro blanco, diamantes, ónix y laca negra.

La coordinación entre ambos se construye con colores, cortes y detalles complementarios sin recurrir a atuendos idénticos
La coordinación entre ambos se construye con colores, cortes y detalles complementarios sin recurrir a atuendos idénticos

Con una propuesta estilística de marcada impronta escultórica y teatral, Zendaya reafirmó su posición como referente de la moda internacional, consolidando su presencia en las principales alfombras rojas.

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Tom Holland lució un traje personalizado de Jacquemus en un tono rojizo, alejándose del clásico esmoquin negro.

Acompañó el conjunto con camisa roja al tono y una corbata negra, logrando una apariencia sofisticada que aportó personalidad sin competir con el look de Zendaya.

Ambos reafirmaron su condición de pareja influyente en Hollywood y generaron gran expectativa entre críticos de moda y seguidores en la alfombra azul de Los Ángeles.

Tom Holland refuerza una elegancia moderna con trajes entallados, monocromías y tonos intensos como el burdeos
Tom Holland refuerza una elegancia moderna con trajes entallados, monocromías y tonos intensos como el burdeos

Cada look ha sido cuidadosamente seleccionado, resaltando un concepto de pareja que evita la combinación idéntica, pero se mantiene en perfecta sintonía mediante detalles, colores y cortes complementarios.

En cada parada, la pareja ha apostado tanto por firmas consagradas como por piezas de archivo: desde las referencias a la sastrería de Prada y Thom Browne hasta los guiños al pasado con creaciones vintage de Versace, Armani y John Galliano.

El estilismo de la pareja en las alfombras rojas de “Spider-Man”

Zendaya en el estreno de Spiderman
Las marcas de lujo aparecen en el vestuario con nombres como Prada, Louis Vuitton y Thom Browne

En cada premiere de “Spider-Man: Brand New Day”, Zendaya y Tom Holland han convertido la alfombra roja en un escaparate internacional de moda, consolidándose como referentes del estilo contemporáneo en pareja.

Zendaya, conocida por su camaleónica capacidad para transformarse en cada evento, ha sido la gran protagonista de las premieres.

La estética de Zendaya alterna sofisticación futurista con gestos pop, como la camiseta vintage
La estética de Zendaya alterna sofisticación futurista con gestos pop, como la camiseta vintage

Uno de los momentos más comentados fue su entrada en un vestido largo de corte asimétrico y abertura lateral pronunciada, en blanco con detalles de red negra, que conjugaba sensualidad arquitectónica y reminiscencias del universo arácnido, un guiño directo a la saga sin necesidad de recurrir a lo literal.

Este diseño, de líneas envolventes y juego de texturas, resalta la silueta y aporta un aire futurista, equilibrado con accesorios discretos y un peinado de corte pulido que enfatiza la sofisticación natural de la actriz.

Zendaya
Cada premiere funciona como un capítulo nuevo donde el vestuario acompaña la conversación cultural alrededor de “Spider-Man”

En la presentación en México, Zendaya apostó por un vestido negro de manga larga con aplicaciones de encaje y acabado de flecos, una pieza que mezcla elegancia clásica y modernidad. La elección de un recogido alto y maquillaje sobrio, junto a joyas minimalistas, refuerza la imagen de una estrella que domina las claves de la moda global, pero siempre con un sello personal.

Zendaya de la premiere de Spider-Man
Los atuendos coordinados apuestan por armonía visual con cortes y colores complementarios

En otra cita, se decantó por un diseño de red con pedrería sobre fondo nude, evocando la tela de araña icónica de Spider-Man, una reinterpretación lujosa y sutil que captó todas las miradas y demostró su dominio del lenguaje simbólico en la moda.

Zendaya de la premiere de Spider-Man
Zendaya impulsa la conversación de moda con siluetas asimétricas, aberturas y juegos de texturas

El enfoque de Zendaya no se limita a la alta costura. En París, sorprendió con una camiseta oversize vintage de Spider-Man, combinando cultura pop y desenfado con autenticidad. Este gesto conecta con una generación que valora la moda sin rigideces, pero con conciencia estética y guiños a la nostalgia.

'Los guiños al universo arácnido aparecen en detalles de red, pedrería y paletas inspiradas en el superhéroe (Grosby)
'Los guiños al universo arácnido aparecen en detalles de red, pedrería y paletas inspiradas en el superhéroe (Grosby)

También ha apostado por conjuntos de dos piezas en colores vivos, como el top rojo y la falda azul brillante, que rinden homenaje a la paleta cromática del superhéroe y reafirman su habilidad para jugar con códigos visuales sin perder sofisticación.

Tom Holland sostiene una elegancia clásica con un giro contemporáneo a través del color y el entalle (Infobae España)
Tom Holland sostiene una elegancia clásica con un giro contemporáneo a través del color y el entalle (Infobae España)

Tom Holland, por su parte, ha optado por la sobriedad y la elegancia clásica, pero con un giro moderno. En la premiere de Roma, lució un traje burdeos perfectamente entallado, camisa clara y corbata a juego, eligiendo tejidos de caída impecable que refuerzan una imagen refinada y segura.

La gira destaca por el contraste entre teatralidad en ella y contención estilística en él
La gira destaca por el contraste entre teatralidad en ella y contención estilística en él

Holland ha sabido incorporar tonos intensos y propuestas monocromáticas, como el conjunto en negro con camisa roja, que añade un matiz audaz sin estridencias.

Esta línea estilística lo ha convertido en un referente de la nueva masculinidad elegante, donde el traje se reinventa a través del color, la silueta y los pequeños detalles.

La complementariedad entre ambos es evidente, aunque evitan los atuendos idénticos. El equilibrio se da en los matices: Zendaya explora la teatralidad y el riesgo, mientras Holland apuesta por la contención y la coherencia.

Juntos, logran una narrativa visual poderosa, donde cada aparición es un capítulo nuevo en la historia del vestuario cinematográfico.

*Fotos: Reuters

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