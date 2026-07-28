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El Salvador: TSE realiza con éxito segunda prueba interna de escrutinio preliminar rumbo a las elecciones de 2027

El organismo desarrolló un ejercicio clave en la validación de sistemas y logística, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso de escrutinio

Una integrante del Tribunal Supremo Electoral muestra una papeleta utilizada durante la segunda prueba interna del escrutinio preliminar, como parte de la preparación para las elecciones de 2027 en El Salvador (Cortesía: TSE).
Una integrante del Tribunal Supremo Electoral muestra una papeleta utilizada durante la segunda prueba interna del escrutinio preliminar, como parte de la preparación para las elecciones de 2027 en El Salvador (Cortesía: TSE).
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador efectuó este 28 de julio la segunda prueba interna del proceso de escrutinio preliminar, en el marco de la planificación institucional hacia las elecciones generales de 2027.

Según la información oficial, esta nueva etapa permite al organismo afinar los procedimientos técnicos y logísticos que serán implementados durante la próxima jornada electoral, con el fin de asegurar una transmisión de resultados más eficiente y confiable para la ciudadanía.

Durante el ejercicio realizado, el TSE se enfocó en evaluar los tiempos de ejecución y la calidad de los procedimientos vinculados al escrutinio preliminar.

En esta ocasión, la prueba se desarrolló en un único centro de trabajo, donde participaron dos Juntas Receptoras de Votos (JRV). El objetivo fue monitorear de forma precisa las diferentes fases del escrutinio, así como recopilar información que permita optimizar la transmisión centralizada de los resultados.

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Según el reporte institucional, la segunda prueba da continuidad a la primera evaluación efectuada semanas atrás, la cual sirvió para validar el funcionamiento de los sistemas informáticos, la logística, los protocolos de contingencia y los procedimientos operativos en distintas regiones del país.

Por lo que, la nueva jornada se centró en el análisis detallado de la gestión de las JRV, poniendo especial atención en los tiempos de procesamiento y en la calidad de los datos recabados.

La jornada de ensayo permitió ajustar procedimientos y evaluar el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos, priorizando eficiencia operativa y mejoras tecnológicas de cara a la próxima cita electoral (Cortesía: TSE).
La jornada de ensayo permitió ajustar procedimientos y evaluar el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos, priorizando eficiencia operativa y mejoras tecnológicas de cara a la próxima cita electoral (Cortesía: TSE).

Declaraciones de la magistrada presidenta Roxana Soriano

Ante este panorama, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, destacó la importancia de este tipo de ejercicios para fortalecer la preparación institucional y responder a los desafíos identificados en procesos electorales anteriores.

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Soriano subrayó que uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores. Expresó también el compromiso institucional con quienes integran las Juntas Receptoras de Votos.

El TSE considera que cada ejercicio técnico constituye una oportunidad para la mejora continua de los procesos electorales. De acuerdo con la magistrada presidenta, “este trabajo nos permitirá llegar a los simulacros abiertos previstos en el calendario electoral con una mejor preparación y seguir construyendo una jornada electoral ordenada, transparente y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en el Tribunal Supremo Electoral”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador llevó a cabo la segunda prueba de transmisión de datos como parte fundamental de su preparación para las Elecciones 2027. Este ejercicio evaluó los tiempos del escrutinio preliminar para agilizar la entrega de resultados.

El ejercicio permitió al organismo evaluar los tiempos requeridos para el escrutinio preliminar y fortalecer la preparación institucional antes de los simulacros abiertos estipulados en el calendario electoral. De esta manera, las autoridades buscan garantizar que cada etapa del proceso se realice de manera transparente, con eficiencia operativa y con altos estándares de seguridad.

Compromiso de cara a las elecciones de 2027

La realización de la segunda prueba interna responde al compromiso del Tribunal Supremo Electoral de fortalecer cada fase del proceso electoral, integrando mejoras que permitan brindar mayor confianza a la ciudadanía. El TSE reafirma que continuará perfeccionando los procedimientos, con miras a una jornada electoral que cumpla con las expectativas tanto de los organismos electorales temporales como de los votantes.

La entidad subraya que la preparación anticipada y la evaluación de cada detalle operativo resultan esenciales para reducir riesgos y asegurar el correcto desarrollo de las elecciones de 2027. El enfoque en la capacitación, la logística y la modernización tecnológica forma parte de la estrategia institucional para consolidar un sistema electoral robusto, transparente y eficiente.

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