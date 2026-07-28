7 comportamientos cotidianos que dañan la salud en silencio y aumentan el riesgo de enfermedades crónicas

Una persona se sienta en el sofá rodeada de comida rápida y desechos, mientras observa la televisión, ilustrando el estilo de vida sedentario en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con frecuencia, prácticas habituales que parecen formar parte de una rutina saludable pueden tener efectos adversos a largo plazo. Muchas personas adoptan ciertos comportamientos pensando que resultan inofensivos, sin advertir que, según la evidencia científica más reciente, pueden comprometer la salud física y mental. La revisión de estos hábitos resulta clave para evitar consecuencias indeseadas y promover un bienestar sostenido.

Expertos de instituciones reconocidas han advertido sobre la relación entre algunos comportamientos cotidianos y el desarrollo de enfermedades crónicas o trastornos metabólicos. Las investigaciones indican que factores como el descanso, la alimentación y la exposición a la tecnología no solo influyen en el corto plazo, sino que también modelan la salud a futuro.

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Según publicaciones recientes de medios como ScienceDaily y CNN, los efectos de hábitos considerados inocuos pueden ser mucho más profundos de lo que suelen admitir los discursos populares. El aporte de especialistas en nutrición, sueño y psicología permite identificar cuáles son los riesgos principales detrás de estos comportamientos y qué recomendaciones sostienen los estudios internacionales.

Siete hábitos cotidianos que pueden afectar tu salud

Gráficos recientes evidencian que la reducción de horas de sueño se asocia con un aumento del riesgo de obesidad, resistencia a la insulina y enfermedades del corazón - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Dormir menos de 7 horas por noche: La falta de sueño afecta el sistema inmunológico, la memoria y el metabolismo. Estudios recientes muestran que dormir menos de lo recomendado puede acortar la expectativa de vida y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

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2. Comer tarde en la noche: Saltarse el desayuno y comer en horarios desfasados altera el ritmo circadiano, lo que puede influir en el peso corporal y la salud metabólica. Se recomienda alinear los horarios de comida con el reloj biológico.

3. Exceso de optimización (“maxxing”): Intentar llevar cada aspecto de la salud al extremo puede ser contraproducente. Los expertos sugieren que la moderación y los cambios progresivos son más efectivos y sostenibles que buscar el máximo en todo, como el consumo excesivo de proteína, fibra o suplementos.

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4. Uso excesivo de pantallas antes de dormir: La exposición a luz azul de dispositivos electrónicos durante la noche dificulta la conciliación del sueño y afecta la calidad del descanso.

5. Beber refrescos “light” o sin azúcar: Aunque parecen inofensivos, los edulcorantes artificiales pueden influir negativamente en la microbiota intestinal y la percepción del dulzor, lo que podría aumentar el riesgo de enfermedades metabólicas.

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6. Evitar el sol por completo: La falta de exposición solar puede provocar deficiencia de vitamina D, esencial para la salud ósea e inmunológica.

7. Sedentarismo disfrazado de actividad: Realizar solo actividades ligeras y pensar que es suficiente puede llevar a un estilo de vida sedentario que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

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El impacto del sueño y la alimentación en la salud

Apagar las luces y dejar de usar dispositivos electrónicos al menos media hora antes de dormir ayuda a mejorar la calidad del sueño y favorece la recuperación del organismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir menos de siete horas por noche se vincula con un aumento de la mortalidad y una mayor incidencia de trastornos metabólicos. Estudios recientes de la Universidad de Columbia evidencian que la restricción moderada del sueño, tan solo una reducción de 80 minutos por noche durante seis semanas, provoca un incremento de peso, mayor inactividad física y, en personas con riesgo cardiometabólico, resistencia a la insulina, un factor relacionado con la diabetes tipo 2.

Estos efectos resultaron aún más marcados en mujeres posmenopáusicas. El mismo grupo de investigación observó un aumento de células inflamatorias en el corazón ante la falta de sueño, lo que sugiere una relación directa entre el descanso insuficiente y enfermedades cardiovasculares.

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De acuerdo con una investigación de la Oregon Health & Science University, la insuficiencia crónica de sueño se asocia de manera más estrecha a una menor esperanza de vida que factores como la dieta, el ejercicio o el aislamiento social.

El análisis, publicado en SLEEP Advances, encontró que el impacto negativo de dormir poco se mantiene año tras año y en prácticamente todos los estados de Estados Unidos, solo superado por el tabaquismo como predictor de longevidad. Los especialistas recomiendan priorizar una rutina regular de descanso y asegurar entre siete y nueve horas de sueño cada noche para proteger la salud a largo plazo.

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En cuanto a la alimentación, la evidencia señala que el horario de las comidas es determinante para el control del peso y la salud metabólica. Un estudio de Northwestern Medicine mostró que adultos en riesgo cardiometabólico que prolongaron el ayuno nocturno y evitaron comer al menos tres horas antes de acostarse lograron mejoras en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el control de la glucemia. La respuesta pancreática ante la glucosa también fue más eficiente, lo que apunta a una mejor regulación metabólica. Los autores concluyen que alinear la ventana de ayuno nocturno con el ciclo natural de sueño-vigilia contribuye a un perfil cardiometabólico más saludable.