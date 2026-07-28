“Me inunda de tristeza”: la desgarradora carta de despedida de la pareja del mecánico que murió en Necochea

Santiago Duca, mecánico y fanático de los vehículos 4x4, murió a los 35 años después de volcar con un jeep en la costa de Necochea

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El sábado, en un fatal accidente, falleció Santiago Duca en una de las playas de la ciudad bonaerense de Necochea. El mecánico y fanático de los vehículos 4x4 tenía 35 años, tenía dos hijas, Josefina, de 5 años, e Inés, de apenas 20 meses de vida. Entre la conmoción que provocó en la zona en la que era reconocido por su trabajo, el dolor de su familia se hizo sentir y, en las últimas horas, su pareja María Eugenia se despidió con una sentida carta que compartió en las redes sociales.

“Me inunda de angustia y tristeza pensar cómo te fuiste, y que hablen de vos sin conocerte. Yo quiero agradecerte por haberme acompañado 12 hermosos años, por la familia que formamos, por todo lo lindo que me enseñaste, me hiciste mejor persona, me enseñaste a ver la vida de otra manera”, escribió.

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La muerte lo sorprendió cuando se encontraba en un jeep, realizando pruebas en el área de Paso del Arroyo, una zona costera que se extiende más allá de Punta Negra y se ubica cerca del parque eólico local. En ese lugar, el hombre perdió el control del vehículo, volcó y perdió la vida a causa de las heridas graves que le provocó el accidente.

María Eugenia Mahon destacó que Santiago Duca fue un padre presente con sus hijas Josefina e Inés en cada actividad cotidiana

El fallecimiento llegó por sorpresa para familiares, amigos y compañeros. Tal fue la situación que recién este martes María Eugenia pudo tomar fuerzas para despedirse. “Mi Santi, me cuesta escribirte algo lindo, porque esto significa una despedida, y no quiero que lo sea, no quiero dejarte, no puedo, no estoy lista. Siempre te dije que vos eras el fuerte y que no podías irte de este mundo”, comenzó.

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“Mi gran amor, mi gran compañero, sigo aferrándome a la idea de que sea una pesadilla o un mal chiste tuyo. Me dejaste dos grandes amores, tan pequeñas, nuestras bebés que tanto deseamos y agradecimos por tenerlas. Pensando cómo poder explicarles lo que eras y lo que hacías por nosotras, no se puede poner en palabras lo buen papá que eras, lo buen hijo, hermano, compañero, amigo”, continuó en su texto.

En su mensaje lo describió como una persona alegre y buena persona. Además de contagiar un entusiasmo que también ponía contentos a quienes rodeaba. “Nunca esperabas nada a cambio, entregabas más de lo que tenías porque así viviste siempre”, escribió.

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Entre las palabras y recuerdos cariñosos sobre cómo era con la familia y en el día a día, dedicó un momento para detallar cómo era como padre: “Cómo les explico a nuestras hijas el hombre que tuvimos, el padre que tuvieron, que nunca tuve que pedirte que fueras papá, que te encantaba peinarlas, bañarlas, perfumarlas, cambiarlas, cocinarles, cantarles, jugar, estar en el piso todo el día con ellas, acompañarlas a sus actividades, no te perdías una reunión de jardín, ningún acto, ninguna actividad, amabas estar presente en cada pasito de ellas, en todo lo importante, te convertías en un chico más cuando jugaban juntos. Lo feliz que hiciste a nuestras hijas, no sé si llegaste a dimensionarlo”.

La pareja de Santiago Duca recordó los 12 años compartidos y afirmó que con su partida se llevó una gran parte de su vida

Luego, destacó su pasión por los vehículos: “Es verdad que eras apasionado por los ‘fierros’ y eso mostrabas en redes porque amabas lo que hacías. Fuiste alguien que hizo la diferencia, fuiste único en lo que hacías, ponías todo el corazón en cada trabajo, superresponsable y comprometido. Sabías que yo no entendía nada, pero igual amaba escucharte hablar con tanta pasión. Nunca fue un trabajo más, era tu pasión y así lo mostraste siempre, sé que fuiste un distinto en lo que hacías, siempre te escribían de todas partes del país por tus trabajos y respondías a todos como si fueran tus amigos, con la buena onda que te caracterizaba, con respeto y altura siempre”.

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“Te voy a amar eternamente, y te voy a extrañar hasta el último día de mi vida. Fuimos el mejor equipo y con tu partida te llevaste una gran parte de mí. Por siempre mi corazón va a ser tuyo, hasta que nos volvamos a ver, mi gordito hermoso”, cerró su carta.

Qué se sabe del accidente

Poco antes de las 18:30, en una zona de playas al sur de la ciudad bonaerense, un jeep blanco conducido por Duca chocó contra una formación rocosa y volcó con violencia.

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Aunque la causa exacta del siniestro todavía es materia de investigación, se presume que Duca perdió el control del vehículo y cayó desde lo alto de un acantilado.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y los esfuerzos por reanimarlo, las heridas que sufrió resultaron mortales.

La investigación presume que el jeep chocó contra una formación rocosa, volcó y cayó desde un acantilado en las playas del sur de Necochea

Según fuentes del caso, el conductor perdió el control cuando el vehículo avanzaba a una velocidad estimada superior a los 120 kilómetros por hora. Tras el golpe contra las piedras, el jeep volcó y el mecánico salió despedido.

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Las consecuencias fueron gravísimas: politraumatismos, fracturas múltiples —entre ellas una lesión expuesta en una pierna— y un severo traumatismo de tórax.

Las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) se realizaron en la misma playa, tras lo cual se organizó un operativo para trasladarlo de urgencia al hospital local.

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La causa quedó en manos de la UFI N.º 1 de Necochea, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón. Por el momento, las autoridades no lograron establecer con precisión por qué el jeep terminó contra las piedras de la costa.